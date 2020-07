Tiết lộ rùng mình về “thần năng” tiêm truyền trắng da: Trái đắng khi tin tiêm trắng thì “Thị Nở” hóa “ Thúy Kiều”

Nhan nhản lời mời, giá đa dạng

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều quảng cáo về dịch vụ tiêm truyền chất làm trắng da. Theo đó, dịch vụ này được các thẩm mỹ viện, spa giới thiệu chất làm trắng có nguồn gốc nhập khẩu từ nước ngoài như: Hàn Quốc, Mỹ… có chiết xuất từ thiên nhiên, không gây hại.

Theo quan sát của PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, các loại chất truyền trắng này được quảng cáo có công dụng làm sáng da nhanh chóng. Phương pháp làm đẹp này, người có nhu cầu phải truyền trắng theo liệu trình 5 -10 buổi và giá cả thì tùy thuộc vào loại chất truyền trắng mà khách hàng muốn.

Chỉ cần gõ từ khoá tìm kiếm trên google “tiêm truyền trắng”, người dùng không khó để bắt gặp rất nhiều loại chất tiêm truyền trắng xuất hiện, có giá dao động từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng như: Truyền trắng Nhật Bản giá 2,5 triệu đồng, tinh chất truyền trắng Super giá 310 nghìn đồng…

Chất truyền trắng da với giá thành khác nhau.

Chỉ bằng một cú click chuột, PV đã dễ dàng tìm thấy hàng chục địa chỉ tiêm truyền trắng da nhan nhản trên mạng. Nhiều loại thuốc tương đương với mức giá và công dụng không giống nhau, thị trường làm đẹp online trở nên nhộn nhịp lạ thường.



Để tìm hiểu sâu hơn, PV tiếp cận với một người tên Thi (Fanpage Spa làm trắng da BYB) có địa chỉ tại TPHCM cũng nhiệt tình tư vấn cho PV sản phẩm truyền trắng da S8 “xuất xứ Thụy Sĩ, nguyên hộp còn tem, đầy đủ thông tin mã vạch”.

Theo thông tin từ người này, bộ sản phẩm truyền trắng S8 có giá 9 triệu đồng/hộp (40 lọ), mua 2 hộp sẽ giảm còn 14 triệu đồng. Người này còn vẽ ra nhiều ưu đãi hấp dẫn cho cả khách truyền tại spa và tại nhà.

Cam kết chắc nịch về độ an toàn của thuốc, nhưng người này lại từ chối khi PV nhắc đến vấn đề bảo hành với lý do: “Chưa nhận bảo hành do không muốn câu khách đến truyền, rồi khi không như ý khách lại đùn đẩy trách nhiệm để kéo dài lê thê bảo hành”.

Tiếp đó, PV gọi tới đường dây nóng của một thẩm mỹ viện tại Hà Nội, theo đó, đường dây bên kia cho biết mỗi lần truyền trắng có giá 5 triệu đồng, 10 lần truyền có giá 50 triệu đồng, mỗi lần truyền cách nhau một tuần.

“Chị yên tâm, nhiều khách hàng đã sử dụng dịch vụ bên em nên sau khi sử dụng chị sẽ thấy hiệu quả ngay sau 2 - 3 buổi tiêm truyền trắng. Các chất truyền trắng đều là vitamin nên không gây hại gì”, nhân viên của thẩm mỹ viện tư vấn.

Thấy dại thì đã tác hại

Trong quá trình tìm hiểu về dịch vụ làm đẹp tiêm truyền trắng da, PV được N.T.H (Hà Nội) – một trong những nạn nhân của tiêm truyền trắng da than thở, tỏ rõ sự ân hận vì tưởng rằng “Thị Nở” sẽ hóa được “Thúy Kiều”, da đen sẽ biến hóa thành da trắng. H. chia sẻ:

“Tôi tin theo lời quảng cáo trên mạng, mua thuốc tiêm truyền trắng da về tiêm. Tôi không ngần ngại chi tiền nhưng kết quả nhận về thật khiến tôi thất vọng”.

Theo lời chia sẻ của N.T.H., người này cho biết mình sở hữu làn da đen bẩm sinh, lúc nào cũng bị bạn bè trêu vì “đen như da trâu”. H. luôn tự ti vì sở hữu làn da không trắng như ý.

“Tôi đã tìm đủ các phương pháp như tắm trắng nhưng da đen vẫn hoàn đen, cứ sau mỗi lần đi tắm trắng về là da lại bắt nắng như thường. Rồi tình cờ biết được giải pháp tiêm truyền trắng trên mạng, tôi đã quyết định mua để truyền thử với giá 25 triệu đồng”, H. chia sẻ về mức độ chịu chi của mình để có làn da ưng ý.

Những cuộc tư vấn không có hồi kết.

Sau khi mua về, thay vì nhờ y tá hay người có trình độ chuyên môn tiêm, H. tự tiêm truyền. Thế nhưng, trắng đâu không thấy chỉ thấy da nổi mẩn đỏ. Cô kể:

“Tôi truyền được 5 ngày thì bắt đầu thấy da có hiện tượng nổi mẩn đỏ. Tôi có hỏi người bán thì người này nói khách bên họ vẫn dùng không có vấn đề gì. Đòi trả lại sản phẩm để mong hồi lại được tiền, thế nhưng phía người bán không có hồi âm”.



H. đã phải tự mình vào bệnh viện chuyên khoa để thăm khám và điều trị: “Không chỉ có tôi mà nhiều người khác cũng tin dùng tiêm truyền trắng da. Tôi thấy mình dại khi tin lời quảng cáo trên mạng, nói rằng thần dược hiệu quả trắng cấp tốc mà hiện giờ mất thêm tiền điều trị”. Chia sẻ câu chuyện của mình, H. tỏ ra rất hối hận và nói rằng chừa không dám tin theo lời quảng cáo làm trắng da trên mạng nữa.

Từ những lời quảng cáo “có cánh” về tiêm chất truyền trắng da vào người, PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật đã mặt đối mặt với một người tự xưng là bác sĩ của bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức, thực hiện tiêm truyền trắng da tại nhà và một số cơ sở spa đã nhiều năm. Hãy xem “chuyên gia” này nói điều gì? mời quý độc giả đón đọc kỳ 2.

(Còn nữa)