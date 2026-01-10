Chúng ta đang bước vào những ngày cuối cùng của một vòng quay thời gian, khi tiết Đại hàn gõ cửa mang theo cái lạnh thấu tim gan nhưng lại ẩn chứa sự ấm áp của niềm hy vọng mới. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc "hàn khí" tích tụ nhiều nhất nhưng cũng là lúc "dương khí" bắt đầu nhen nhóm, chuẩn bị cho một sự bùng nổ vào mùa xuân. Với 4 con giáp đặc biệt này, những người đã phải "gồng mình" chịu trận trước những va vấp, thị phi của năm cũ, thì tiếng chuông của tiết Đại hàn vang lên như một tín hiệu báo tin vui.

Sự kìm kẹp, ngột ngạt của vận hạn sắp được tháo gỡ, nhường chỗ cho những cơ hội "lội ngược dòng" đầy ngoạn mục. Tuy nhiên, sự thay đổi này không đến từ những nghi lễ rườm rà hay những chuyến đi xa xôi, mà nó bắt nguồn ngay từ những thay đổi nhỏ bé, mộc mạc trong chính nếp sống hàng ngày của mỗi người.

Gỡ bỏ gánh nặng, đón lộc về nhà cho hội "Phạm Thái Tuế"

Đối với những người tuổi Dần, năm vừa qua có lẽ là một hành trình đầy mệt mỏi khi những nỗ lực trong công việc cứ mãi va vào đá ngầm, còn các mối quan hệ thì "bằng mặt mà không bằng lòng". Nhưng đừng vội nản lòng, vì vận may đang đợi bạn ngay ở những nơi thân thuộc nhất. Từ ngày 20/1 trở đi, hãy thử sống chậm lại một chút: Dành thời gian dạo bước ở công viên gần nhà, ngồi thảnh thơi ở một quán cà phê góc phố hay đơn giản là mỉm cười với người hàng xóm. Chính những khoảnh khắc thả lỏng tâm trí, kết nối với thiên nhiên và con người xung quanh sẽ là liều thuốc chữa lành, giúp đánh tan luồng khí trì trệ, khơi thông dòng chảy tài lộc đang bị tắc nghẽn.





Trong khi đó, người tuổi Tỵ - con giáp "đứng mũi chịu sào" của năm qua - lại cần một cuộc "thanh lọc" đúng nghĩa. Áp lực của năm tuổi khiến bạn như đi trên dây, lúc nào cũng căng thẳng và lo âu. Mẹo phong thủy hữu hiệu nhất cho bạn lúc này chính là dọn dẹp: Hãy mạnh dạn vứt bỏ những món đồ cũ kỹ không còn dùng đến, sắp xếp lại tủ quần áo, lau sạch bụi bẩn nơi góc nhà. Khi không gian sống trở nên thoáng đãng, tâm trí bạn cũng sẽ nhẹ nhõm hơn, từ đó thu hút những năng lượng tích cực và quý nhân đến giúp đỡ. Đừng quên kết nối lại với những người bạn cũ, một tin nhắn hỏi thăm chân thành có thể mang đến những cơ hội bất ngờ mà bạn không ngờ tới.

Với người tuổi Thân, những rắc rối về tiền bạc và thị phi trong năm cũ sắp lùi vào dĩ vãng. Chìa khóa để bạn mở cửa kho báu trong dịp cuối năm này gói gọn trong chữ "Hòa". Sự xởi lởi, vui vẻ và thái độ hòa nhã sẽ là thỏi nam châm hút may mắn cực mạnh. Hãy chủ động làm hòa với người thân nếu có xích mích, kiên nhẫn hơn khi xếp hàng mua sắm, và đừng tiếc lời cảm ơn với những người phục vụ mình. Chính sự tử tế nhỏ bé ấy sẽ kích hoạt vận may, giúp túi tiền của bạn rủng rỉnh hơn để đón Tết.

Riêng người tuổi Hợi, sau một năm "ba chìm bảy nổi" với những thay đổi công việc hay chỗ ở, đây là lúc bạn cần tĩnh tâm để lắng nghe trực giác của mình. Giác quan thứ sáu của bạn trong tiết Đại hàn sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén. Nếu bỗng nhiên bạn có một giấc mơ lạ hay một linh cảm mách bảo về những con số, đừng ngần ngại thử vận may với một tờ vé số nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn: Một buổi sớm đi chợ chọn rau tươi, một buổi chiều ngắm hoàng hôn bên hồ sẽ giúp bạn lấy lại thăng bằng, chờ đợi những hạt mầm hạnh phúc nảy lộc đâm chồi.





Lời nhắc khẽ cho tuổi Ngọ và tuổi Tuất: Chậm lại để tiến xa

Trái ngược với sự khởi sắc của 4 con giáp trên, người tuổi Ngọ và tuổi Tuất lại cần một chút "phanh" trong những ngày cuối năm vội vã này. Với bản tính nhiệt tình, hay lo chuyện bao đồng, người tuổi Tuất rất dễ vướng vào những rắc rối không đáng có nếu quá hăng hái làm "người hòa giải". Lời khuyên chân thành cho bạn là hãy bớt lo chuyện thiên hạ, tập trung chăm sóc cho bản thân và gia đình. Sự nhiệt tình đặt không đúng chỗ lúc này có thể biến bạn từ người làm ơn thành kẻ mắc oán, kéo theo những thị phi mệt mỏi ngày cận Tết.

Còn với những chú Ngựa (tuổi Ngọ) vốn quen xông pha, tiết Đại hàn mang theo một chút khí lạnh cảnh báo bạn cần phải thận trọng. Đừng để sự tự tin thái quá hay những lời hứa hẹn hoa mỹ làm mờ mắt trước các quyết định đầu tư lớn hay mua sắm tài sản giá trị cao. Đây là lúc bạn nên "án binh bất động", dành thời gian tổng kết lại năm cũ và lên kế hoạch chi tiết cho năm mới thay vì vung tiền hay ký kết hợp đồng quan trọng. Sự chậm rãi, chắc chắn lúc này chính là tấm khiên bảo vệ tài sản và công sức của bạn, giúp bạn có một cái Tết ấm no và trọn vẹn hơn.

Đại hàn tuy lạnh, nhưng đó là cái lạnh cần thiết để vạn vật tôi luyện sức sống, chuẩn bị cho một chu kỳ sinh sôi mới rực rỡ hơn. Dù bạn thuộc con giáp nào, đang ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, hãy nhớ rằng tâm thái của chúng ta chính là phong thủy mạnh nhất. Một nụ cười an nhiên, một căn nhà gọn gàng và một trái tim rộng mở sẽ luôn là cách tốt nhất để "sưởi ấm" vận mệnh, đón chờ những điều tốt đẹp đang theo gió xuân ùa về.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)