Cuộc đấu giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi

Theo QQ , những ngày qua cuộc chiến giữa hai nhóm người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Diệc Phi lan rộng, liên tục trở thành đề tài hot trên các trang mạng xã hội. Sau đó, họ dần chuyển sang công kích đối phương, nhiều tin tức tiêu cực của hai nữ diễn viên bị nhắc lại.

Nguồn cơn đến từ Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Vogue China tháng 8. Cô được xuất bản tới 3 phiên bản bìa khác nhau, là đãi ngộ hiếm có ở Trung Quốc. Vì vậy, nhiều người cho rằng địa vị và danh tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba hơn hẳn các nghệ sĩ hiện tại.

Sau đó, người hâm mộ của Lưu Diệc Phi tổng kết đãi ngộ Vogue dành cho thần tiên tỷ tỷ để chứng minh cô mới là người được Vogue coi trọng nhất. Lưu Diệc Phi là nghệ sĩ lưu lượng đầu tiên bước lên Vogue, khi xuất hiện trong sự kiện do tạp chí này tổ chức, cô cũng được sắp xếp xuất hiện ở vị trí cuối cùng thể hiện sự trân trọng của ban tổ chức với nghệ sĩ.

Trong giới giải trí Hoa ngữ hiện tại, chỉ có Địch Lệ Nhiệt Ba là không kém cạnh Lưu Diệc Phi về tài nguyên tạp chí, quảng cáo thương mại.

Lưu Diệc Phi được xếp ở nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1985, Địch Lệ Nhiệt Ba ở nhóm 1990, về sự nghiệp điện ảnh cả hai vốn không có điểm chung. Tuy nhiên, họ có sự cạnh tranh về tài nguyên thời trang và quảng cáo. Đây không phải lần đầu người hâm mộ của hai nghệ sĩ nảy sinh tranh cãi về doanh số và sức hút của bìa tạp chí. Hồi tháng 9/2025, cũng xảy ra tình trạng gây lộn tương tự.

Thực chất, giới giải trí Hoa ngữ có nhiều cuộc đua về danh tiếng. Người hâm mộ lúc đầu muốn chứng minh thần tượng của mình có địa vị cao hơn, sau đó tranh cãi đi xa trở thành những trận công kích mạt sát ngôi sao. Nhiều tài khoản đăng tải hàng loạt bài viết so sánh, "dìm hàng" đối phương.

Theo Sina , hiện tại là thời điểm "thịnh thế" của Địch Lệ Nhiệt Ba. Mỹ nhân Tân Cương hai lần được Vogue chọn chứng minh vị thế của cô trong giới thời trang Trung Quốc. Trước đó, trong nhóm tiểu hoa đán sinh sau năm 1990, chỉ có Châu Đông Vũ từng được Vogue mời chụp hình và là tam kim ảnh hậu trẻ nhất lịch sử. Địch Lệ Nhiệt Ba đã hoàn thành việc trở thành gương mặt trang bìa trên 5 tạp chí thời trang quan trọng nhất của Trung Quốc, thành tích này bằng với Lưu Diệc Phi.

Bên cạnh đó, bộ phim Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm do Địch Lệ Nhiệt Ba đóng chính vượt mốc 2,2 tỷ NDT, Maoyan dự kiến doanh thu của bộ phim sẽ đạt mốc 2,6 tỷ NDT. Đây là tác phẩm điện ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba đã chờ đợi sau 8 năm, khai thông sự bế tắc trên con đường tiến lên màn ảnh rộng của nữ diễn viên.

Lưu Diệc Phi và Nhiệt Ba vốn thuộc hai lứa nghệ sĩ khác nhau, khó so sánh thành tích sự nghiệp.

Thành tích điện ảnh này hơn hẳn so với đàn chị Lưu Diệc Phi, người từng bị coi là "thuốc độc phòng vé" Trung Quốc, đóng phim nào cũng lỗ. Lưu Diệc Phi từng vươn ra thế giới khi nhận được vai Hoa Mộc Lan trong Mulan , nhưng dự án này cũng không thành công.