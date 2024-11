Một nghiên cứu mới từ công ty SEO Reboot Online đã thống kê số lượng sự kiện mà các thành viên hoàng gia tham gia từ ngày 1/1 đến 31/12/2024 dựa trên Royal Court Circular. Kết quả cho thấy, Vương nữ Anne tiếp tục dẫn đầu với tổng cộng 217 sự kiện, đánh dấu năm thứ tư liên tiếp bà giữ vị trí này. Tháng 11 là tháng bận rộn nhất của Vương nữ Anne với 28 sự kiện. So với 212 sự kiện của năm 2023, số lượng sự kiện bà tham gia đã tăng 2,4%. Đặc biệt, trong bối cảnh Vua Charles điều trị ung thư từ đầu năm, các thành viên hoàng gia khác đã nỗ lực gánh vác thêm trọng trách.

Vị trí thứ ba thuộc về Công tước xứ Gloucester, Vương tôn Richard, với 126 sự kiện, tăng đáng kể 11,5% so với 113 sự kiện năm 2023. Tháng 9 là tháng hoạt động tích cực nhất của ông với 15 sự kiện, nhiều hơn vợ ông, Bà Brigitte, 4 sự kiện. Kết quả này khá bất ngờ khi năm ngoái, vị trí thứ ba thuộc về Vương tử Edward, Công tước xứ Edinburgh.

Đứng thứ hai trong danh sách là Vua Charles với 186 sự kiện, mặc dù ông đang trong quá trình điều trị ung thư. So với 197 sự kiện năm 2023, số lượng sự kiện của ông giảm 5,6%. Tháng 10 là tháng bận rộn nhất của ông với 26 sự kiện, trong khi tháng 12 dự kiến là tháng ít sự kiện nhất với chỉ 1 sự kiện được công bố cho đến nay, mặc dù nhiều sự kiện khác dự kiến sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Trong khi đó, Công tước xứ Edinburgh, Vương tử Edward, năm nay đứng thứ bảy với 124 sự kiện, giảm 12% so với 141 sự kiện năm 2023. Vương phi Kate đứng thứ mười với chỉ 11 sự kiện, giảm đáng kể 88% so với 92 sự kiện năm 2023. Sự vắng mặt của Công nương Kate phần lớn là do bà phải trải qua quá trình hóa trị dự phòng sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 3. Đến tháng 10, bà thông báo đã hoàn thành việc điều trị và sẽ dần trở lại với cuộc sống hoàng gia. Thân vương William cũng có một năm tương đối yên ắng với 71 sự kiện, giảm 35,5% so với 110 sự kiện năm 2023.

Danh sách 10 thành viên hoàng gia chăm chỉ nhất năm 2024 bao gồm: Vương nữ Anne (217 sự kiện), Vua Charles (186), Công tước xứ Gloucester (126), Công tước xứ Edinburgh (124), Nữ công tước xứ Edinburgh (108), Vương hậu Camilla (95), Nữ công tước xứ Gloucester (72), Thân vương William (71), Công tước xứ Kent (62) và Vương phi Kate (11).

