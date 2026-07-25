Tiết kiệm hơn 30% thu nhập mỗi tháng vẫn bị chê "tiêu hoang": Bảng chi tiêu của cô gái lương 17 triệu gây tranh cãi

Lương 17 triệu/tháng vừa lo tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền chi tiêu cá nhân... mà vẫn dành ra một khoản để tiết kiệm và đầu tư sinh lời trong lương lai. Với nhiều người trẻ đang thuê trọ, câu trả lời có lẽ đây là bài toán nan giải.

Thế nhưng, A (một nhân viên văn phòng, đang thuê nhà) lại duy trì được khoản tích lũy đều đặn 5,2 triệu đồng mỗi tháng, tương đương hơn 30% thu nhập. Lương của cô không phải quá cao nhưng lại duy trì được thói quen để dành tới 5,2 triệu/tháng.

Không phải cắt giảm mọi nhu cầu cá nhân, cách cân đối chi tiêu của A nằm ở việc lập ngân sách rõ ràng, phân bổ từng khoản chi ngay từ đầu tháng và kiên trì bám sát kế hoạch.

Thu nhập mỗi tháng của A - nhân viên văn phòng với mức lương 17 triệu/tháng.

Tiền nhà, điện nước, xăng xe 4,6 triệu - khoảng 27% thu nhập: Ưu tiên sự vừa đủ thay vì chạy theo chỗ ở đắt đỏ

Mỗi tháng, A dành 4,6 triệu cho các khoản chi cố định, gồm:

- Tiền thuê phòng trọ: 3,5 triệu.

- Điện, nước, rác, wifi: 800k.

- Xăng xe, gửi xe: 300k

Đây là những khoản gần như không thể cắt giảm nên được ưu tiên tính toán đầu tiên. Với mức thuê nhà 3,5 triệu/tháng, A dành ưu tiên lựa chọn chỗ ở phù hợp với thu nhập, không vung tay quá nhiều để có thể tiết kiệm thêm một khoản cho mình.

Thay vì cố thuê một căn hộ đẹp hơn hay ở khu vực trung tâm với mức giá cao, A lựa chọn không gian sống vừa đủ, đáp ứng nhu cầu nhưng không tạo áp lực quá lớn lên ngân sách hàng tháng.

Tiền ăn 3,5 triệu/tháng tức là hơn 100k/ngày cho 3 bữa: Cân đối chuyện chi tiêu phù hợp

Sau chi phí cố định, A dành 4,2 triệu đồng cho sinh hoạt hàng tháng, bao gồm:

- Ăn uống: 3,5 triệu.

- Đồ dùng cá nhân, mua sắm tại siêu thị: 600k.

- Điện thoại, 4G và các ứng dụng: 100k.

Trung bình mỗi ngày, A chi khoảng 115k cho ba bữa ăn. Đây là mức không quá thấp để phải "thắt lưng buộc bụng", nhưng cũng không quá cao nếu biết kết hợp giữa việc tự nấu và ăn ngoài.

Cô hạn chế đi ăn nhà hàng, chủ yếu nấu cơm tại nhà để vừa tiết kiệm vừa đảm bảo sức khỏe. thỉnh thoảng cô cũng đi ăn uống với bạn bè nhưng không quá thường xuyên.

Đó cũng là điều mà nhiều bạn trẻ cần học hỏi, vì đã phần các bạn trẻ bây giờ đều có xu hướng hưởng thụ cuộc sống, chi khá nhiều tiền cho việc ăn uống hàng quán, mua sắm... khiến chi tiêu trong tháng cũng sẽ cộng thêm một khoản.

5,2 triệu/tháng dành cho tiết kiệm và đầu tư sinh lời

Sau khi hoàn thành các khoản chi tiêu, cô vẫn còn lại 5,2 triệu/ tháng để tích lũy và đầu tư, tương đương hơn 30% thu nhập.

Khoản tiền này tiếp tục được chia thành ba mục:

- Đầu tư chứng chỉ quỹ: 3 triệu

- Tích lũy mua vàng: 1 triệu.

- Tiết kiệm: 1,2 triệu.

Điểm đáng chú ý là A không để toàn bộ tiền tiết kiệm nằm trong tài khoản ngân hàng. Cô phân bổ dòng tiền vào nhiều kênh với mục tiêu khác nhau. Trong đó, chứng chỉ quỹ hướng tới mục tiêu tăng trưởng dài hạn, khoản mua vàng đóng vai trò tích sản, còn một khoản tiền tiết kiệm để lo việc mỗi khi cần.

Có 5,2 triệu tiết kiệm mỗi tháng vẫn bị chê "tiêu hoang"

Tuy nhiên, bảng chi tiêu của A cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen vì biết cân đối tài chính, không ít cư dân mạng lại "soi" từng khoản chi và cho rằng cô vẫn đang "vung tay".

Theo đó, nhiều người góp ý nên bỏ khoản 600k mua đồ siêu thị vì đã có 3,5 triệu đồng tiền ăn, cắt giảm 1 triệu dành cho cà phê, giải trí và 1 triệu mua sắm, skincare để chuyển toàn bộ vào quỹ tiết kiệm. Một số ý kiến còn cho rằng A nên đổi sang phòng trọ rẻ hơn, ở ghép, đi xe điện hoặc sử dụng các sản phẩm bình dân để giảm thêm chi phí.

Dẫu vậy, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực A. Họ cho rằng quản lý tài chính không đồng nghĩa với việc cắt bỏ mọi nhu cầu cá nhân. Điều quan trọng là xây dựng một kế hoạch chi tiêu phù hợp với hoàn cảnh và có thể duy trì lâu dài, bởi không có công thức tiết kiệm nào làm hài lòng tất cả mọi người.