Tranh cãi gay gắt cảnh nóng Chị Chị Em Em 3: Nghệ thuật táo bạo hay phản cảm?

Bộ phim Chị Chị Em Em 3 vừa chính thức ra rạp với nhãn phân loại T18 (dành cho khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên), lập tức trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh việc phim có cổ súy ngoại tình, tiểu tam hay xây dựng thông điệp với tam quan lệch lạc hay không, một vấn đề khác cũng khiến khán giả đặc biệt chú ý là mức độ táo bạo của các cảnh nóng. Thậm chí, đây đang là một trong những yếu tố gây tranh luận gay gắt nhất sau khi phim trình chiếu.

(Ảnh: NSX)

Thực tế, Chị Chị Em Em không phải thương hiệu xa lạ, 2 phần trước đã nổi tiếng với những câu chuyện tình ái phức tạp, mối quan hệ nhập nhằng và những phân cảnh "chỉ dành cho người lớn". Tuy nhiên, ở phần phim mới, mức độ táo bạo dường như đã được đẩy lên một nấc cao hơn rất nhiều. Phim có khá nhiều phân đoạn thân mật, cảnh ân ái và những hình ảnh nhạy cảm, trong đó đáng chú ý nhất là các cảnh nóng giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh, Chi Pu với Steven Nguyễn và Quốc Anh.

Trong đó, phân đoạn giữa Lan Ngọc và Quốc Anh xuất hiện ngay nửa đầu Chị Chị Em Em 3, mở ra mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa hai nhân vật. Không chỉ dừng lại ở cảnh mở màn, cả hai còn có nhiều khoảnh khắc thân mật, ôm hôn, ân ái, nằm cạnh nhau xuyên suốt tác phẩm. Với Chi Pu, nhân vật Thị Nương cũng có những phân đoạn nóng bỏng với cả Steven Nguyễn lẫn Quốc Anh. Trong phân cảnh Thị Nương bị đánh thuốc, cô rơi vào trạng thái mê man và nhìn nhầm Văn Cường (Steven Nguyễn) thành Văn Tài (Quốc Anh). Kết quả dù Thị Nương chỉ ân ái với mình Văn Cường nhưng Chi Pu lại phải diễn cảnh thân mật với cả 2 bạn diễn nam trong phân cảnh này. Riêng Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu không có cảnh nóng quá táo bạo, chủ yếu là một phân đoạn cởi áo, để lộ phần lưng.

Ngoài Kỳ Duyên thì các diễn viên chính trong Chị Chị Em Em 3 đều có cảnh nóng (Ảnh: NSX)

Có thể thấy, so với hai phần phim trước, Chị Chị Em Em 3 đã mạnh tay hơn đáng kể trong việc khai thác yếu tố tình dục và những ham muốn bản năng của con người. Đây cũng chính là điều khiến một bộ phận khán giả cảm thấy bất ngờ, thậm chí tá hỏa khi thưởng thức tác phẩm. Câu hỏi được đặt ra là liệu những cảnh nóng này có thực sự cần thiết để phục vụ câu chuyện, khắc họa tâm lý và những mối quan hệ phức tạp của nhân vật, hay chỉ đơn thuần là chiêu thức gây chú ý, tạo độ bàn tán cho bộ phim?

Trên mạng xã hội, hai luồng ý kiến trái chiều đang hình thành. Một bộ phận khán giả cho rằng cảnh nóng không phải điều cấm kỵ trong điện ảnh, đặc biệt với một tác phẩm được phân loại T18 và khai thác những mối quan hệ tình cảm nhiều toan tính. Nếu được đặt đúng chỗ, sự táo bạo có thể trở thành ngôn ngữ kể chuyện, thể hiện ham muốn, sự chiếm hữu, tổn thương và những góc tối của nhân vật. Ngược lại, không ít người cho rằng Chị Chị Em Em 3 đang quá sa đà vào việc phô diễn cơ thể, khiến ranh giới giữa nghệ thuật và yếu tố câu khách trở nên mong manh.

(Ảnh: NSX)

Một số ý kiến trái chiều từ khán giả: - Phim 18+ thì việc có cảnh nóng là bình thường. Quan trọng là nó kể được điều gì, chứ không thể cứ thấy diễn viên hở da thịt là quy chụp phản cảm. Ham muốn cũng là một phần bản chất con người, điện ảnh có quyền khai thác nó, vấn đề của phim là kịch bản chứ không phải cảnh nóng đâu. - Không phản đối cảnh nóng, nhưng cảnh nào cũng phải có lý do tồn tại. Riêng phim này thì cảnh nóng quá nhiều và nhiều cảnh không cần thiết. - Một bộ phim lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, có chất liệu văn hóa truyền thống và câu chuyện về thân phận phụ nữ, nhưng lại sử dụng nhiều cảnh nóng đến vậy. Thực sự không hiểu nổi dụng ý của đạo diễn. - Sao lại nói là thô tục nhỉ. Đồng ý là cảnh nóng phim này bạo hơn nhiều so với phim Việt gần đây nhưng tôi thấy họ quay rất đẹp và nghệ thuật đó chứ. Cảnh nóng cũng đặt đúng chỗ và có tác dụng xây dựng nhân vật.

Những tranh luận này phần nào cho thấy cảnh nóng đã trở thành một trong những điểm gây chú ý nhất của Chị Chị Em Em 3. Tuy nhiên, để đánh giá mức độ cần thiết của chúng, vẫn cần đặt các phân đoạn vào tổng thể câu chuyện thay vì chỉ xem những trích đoạn riêng lẻ hay tranh cãi trên mạng xã hội.

(Ảnh: NSX)

Chị Chị Em Em 3 lấy bối cảnh vùng Kinh Bắc xưa, xoay quanh năm nhân vật: Thị Mầu (Kỳ Duyên), Thị Nương (Chi Pu), Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), Văn Tài (Quốc Anh) và Văn Cường (Steven Nguyễn). Câu chuyện bắt đầu khi Văn Tài chuẩn bị kết hôn với Thị Mầu, một tiểu thư quyền quý, sắc sảo và được gia đình hết mực kỳ vọng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thị Nương cùng những mối quan hệ trong quá khứ đã khiến cuộc hôn nhân tưởng chừng môn đăng hộ đối này trở nên phức tạp. Mối quan hệ đan xen chằng chéo giữa 5 con người, sự nhập nhằng, dày vò lẫn nhau phần nào được thể hiện qua chính những cảnh nóng trong phim.