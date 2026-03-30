Biến cố gia đình không chỉ làm chao đảo hoàng gia Anh mà còn khiến cuộc sống riêng tư của các thành viên rơi vào chuỗi ngày bế tắc. Công chúa Beatrice, người đang phải chịu áp lực tâm lý nặng nề từ vụ bê bối và việc cựu Vương tử Andrew bị bắt giữ, được cho là đang tính đến chuyện sang Mỹ.

Quyết định táo bạo này không chỉ để trốn tránh "tâm bão" dư luận đang bủa vây mỗi ngày, mà sâu xa hơn, đây còn là nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vãn cuộc hôn nhân đang có dấu hiệu rạn nứt của cô với người chồng doanh nhân.

Mảnh ghép vỡ vụn và quyết định rời đi

Công chúa Beatrice hiện đang cân nhắc kỹ lưỡng việc chuyển đến Mỹ sinh sống sau khi cha cô, cựu Vương tử Andrew Mountbatten-Windsor, vướng vào vòng lao lý với những cáo buộc chấn động liên quan đến tỷ phú Jeffrey Epstein. Theo một nguồn tin tiết lộ với tờ Daily Mail trong bài báo xuất bản vào thứ Bảy vừa qua: Beatrice đang cảm thấy "xấu hổ tột cùng" trước bê bối bủa vây lấy cha mình và đang "tuyệt vọng tìm cách giữ cho mọi thứ không đổ vỡ" giữa lúc gia đình cô bị công chúng và truyền thông soi mói vô cùng gay gắt.

Dù thực tế cô còn phải bận tâm đến công việc kinh doanh bất động sản của chồng mình là Edoardo Mapelli Mozzi, nhưng ý định ra đi ngày càng trở nên khả thi hơn nhờ vào "tiền lệ" mà các thành viên khác trong gia đình đã tạo ra. Nguồn tin cho biết thêm: "Em gái cô ấy là Eugenie đã sống ở nước ngoài nhiều năm nay và điều đó đã tạo ra một tiền lệ". Người này cũng nhấn mạnh rằng việc dọn đi nơi khác sống: "Sẽ là điều không tưởng vào vài năm trước, nhưng giờ đây thời thế đã rất khác".

Việc xuất ngoại, và rất có thể là đến đất nước cờ hoa, sẽ là một khởi đầu mới mẻ cho cả Beatrice và Edo. Quan trọng hơn, điều này cũng mang một ý nghĩa lớn lao: Họ có thể tạo ra một cú hích để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình và đưa nó trở lại đúng quỹ đạo yên bình vốn có.

Áp lực bủa vây và lời khuyên từ Vương tử Harry

Cặp đôi dường như cảm thấy họ sẽ trở thành "bia đỡ đạn" bất đắc dĩ nếu cứ tiếp tục chôn chân ở lại nước Anh, bởi vì: "Vấn đề của Andrew và Sarah [Ferguson] sẽ không dễ dàng biến mất". Người thạo tin lưu ý thêm về hoàn cảnh đầy rủi ro này: "Cuộc điều tra của cảnh sát sẽ kéo dài vài tháng và nếu Andrew bị buộc tội, một phiên tòa sẽ diễn ra và đó chỉ là thêm những sự chú ý mà họ hoàn toàn không hề mong muốn".

Chính vì lẽ đó, một cuộc di cư sang Mỹ có vẻ là bước đi hiển nhiên và hợp lý nhất đối với vợ chồng Beatrice lúc này. Bản thân Edo vốn dĩ cũng dành rất nhiều thời gian làm việc ở đó, nên không khó để hình dung cảnh họ sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm mới tại vùng đất này. Đặc biệt hơn, với sự giúp đỡ từ người anh họ là Vương tử Harry - người đã cùng vợ là Meghan Markle dọn đến Mỹ sau khi chính thức rút lui khỏi các nhiệm vụ hoàng gia thì khả năng hiện thực hóa kế hoạch này càng được tăng cao. Nguồn tin chia sẻ: "Cả hai chị em đều giữ liên lạc với anh họ Harry của họ, và anh ấy đã đưa ra những lời khuyên hữu ích, thậm chí còn có tin đồn về việc họ sẽ đến ở California một thời gian".

Trái tim vụn vỡ của người làm con và người làm vợ

Nhìn lại biến cố, ông Mountbatten-Windsor đã bị bắt giữ đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 66 của mình hồi tháng Hai vì nghi ngờ có hành vi sai trái trong cơ quan công quyền, khi bị cáo buộc đã chuyển tiếp các tài liệu thương mại mật cho Epstein. Nếu bị kết án, ông hoàn toàn có nguy cơ phải đối mặt với mức án tối đa lên đến tù chung thân.

Theo nguồn tin thân cận, tin tức về vụ bắt giữ này đã: "Thực sự giáng một đòn mạnh vào hai chị em, và đặc biệt là Beatrice, vì cô ấy rất cần Edo ở bên cạnh nhưng anh ấy lại đang đi công tác ở Mỹ để tìm kiếm cơ hội giao thương cho công ty bất động sản của mình". Khoảnh khắc tồi tệ đó đã vô tình làm tổn hại đáng kể đến sự gắn kết trong cuộc hôn nhân của họ vì: "Cô ấy cần một bờ vai để khóc, nhưng anh ấy lại không có ở đó vì cô ấy, và điều đó thực sự khiến cô ấy suy sụp, nhưng cả hai đều đang khao khát cố gắng để giải quyết mọi chuyện ổn thỏa". Khép lại câu chuyện buồn của gia đình hoàng gia, nguồn tin xót xa nói thêm: "Họ biết mọi chuyện bên ngoài trông như thế nào, nhưng họ thực sự muốn cố gắng".

Hiện tại, Điện Kensington vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào trước yêu cầu bình luận của trang Page Six.