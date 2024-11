Thân vương và Công nương xứ Wales may mắn sở hữu nhiều bất động sản, nhưng từ năm 2022, nơi ở chính của họ là Adelaide Cottage ở Windsor. Nằm nép mình trong một góc rợp bóng cây của Công viên Great Windsor rộng hơn 655 mẫu Anh, William và Kate đã biến ngôi nhà nhỏ duyên dáng này thành tổ ấm của mình. Vị trí này cũng thuận tiện vì gần Lâu đài Windsor và Trường Lambrook, nơi ba người con của họ, Hoàng tử George (11 tuổi), Công chúa Charlotte (9 tuổi) và Hoàng tử Louis (6 tuổi) đang theo học.

Cặp đôi hoàng gia quyết định chuyển đến Windsor để tìm kiếm một cuộc sống chậm rãi hơn. Họ cũng muốn chuyển đến một ngôi nhà khiêm tốn hơn sau khi sống vài năm tại Anmer Hall, ngôi nhà 10 phòng ngủ ở Norfolk. Ngôi nhà của William và Kate ở Windsor mang đến cho họ một cuộc sống giản dị hơn với bốn phòng ngủ và tiện nghi ấm cúng. Không giống như khi ở Anmer và Cung điện Kensington trước đó, cặp đôi hiện không có người giúp việc sống cùng.

Adelaide là một tòa nhà được xếp hạng II, được xây dựng vào năm 1831 và được tân trang gần đây nhất vào năm 2015. Ngôi nhà có cửa sổ kiểu Pháp, lò sưởi, mái hiên có mái che, viền bánh gừng và ngoại thất màu hồng kẹo ngọt. Nhưng chi phí sinh hoạt của cặp đôi hoàng gia là bao nhiêu? Tạp chí Hello! đã trao đổi với các chuyên gia về bất động sản và cải tạo để tìm hiểu xem Thân vương và Vương phi xứ Wales phải chi trả bao nhiêu mỗi tháng.

Chi phí hàng tháng của Thân vương và Công nương xứ Wales

Ông Sam Williams, Đối tác Khu vực tại Garrington Property Finders, đã trao đổi với HELLO! và lưu ý rằng mặc dù Adelaide "nhỏ bé" theo tiêu chuẩn hoàng gia, nhưng chi phí sinh hoạt ở đó "sẽ ở một đẳng cấp khác" so với những ngôi nhà gia đình biệt lập có kích thước tương tự không nằm trong khuôn viên hoàng gia. Ông Sam giải thích: "Ngay cả khi tưởng tượng ra một thực tế khác, trong đó Adelaide Cottage không phải là một phần của Crown Estate (Hệ thống bất động sản thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh), một ngôi nhà có kích thước đó gần Windsor có thể dễ dàng đạt được giá 1,75 triệu bảng Anh trên thị trường mở".

Về số tiền mà cặp đôi hoàng gia có thể phải trả mỗi tháng cho việc bảo trì và các hóa đơn sinh hoạt, ông Sam nói rằng rất khó để ước tính từ xa. Tuy nhiên, "ở tuổi gần hai trăm năm, ngôi nhà được xếp hạng II này có thể không có khả năng cách nhiệt tốt nhất - và đây là yếu tố quyết định chính trong chi phí sưởi ấm. Vị trí nông thôn của nó đồng nghĩa với việc Adelaide Cottage gần như chắc chắn ban đầu được sưởi ấm bằng dầu. Một ngôi nhà có kích thước và tuổi đời như thế này thường sử dụng từ 3.500 đến 4.000 lít dầu mỗi năm. Giá dầu sưởi dao động, nhưng với mức giá hiện nay, chi phí này sẽ vào khoảng 2.500 bảng Anh mỗi năm".

Tuy nhiên, điều chắc chắn là Thân vương William và Vương phi Kate rất muốn giảm thiểu tác động của họ lên hành tinh. Mặc dù chi tiết về việc cải tạo trước đó chưa được biết, nhưng có khả năng hệ thống sưởi đã được hiện đại hóa bằng các hệ thống thân thiện với môi trường. "Crown Estate cam kết cải thiện uy tín về môi trường của các bất động sản của mình. Nếu [việc cải tạo] bao gồm việc thay thế nồi hơi dầu bằng bơm nhiệt nguồn không khí hoặc nguồn đất, việc sưởi ấm sẽ vừa thân thiện với môi trường hơn vừa rẻ hơn, ở mức từ 1.100 đến 1.300 bảng Anh mỗi năm".

HELLO! cũng đã trao đổi với Claire Carter, Quản lý Nhà ở Nông thôn của John D Wood & Co, người cho biết nhìn chung, việc duy trì một ngôi nhà cũ như nơi ở của hoàng gia tốn rất nhiều chi phí. Bà Claire Carter chia sẻ: "Một trong những chi phí lớn nhất là đảm bảo các tòa nhà vẫn giữ được di sản của chúng đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn hiện đại về sức khỏe và an toàn. Ví dụ, việc cập nhật hệ thống sưởi hoặc lắp đặt hệ thống ống nước hiện đại, trong đó mọi thay đổi cần được xem xét cẩn thận".

Bà Claire Carter tiếp tục: "Quy mô tuyệt đối của các bất động sản hoàng gia đồng nghĩa với việc bảo trì gần như liên tục. Một trong những thách thức ít được hiểu là bảo vệ các tài sản này khỏi sự hao mòn của môi trường — những thứ như ẩm ướt và hư hỏng cấu trúc là những vấn đề phổ biến trong các tòa nhà cũ, đặc biệt là những tòa nhà được xây dựng bằng vật liệu truyền thống có thể có niên đại hàng trăm năm".

William và Kate nỗ lực sống thân thiện với môi trường tại Adelaide

Thân vương William đã chia sẻ về cách gia đình năm người sinh hoạt hàng ngày tại ngôi nhà, đáng chú ý là chú trọng đến môi trường hơn là tiết kiệm chi phí. Xuất hiện tại Lễ trao giải Earthshot ở Cape Town gần đây, Thân vương xứ Wales nói với BBC về cách gia đình nỗ lực cá nhân để hạn chế tác động của họ lên hành tinh, bao gồm cả việc thực hiện những thay đổi nhỏ ở nhà tạo nên sự khác biệt. Thân vương William chia sẻ: "Chúng tôi thực hiện tất cả những điều cơ bản của việc tái chế, đảm bảo giảm thiểu việc sử dụng nước và tắt đèn khi ra khỏi nhà, v.v... Điều đó là hợp lý trong những gì chúng tôi làm liên quan đến môi trường".

Vị vua tương lai tiếp tục: "Và tôi nghĩ rằng mọi gia đình đều có những cuộc trò chuyện này. Bạn chỉ cần cố gắng làm những gì có thể".

Theo Hello!