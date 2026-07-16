Bảng chi tiêu của một gia đình "bánh mì kẹp": Thu nhập gần 50 triệu đồng/tháng nhưng tiền luôn phải chia cho ba thế hệ, cuối tháng vẫn khó dư

Khi một đồng thu nhập phải gánh ba thế hệ

Vợ chồng chị Mai Anh (41 tuổi, Hà Nội) có tổng thu nhập khoảng 49 triệu đồng/tháng. Chồng làm kỹ sư xây dựng với mức lương khoảng 28 triệu đồng, còn chị làm nhân sự cho một doanh nghiệp tư nhân, thu nhập khoảng 21 triệu đồng.

Nếu chỉ nhìn vào con số, nhiều người sẽ cho rằng đây là mức thu nhập khá. Nhưng thực tế, sau nhiều năm đi làm, điều khiến chị trăn trở nhất không còn là làm sao để kiếm thêm tiền mà là làm sao phân bổ dòng tiền hợp lý.

Gia đình chị có hai con đang học tiểu học và THCS. Bố mẹ hai bên đều đã ngoài 70 tuổi, trong đó bố chồng mắc bệnh nền nên mỗi tháng đều cần thuốc và khám định kỳ.

"Tháng nào cũng giống như chia chiếc bánh thành rất nhiều phần. Mỗi phần đều quan trọng nên gần như không thể cắt bỏ", chị chia sẻ.

Đó cũng là tình trạng chung của nhiều gia đình thuộc "thế hệ bánh mì kẹp" (Sandwich Generation) – nhóm người ở độ tuổi 35-50 phải đồng thời gánh trách nhiệm chăm sóc con cái và hỗ trợ cha mẹ lớn tuổi, trong khi vẫn phải đảm bảo cuộc sống của chính mình.

Bảng chi tiêu mỗi tháng: Tiền kiếm được nhiều nhưng khoản nào cũng khó cắt

Sau nhiều lần điều chỉnh, gia đình chị Mai Anh xây dựng bảng phân bổ chi tiêu như sau:

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền ăn, thực phẩm 11.000.000 đồng Học phí, học thêm, sinh hoạt của hai con 8.500.000 đồng Hỗ trợ bố mẹ hai bên 6.000.000 đồng Thuốc men, khám sức khỏe cho bố mẹ 2.500.000 đồng Tiền điện, nước, internet 2.300.000 đồng Xăng xe, đi lại 2.200.000 đồng Tiền nhà, phí dịch vụ, bảo trì 5.000.000 đồng Bảo hiểm các thành viên 2.000.000 đồng Quỹ phát sinh (hiếu hỉ, sinh nhật, sửa chữa...) 2.500.000 đồng Tiết kiệm và đầu tư 4.000.000 đồng Tổng chi 46.000.000 đồng

Sau khi trừ toàn bộ chi phí, gia đình chỉ còn khoảng 3 triệu đồng dự phòng. Khoản này thường nhanh chóng "biến mất" nếu trong tháng phát sinh việc như con ốm, cha mẹ nhập viện, xe hỏng hoặc có đám cưới, đám giỗ.

Chị Mai Anh cho biết có những tháng dù không mua sắm gì lớn nhưng tài khoản vẫn gần như về 0 trước ngày nhận lương.

Điều áp lực nhất không phải là chi nhiều mà là không thể trì hoãn

Nếu trước đây, khi chưa có con hoặc cha mẹ còn khỏe mạnh, gia đình có thể cắt giảm việc mua sắm hay du lịch để tiết kiệm thì hiện nay, phần lớn các khoản chi đều là chi phí bắt buộc.

- Tiền học của con không thể chậm.

- Tiền thuốc của bố mẹ không thể thiếu.

- Các khoản sinh hoạt thiết yếu cũng rất khó giảm mạnh khi giá cả liên tục biến động.

Chính vì vậy, nhiều gia đình có mức thu nhập khá vẫn không tạo được cảm giác "dư dả". Họ không tiêu xài xa xỉ, nhưng cũng rất khó tích lũy nhanh như mong muốn.

Theo chị Mai Anh, cảm giác áp lực lớn nhất không đến từ việc kiếm tiền mà là việc luôn phải đưa ra quyết định ưu tiên.

"Nếu con cần học thêm một kỹ năng mới, bố mẹ cần đổi loại thuốc tốt hơn, còn mình muốn học một khóa nâng cao chuyên môn thì thường người bị hoãn lại sẽ là mình."

Đó là thực tế của không ít người đang ở giai đoạn giữa cuộc đời.

Gia đình bắt đầu quản lý theo "dòng tiền" thay vì chỉ ghi chép chi tiêu

Sau vài năm liên tục cảm thấy tiền "không cánh mà bay", vợ chồng chị thay đổi cách quản lý tài chính.

Thay vì chỉ ghi lại đã tiêu bao nhiêu, họ bắt đầu phân loại từng khoản theo mức độ ưu tiên.

- Nhóm đầu tiên là các khoản không thể cắt giảm như ăn uống, học hành, y tế, bảo hiểm.

- Nhóm thứ hai là các khoản có thể tối ưu như mua sắm, giải trí, ăn ngoài, quần áo.

- Nhóm cuối cùng là khoản dành cho tương lai gồm tiết kiệm, quỹ dự phòng và đầu tư dài hạn.

Mỗi khi có thêm thu nhập từ thưởng hoặc công việc ngoài giờ, gia đình thống nhất ưu tiên bổ sung vào quỹ dự phòng thay vì tăng mức chi tiêu.

Nhờ vậy, dù số tiền tiết kiệm mỗi tháng không lớn, họ vẫn duy trì được quỹ khẩn cấp tương đương khoảng sáu tháng chi tiêu – điều mà trước đây gần như không thực hiện được.

"Thế hệ bánh mì kẹp" không thiếu thu nhập, họ thiếu khoảng thở tài chính

Nhiều chuyên gia tài chính cá nhân cho rằng áp lực của các gia đình hiện nay không đơn thuần nằm ở mức lương mà ở việc số người phụ thuộc ngày càng nhiều.

Một cặp vợ chồng có thể đồng thời phải nuôi hai con nhỏ, hỗ trợ cha mẹ hai bên, trả chi phí nhà ở và chuẩn bị cho chính tuổi nghỉ hưu của mình.

Điều đó khiến mỗi đồng thu nhập phải gánh nhiều vai trò hơn trước.

Thực tế cho thấy, những gia đình thuộc "thế hệ bánh mì kẹp" thường không gặp khó vì một khoản chi quá lớn, mà vì hàng chục khoản chi vừa và nhỏ cùng xuất hiện trong một tháng.

Khi cộng lại, chúng tạo thành áp lực tài chính kéo dài, khiến dù thu nhập đã tăng qua từng năm, cảm giác an tâm về tiền bạc vẫn rất khó đạt được.

Với chị Mai Anh, mục tiêu tài chính hiện nay không còn là tiết kiệm thật nhiều mà là duy trì được sự cân bằng giữa ba thế hệ trong gia đình. "Có lẽ đó mới là điều khó nhất của tuổi trung niên. Không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là làm sao để đồng tiền đủ chăm lo cho cả con cái, cha mẹ và chính mình mà vẫn không đánh mất sự bình yên".