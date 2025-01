Sina đưa tin sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng do Tencent Video tổ chức đã trôi qua nhưng đến nay vẫn còn có nhiều lùm xùm về vị trí đứng của các nghệ sĩ, những chiêu trò tranh giành sự chú ý. Trong đó, mỹ nhân 9X Điền Hi Vi trở thành chủ đề nóng khi bị antifan bôi nhọ ngay trên sân khấu.

Cụ thể, khi lên bục nhận thưởng, Điền Hi Vi bắt đầu bài phát biểu bằng câu "Cảm ơn sự yêu thích của các bạn", tuy nhiên, dưới khán đài đã có một khán giả nam hét to "không thích". Sự cố này khiến Điền Hi Vi đột ngột dừng lại vì bất ngờ. Sau đó, cô mới tiếp tục hoàn thành nốt lời cảm ơn của mình.

Điền Hi Vi sững người khi bị antifan quấy phá

Trên mạng xã hội Weibo, từ khóa "Điền Hi Vi Tinh Quang Đại Thưởng bị anti" có lượt tương tác khủng với hơn 100 triệu người quan tâm, trong đó, có nhiều ý kiến trái chiều.

Một bộ phận khán giả cho rằng dù ghét một nghệ sĩ đến mức nào thì việc làm bẽ mặt họ trên sân khấu cũng thể hiện sự vô ý thức, kém duyên. Giây phút lên nhận giải là lúc vinh quang đáng nhớ trong sự nghiệp của Điền Hi Vi, nhưng lại bị phá hỏng bởi sự đố kỵ của một người.

Nhiều người thương cảm cho Điền Hi Vi

Mặt khác, cũng có khán giả cho rằng đây là hậu quả Điền Hi Vi phải nhận vì từng thể hiện thói tranh giành, cướp vai diễn của Lý Lan Địch, vốn được xem là sao nhí nổi danh, nữ thần thanh xuân.

Cụ thể, Lý Lan Địch nhận đóng nữ chính trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. Tuy nhiên, khi cô vừa rời khỏi đoàn phim, Điền Hi Vi đã tới gặp đạo diễn để thử vai diễn này. Điền Hi Vi bị tố muốn cướp vai diễn của đồng nghiệp. Nhưng nữ diễn viên lại giải thích quanh co rằng cô được mời đến thử vai nên đã tới.

Khi Vụng Trộm Không Thể Giấu nổi lên như cồn, Điền Hi Vi bỗng lên mạng ám chỉ bản thân hợp vai Tang Trĩ trong khi Triệu Lộ Tư thủ vai chính. Bên cạnh đó, Điền Hi Vi còn tranh cãi vấn đề đất diễn, vai trò địa vị trong phim Trục Ngọc với nam chính Trương Lăng Hách suốt nhiều tháng. Có thể nói, Điền Hi Vi luôn hiện lên là một cô gái không hiền lành, sẵn sàng tranh giành nếu có cơ hội.

Khán giả không thích việc Điền Hi Vi nổi tiếng nhờ chiêu trò để hạ bệ đối thủ hơn là cạnh tranh lành mạnh. Đây là một chiêu thức truyền thông nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Sau các sự việc gây tranh cãi, Điền Hi Vi có nhiều antifan nhưng cô cũng được chú ý hơn. Cộng thêm ngoại hình đẹp giúp Điền Hi Vi gây ấn tượng hơn các đồng nghiệp cùng lứa.

Điền Hi Vi là ngôi sao gây tranh cãi vì thích chiêu trò, ganh đua

Điền Hi Vi sinh năm 1997 thường xuyên góp mặt trong top mỹ nhân đẹp nhất lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995. Ngôi sao phim Khanh Khanh Nhật Thường có đôi mắt to long lanh linh động, làn da trắng sứ, đường nét tinh xảo, gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Do đó, cô cũng không ngại để mặt mộc hoàn toàn ngay trên show truyền hình. Cô được yêu thích qua các phim Chúng Ta Đáng Yêu Như Thế, Điền Canh Kỷ, Đạo Phụng Đả Canh Nhân. Sắp tới người đẹp sẽ gặp lại khán giả với tác phẩm Tử Dạ Quy.

Hiện tại, Điền Hi Vi đang tham gia bộ phim cổ trang Trục Ngọc, đóng cặp với nam diễn viên Trương Lăng Hách. Trục Ngọc có nội dung kể về nữ đồ tể Phàn Trường Ngọc, giúp đỡ vị hầu gia đang gặp nạn Tạ Chinh. Tạ Chinh phải giấu giếm thân phận nên đã kết hôn giả với Trường Ngọc. Sau khi chàng ra trận, Trường Ngọc đã xách dao mổ heo ra chiến trường tìm chồng, kề vai sát cánh bên người thương, bảo vệ đất nước, tìm lại công lý.