Tiếp viên tiết lộ 1 điều ít ai biết trên máy bay, nghe xong không bao giờ muốn cởi giày khi bay

‏Tại sao không nên cởi giày trên máy bay?‏

‏Mặc dù trên một chuyến bay đường dài, nhiều hành khách muốn cởi giày để ngồi cho thoải mái. Tuy nhiên, một nữ tiếp viên hàng không giấu tiên đã tiết lộ với Business Insider rằng: Nên tránh đi chân trần trên máy bay hết mức có thể.‏

‏Nguyên nhân đằng sau được cho rằng, mặc dù nhìn từ bên ngoài, mọi thứ đều có vẻ sạch sẽ nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy. Xét cho cùng, máy bay cũng là một phương tiện công cộng, chuyên chở rất nhiều người với đủ mọi lứa tuổi và quê quán khác nhau. Điều này khó tránh khỏi nguy cơ tiếp xúc với các loại vi khuẩn, gây mất vệ sinh ở một số vị trí đặc thù. Sàn máy bay là một trong những vị trí như vậy.‏

‏Suốt cả ngày dài, có tới hàng trăm đôi giày di chuyển trên sàn máy bay. Họ có thể đến từ bất cứ đâu, đi qua đủ loại môi trường, mang theo không biết bao nhiêu bụi, đất, chất bẩn, vi khuẩn hoặc thậm chí các mầm bệnh. Quá trình hút bụi nhanh giữa các chuyến bay khó có thể giúp tấm thảm thực sự sạch sẽ từ sâu bên trong. ‏

‏Theo USA Today, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) không quy định rõ ràng về các tiêu chuẩn vệ sinh máy bay. Một chiếc phi cơ chỉ được làm sạch sâu khoảng một lần mỗi tháng, lúc này những tấm thảm mới được giặt hay khử vết ố. Tốt hơn hết, hành khách nên chú ý tránh đặt đồ đạc hoặc đi chân trần trên sàn nếu có thể.‏

‏Đặc biệt, nếu đi vào vùng nhiễu động và đang ở trong nhà vệ sinh mà bạn đi chân trần, đó sẽ là một thảm họa thực sự. Bạn không bao giờ biết mình có thể sẽ giẫm phải cái gì. ‏

‏Do đó, cách tốt nhất là mang sẵn một đôi dép dễ xỏ để vừa tiện đi lại, vừa vệ sinh. ‏

‏Jagdish Khubchandani, giáo sư về sức khỏe cộng đồng tại Đại học Bang New Mexico, đã từng nhắc đến vấn đề này: "Trên các chuyến bay đường dài, tôi nhận thấy rằng mọi người (thường là trẻ nhỏ) thích đi chân trần khắp nơi, thậm chí vào cả nhà vệ sinh. Điều này thực ra rất mất vệ sinh. Nếu trên bàn chân có vết cắt, vết thương thì sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng."‏

‏Một tiếp viên hàng không giấu tên của Delta Air Lines cũng khuyên hành khách không nên đi dép xỏ ngón và giày hở mũi khi bay vì lý do tương tự. Ngoài ra, việc đi giày cũng tương đối thuận tiện hơn cho việc di chuyển khi lên và xuống máy bay. Ngày nay, lưu lượng giao thông hàng không rất lớn nên các sân bay thường có diện tích rộng, các cửa check-in hay check-out đều cách nhau khá xa. Nhiều khi khách hàng phải đi qua vô số cầu thang, đường dốc… mới tới được vị trí mình mong muốn. Do đó, đi giày dép dễ di chuyển sẽ tối ưu hơn. ‏

‏Những điều tuyệt đối phải lưu ý khi đi máy bay‏

‏Lưu ý vệ sinh khi nhét đồ vào túi ghế máy bay‏

‏Sau mỗi chuyến bay, máy bay luôn được lau dọn, thu gom rác thải, vật dụng cá nhân mà hành khách của chuyến bay trước để lại. Nhưng vì thời gian có hạn, chắc chắn sẽ không đủ thời gian làm vệ sinh kỹ từng ngóc ngách, bao gồm bên trong túi ghế. Đây rất có thể là nơi chứa rác thải cá nhân của người đi trước, từ giấy ăn, tất chân, thậm chí tã bẩn đã qua sử dụng. Chính vì vậy, hãy cân nhắc kỹ nếu bạn có ý định nhét đồ cá nhân vào túi này.‏

‏Đừng bỏ qua các hướng dẫn an toàn bay của tiếp viên‏

‏Những người thường xuyên đi máy bay có lẽ đã nghe phần hướng dẫn an toàn đến hàng trăm lần, nên dễ cảm thấy nhàm chán, hoặc khó chịu. Tuy nhiên, đây là một trong những trọng trách mà các tiếp viên bắt buộc phải thực hiện để cố gắng giữ an toàn cho hành khách. Họ thường không đi vào chi tiết hay tả những tình huống tồi tệ nhất, để tránh gây hoang mang nhưng những kiến thức họ đưa ra đều rất thực tiễn. Không phải máy bay nào cũng có các lối ra hay cửa thoát hiểm giống nhau, không phải các trang thiết bị cứu nạn cứu hộ đều giống hệt nhau trong từng chi tiết. Do đó, dù quen thuộc, bạn vẫn nên lắng nghe hướng dẫn trên mỗi chuyến bay.‏

‏Hạn chế đồ uống có cồn‏

‏Trên máy bay, độ ẩm thấp có thể gây mất nước. Áp suất thấp trong khoang có thể làm giảm nồng độ oxy trong máu. Vì vậy, bạn cảm thấy dễ say hơn trên máy bay. Trong nhiều trường hợp, tiếp viên hàng không cho biết, uống nhiều rượu góp phần gây nên nhiều sự cố sức khỏe trên máy bay, nhất là với nhóm khách hàng đang sử dụng thuốc. ‏

‏Hãy trung thành với nước đóng chai‏

‏Duy trì độ ẩm trên máy bay là cần thiết, nhưng theo tiếp viên hàng không, bạn nên tránh uống nước không từ chai đóng kín. Nước đóng chai, thường được cung cấp ngay trên máy bay, sẽ là lựa chọn an toàn và đảm bảo sức khỏe cho bạn.‏

‏Không xâm phạm không gian riêng của hành khách khác‏

‏Vì máy bay là phương tiện công cộng, dành cho rất nhiều người sử dụng, kể cả bạn mua vé hạng thương gia thì cũng nên lưu ý chỉ sử dụng không gian riêng của bản thân, không gây ảnh hưởng tới những người xung quanh. Chẳng hạn như, không ai có thể vui nổi khi đang dùng bữa thì vị khách ngồi phía trước ngả lưng ghế xuống, hoặc có một đôi chân từ phía sau gác lên chỗ để tay của mình… Bạn càng không nên mở lọ sơn móng tay hay món ăn nào đó có mùi rất tệ vì hệ thống máy lạnh sẽ đưa đủ các thứ mùi đi khắp máy bay.‏