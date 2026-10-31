Tiết lộ gây sốc về số phận của Chị Chị Em Em

Chính thức ra rạp vào ngày 30/10, bộ phim Chị Chị Em Em 3 ngay lập tức bùng nổ truyền thông và trở thành topic được thảo luận rầm rộ trên MXH. Là phần tiếp theo của series phim điện ảnh ăn khách, thương hiệu này vốn đóng đinh trong lòng khán giả với motif drama tình ái đầy kịch tính, những cú twist ảo diệu cùng dàn diễn viên đình đám toàn "trai xinh gái đẹp" của Vbiz. Thế nhưng, trong buổi cinetour vừa qua, "chính chủ" của phim đã có một tiết lộ khiến khán giả không khỏi hụt hẫng.

NSX Will Vũ chia sẻ tại cinetour Chị Chị Em Em 3 vừa qua

Cụ thể, khi Kỳ Duyên hỏi "phần nữa không anh nhở?", nhà sản xuất Will Vũ đã chia sẻ: "Anh chỉ đang plan (kế hoạch) có 3 phần thôi, phần này phần cuối rồi". Phát ngôn này không chỉ làm người hâm mộ ngỡ ngàng mà dàn diễn viên cũng bất ngờ. Steven Nguyễn đứng bên cạnh nhanh chóng "bồi" vào: "Anh Will Vũ có cần thẳng thừng như vậy không? Mình có thể úp úp mở mở mà". Nam diễn viên còn dí dỏm nói thêm: "Thôi thì anh đã nói như vậy rồi nhưng anh có vũ trụ mới đó mọi người".

Will Vũ cho hay phần 3 là phần cuối trong vũ trụ Chị Chị Em Em

Thông tin Chị Chị Em Em 3 là hồi kết của cả thương hiệu khiến khán giả tiếc nuối. Bởi series này đã trở thành một "đặc sản" drama của màn ảnh Việt khi khai thác triệt để những góc khuất, sự đố kỵ và những mối quan hệ độc hại núp bóng tình chị em thân thiết một cách giật gân, kịch tính. Mỗi phần phim có một câu chuyện riêng nhưng vẫn giữ được tinh thần táo bạo và những màn đấu trí giữa các nhân vật.

Chị Chị Em Em 3 vừa ra mắt và đang siêu hot trên MXH

Dưới bài đăng, khán giả cũng để lại bình luận bày tỏ sự ngỡ ngàng. Nhiều người cho rằng Chị Chị Em Em 3 đang có cái kết mở như để dọn đường cho phần tiếp theo. Bên cạnh đó, netizen còn hài hước gợi ý nếu không còn Chị Chị Em Em thì nhà sản xuất có thể thử sức với một thương hiệu mang tên Anh Anh Em Em cũng được.

Dù được nhà sản xuất chia sẻ là phần cuối, Chị Chị Em Em 3 vẫn đang có màn ra mắt đáng chú ý tại phòng vé. Theo dữ liệu từ Box Office, tính đến 8h sáng ngày 31/10, phim đạt tổng doanh thu khoảng 37 tỷ đồng và đứng top 1 doanh thu ngày tại phòng vé. Trước đó, trong ngày chiếu sớm 29/10, tác phẩm xác nhận thu hơn 10,8 tỷ đồng, bán ra hơn 135.000 vé, đạt kỷ lục lượt vé đặt trước cao nhất mọi thời đại đối với một bộ phim melodrama.

Ở Chị Chị Em Em 3, câu chuyện được đặt trong bối cảnh xã hội Kinh Bắc xưa, những khuôn phép và lễ giáo khắt khe chi phối đời sống con người. Thị Mầu (Kỳ Duyên) là tiểu thư nổi tiếng tài sắc, chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân với Văn Tài (Quốc Anh) - công tử con nhà quyền thế. Thế nhưng, Văn Tài lại đem lòng say đắm Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), người chị họ từ phương Nam của Thị Mầu.

Trong khi đó, Thị Liễu cũng đang mắc kẹt trong cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường (Steven Nguyễn). Những mối quan hệ chồng chéo, tình cảm dang dở và bí mật riêng của từng người dần tạo thành một mạng nhện tình ái đầy toan tính. Bên cạnh đó, phim còn có sự góp mặt của Chi Pu trong vai Thị Nương cùng NSND Lê Khanh và nhiều gương mặt khác.

Nhìn lại hành trình của thương hiệu, phần đầu Chị Chị Em Em ra mắt năm 2019 do Kathy Uyên đạo diễn, với sự tham gia của Thanh Hằng, Chi Pu và Lãnh Thanh. Phim xoay quanh Thiên Kim (Thanh Hằng) và mối quan hệ bí mật với cô em gái Hóc Môn (Chi Pu), từ đó mở ra hàng loạt âm mưu, màn đấu trí và cú lật bất ngờ. Đến năm 2023, phần 2 do Vũ Ngọc Đãng cầm trịch đưa khán giả trở về Sài Gòn đầu thế kỷ 20, tái hiện cuộc cạnh tranh giữa hai mỹ nhân Ba Trà (Minh Hằng) và Tư Nhị (Ngọc Trinh), lấy cảm hứng từ những giai thoại về nhan sắc nức tiếng một thời.

Chị Chị Em Em 1

Chị Chị Em Em 2

Qua 3 phần phim với câu chuyện độc lập, Chị Chị Em Em đã xây dựng được một màu sắc riêng trên màn ảnh Việt. Nếu lời chia sẻ của Will Vũ là kế hoạch cuối cùng của thương hiệu, khán giả có lẽ sẽ phải tranh thủ tận hưởng phần phim đang chiếu ngoài rạp trước khi nói lời tạm biệt với “đặc sản” drama này.