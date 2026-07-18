Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ ở Hà Nội đã trải lòng về tình hình tài chính hiện tại của gia đình. Cô cho biết với mức thu nhập 40 triệu/tháng - không tính các khoản thưởng nóng hoặc thưởng Tết, trung bình mỗi tháng 2 vợ chồng tiết kiệm được 8,2 triệu đồng. Điều khiến cô băn khoăn là có thể cắt giảm thêm được nữa hay không, vì gia đình vẫn còn nợ ngân hàng 1,2 tỷ đồng vay mua đất.

Bảng chi tiêu do cô đăng tải

“Nhà em gồm 2 vợ chồng và bé 1 tuổi đang ở Hà Nội. Tổng thu nhập 2 vợ chồng khoảng 40 triệu/tháng (không tính các khoản thưởng nhỏ lẻ và thưởng lễ tết). Năm 2025 bọn em vay ngân hàng 1,2 tỷ lãi suất 6,5%/năm cố định 3 năm đầu, bọn em mới trả được xong 1 năm… Mức chi tiêu của gia đình đang tối giản hết mức có thể, gần như cắt tất cả các khoản chơi bời tụ tập, ăn hàng để đến khi hết kỳ hạn vay cố định thì trả nợ ngân hàng càng nhiều càng tốt.

Các bác có thể cho em lời khuyên vén như nào để khéo hơn không ạ?” - Cô viết.

Nhìn bảng chi tiêu cô đăng tải, đa số đều đồng tình không nên cắt giảm, thay vào đó cố gắng tăng thu nhập sẽ tối ưu hơn. Đồng thời, nhiều người cũng dành lời khen cho cách 2 vợ chồng san sẻ trách nhiệm tài chính, cứ mỗi người chịu trách nhiệm một khoản như thế này là chẳng ai phải “tị” với ai.

“Chồng lo tiền nhà với tiền điện nước, trả ngân hàng. Vợ lo tiền ăn uống, tiền học với sữa bỉm của con. Nhà mình cũng phân chia như này và không ai cầm lương của ai hết, cho nhẹ đầu, cả 2 cũng đều phải có trách nhiệm chứ quy về 1 mối thì người cầm tiền dễ là người mệt” - Một người bình luận.

“Nhà mom phân chia trông hợp lý thật. Giờ có giảm thì giảm khoản tiêu vặt được thôi, mà cũng chẳng đáng bao nhiêu, sợ là bí bách quá ấy” - Một người chia sẻ.

“Thu nhập 40 triệu, mỗi tháng vừa chi tiêu cuộc sống vừa trả nợ mà vẫn dư 8,2 triệu là giỏi lắm rồi mom ơi. Giờ chỉ cố tăng thu nhập thôi chứ giảm nữa thì khó lắm” - Một người đồng tình.

“Ở Hà Nội mà như vậy là tiết kiệm quá siêu luôn rồi ấy. Nhà mình cũng 3 người mà toàn trên dưới 30 triệu/tháng chưa kể tiền trả ngân hàng đây” - Một người cho hay.

“Nhà mình cũng thu nhập từng này, mà vay 300 triệu mua chung cư cũng trả 13 triệu/tháng trong 3 năm. Nuôi 2 bé mà tháng nào hết sạch sẽ tháng đó. Phát sinh hiếu hỉ là âm vào tiền tiết kiệm luôn” - Một người bộc bạch.

Tối ưu chi tiêu thế nào khi đang có nợ?

1. Ưu tiên trả các khoản nợ có lãi suất cao trước

Nếu đang cùng lúc có nhiều khoản nợ, không phải khoản nào cũng cần được ưu tiên như nhau. Những khoản vay có lãi suất cao, chẳng hạn như dư nợ thẻ tín dụng hoặc vay tiêu dùng, nên được tập trung trả trước để giảm tốc độ phát sinh tiền lãi. Các khoản có lãi suất thấp hơn vẫn cần thanh toán đúng hạn để tránh phí phạt, nhưng có thể được xếp sau trong kế hoạch trả nợ.

Ảnh minh họa

Cách phân bổ này giúp số tiền bỏ ra mỗi tháng mang lại hiệu quả lớn hơn, đồng thời rút ngắn tổng thời gian và chi phí trả nợ.

2. Vẫn duy trì một khoản dự phòng nhỏ để tránh vay thêm

Nhiều người cho rằng nên dồn toàn bộ tiền vào trả nợ càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, nếu không còn khoản tiền dự phòng nào, chỉ một sự cố bất ngờ như xe hỏng, ốm đau hay phát sinh việc gia đình cũng có thể buộc phải vay thêm. Vì vậy, ngay cả khi đang trả nợ, bạn vẫn nên duy trì một khoản dự phòng vừa đủ cho các tình huống khẩn cấp. Điều này giúp bạn tránh rơi vào vòng luẩn quẩn "trả được một khoản lại phát sinh một khoản mới", từ đó giữ kế hoạch trả nợ đi đúng lộ trình.

3. Cố gắng tăng thu nhập

Khi các khoản chi đã được tối ưu, dư địa để tiết kiệm thêm thường không còn nhiều. Lúc này, tăng thu nhập sẽ là giải pháp hiệu quả hơn để đẩy nhanh quá trình trả nợ. Mỗi người có thể cân nhắc làm thêm công việc phù hợp với thời gian và năng lực của mình, nhận các dự án tự do, kinh doanh nhỏ hoặc tận dụng kỹ năng sẵn có để tạo thêm nguồn thu. Khoản tiền kiếm thêm nên được ưu tiên dùng để giảm dư nợ thay vì mở rộng chi tiêu. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian trả nợ mà còn giảm tổng số tiền lãi phải thanh toán.