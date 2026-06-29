Người đẹp sinh năm 2003 đăng quang Miss Multicultural World

Vượt qua 19 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trải dài từ châu Á, châu Âu đến châu Mỹ, cô gái 22 tuổi người Myanmar chinh phục ban giám khảo bằng tổng thể ấn tượng: nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin và phần ứng xử giàu cảm xúc xoay quanh thông điệp kết nối văn hóa.

Bên cạnh vương miện, Soe Myintzu Lwin còn giành thêm giải thưởng phụ Best Body.

Tân hoa hậu sinh ngày 23/11/2003, vừa tốt nghiệp cử nhân Thiết kế và Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore. Hiện cô đang theo học chương trình thạc sĩ song song với công việc thiết kế thời trang. Khả năng tiếng Anh lưu loát giúp cô dễ dàng kết nối với bạn bè quốc tế trong suốt hành trình thi.

Danh sách các danh hiệu còn lại của đêm chung kết:

Á hậu 1: Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras) Á hậu 2: Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam) Á hậu 3: Kylah Grace Giganto (Philippines) Á hậu 4: Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ)

Các giải phụ: Người đẹp Tri thức: Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ) Người đẹp Tài năng: Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras) Người đẹp Trình diễn hay nhất: Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam) Người đẹp có Gương mặt khả ái: Kylah Grace Giganto (Philippines) Người đẹp trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất: Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam) Người đẹp Trang phục Dân tộc đẹp nhất: Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras) Người đẹp Truyền thông: Kylah Grace Giganto (Philippines)



Đáng chú ý, đại diện Việt Nam Nguyễn Trần Hà Linh giành á hậu 2 và ẵm thêm hai giải phụ, trong đó có giải Trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất, một điểm nhấn đặc biệt ý nghĩa khi cuộc thi diễn ra ngay tại Hà Nội.

Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Phan Oanh Media tổ chức, sáng lập bởi hoa hậu Phan Kim Oanh, người hiện giữ cương vị chủ tịch cuộc thi. Cuộc thi mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp đa văn hóa, tạo cầu nối giữa các quốc gia và lan tỏa những giá trị về hòa bình cũng như phát triển bền vững. Đây là lần đầu tiên đêm chung kết được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu một bước tiến trong chiến lược mở rộng quy mô quốc tế của cuộc thi.



Với chiến thắng này, Soe Myintzu Lwin trở thành gương mặt đại diện cho tinh thần mà Miss Multicultural World theo đuổi: vẻ đẹp không chỉ dừng ở nhan sắc, mà còn được định hình bởi trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng đóng góp cho cộng đồng.

Pv