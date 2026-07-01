Chuyện bát mỳ lúc nửa đêm viral MXH: Là phụ nữ "lắm chuyện" hay do các ông chồng quá vô tâm?

Một bài đăng trên mạng xã hội Threads đang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác vì kể về một tình huống rất quen thuộc trong đời sống hôn nhân. Không có người thứ ba, không có tiền bạc hay những mâu thuẫn quá lớn, tất cả chỉ bắt đầu từ một câu nói lúc 10 giờ đêm. Thế nhưng, sau câu trả lời của người chồng, hai vợ chồng rơi vào tình trạng "silent treatment" (chiến tranh lạnh) suốt 5 ngày.

Nguyên văn chia sẻ của người vợ: "Hôm nọ, tôi đi làm về lúc 22 giờ, tôi có nói với chồng: 'Tự nhiên em thấy đói bụng quá'. Chồng tôi trả lời: 'Trên đường về sao không biết ghé mua gì ăn đi mà giờ về đây than?'.

Tôi nghe xong thì hết đói luôn, rồi lấy đồ đi tắm. Tắm xong ra, anh ấy hỏi tôi: 'Có muốn ăn mì gói không?' Tôi trả lời: 'Nãy nghe anh nói xong em no rồi'. Rồi tôi sấy tóc, đi ngủ.

Sau đó chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào nữa, hiện tại vẫn đang trong tình trạng silent treatment được 5 ngày rồi.

Mà tôi để ý, từ trước đến giờ anh ấy chưa hề nói với tôi một câu xin lỗi nào".

Sau đó, người vợ giải thích thêm:

"Chỉ là một tình huống bất chợt trong cuộc sống hôn nhân 5 năm. Chỉ là về đến nhà thì tự nhiên thấy đói chứ trên đường lại không thấy đói, mình cũng không có thói quen ăn khuya. Cũng nhiều lần nói vu vơ vậy thôi chứ chưa khi nào ăn cả.

Mọi người đều nói rằng mình có lỗi. Nhưng mà ở đó, trong hoàn cảnh đó, với cái tông giọng đó của chồng thì mấy bà cũng sẽ như vậy thôi".

Cư dân mạng chia thành hai luồng quan điểm

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã tạo nên nhiều tranh luận.

Một bộ phận cho rằng người vợ đã phản ứng hơi quá. Theo họ, người chồng chỉ nói đúng thực tế: nếu biết mình đói thì hoàn toàn có thể mua đồ ăn trên đường về. Hơn nữa, sau khi vợ đi tắm xong, anh vẫn chủ động hỏi có muốn ăn mì gói hay không. Điều đó cho thấy anh không hề mặc kệ vợ.

Nhiều ý kiến bình luận rằng, nếu chỉ vì một câu nói mà cả hai im lặng với nhau suốt 5 ngày thì cả hai đều đang thiếu kỹ năng giao tiếp trong hôn nhân.

Ở chiều ngược lại, rất nhiều người lại đứng về phía người vợ.

Theo họ, điều khiến người phụ nữ tổn thương không phải vì không có một bát mì, mà là cách người chồng đáp lại.

Một câu như: "Đợi anh chút, để anh xem còn gì ăn nhé", hay đơn giản chỉ là "Để anh nấu mì cho em" có lẽ đã khiến câu chuyện kết thúc ngay trong tối hôm đó.

Điều người vợ cần có lẽ không phải là một bát mì

Đọc kỹ chia sẻ của người vợ sẽ thấy cô nhấn mạnh một chi tiết: "Cũng nhiều lần nói vu vơ vậy thôi chứ chưa khi nào ăn cả". Có nghĩa là câu "Em thấy đói quá" chưa chắc đã là một yêu cầu.

Đó có thể chỉ là một lời than sau một ngày dài đi làm, giống như nhiều người vẫn buột miệng nói: "Hôm nay mệt quá", "Buồn ngủ quá", hay "Đau đầu quá".

Điều họ chờ đợi đôi khi không phải là một giải pháp, mà là một sự quan tâm.

Ngược lại, nhiều người cũng cho rằng phụ nữ thường kỳ vọng đàn ông phải tự hiểu, trong khi đàn ông lại có xu hướng giải quyết vấn đề theo hướng rất trực diện.

Người chồng nghe thấy chữ "đói" thì nghĩ đến việc mua đồ ăn. Người vợ nói chữ "đói" nhưng điều muốn nhận lại là sự đồng cảm.

Hai người đều đang nói, nhưng lại không cùng một "ngôn ngữ".

Có lẽ điều đáng tiếc nhất không nằm ở câu nói lúc 10 giờ đêm

Sau tất cả, điều khiến câu chuyện trở nên đáng suy nghĩ không phải là câu nói: "Trên đường về sao không biết ghé mua gì ăn?".

Mà là việc suốt 5 ngày sau đó, không ai chủ động bước một bước về phía người còn lại.

Một lời xin lỗi đôi khi không phải vì mình hoàn toàn sai.

Một lời làm hòa cũng không đồng nghĩa với việc mình thua.

Đôi khi, đó chỉ là cách người ta giữ lấy cuộc hôn nhân quan trọng hơn việc giữ lấy cái tôi.

Có lẽ vì thế mà câu chuyện này tạo ra nhiều tranh luận. Người thực tế sẽ thấy người chồng không sai. Người sống nhiều về cảm xúc sẽ thương người vợ.

Đúng hay sai có lẽ phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người. Nhưng có một điều mà nhiều cặp vợ chồng đều có thể nhìn thấy chính mình trong câu chuyện ấy: Hôn nhân rất hiếm khi rạn nứt vì những chuyện lớn. Nó thường bắt đầu từ những câu nói rất nhỏ, khi một người chỉ nghe thấy lời nói, còn người kia lại đang chờ được lắng nghe...