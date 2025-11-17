Tiếng hát cố NSND Trung Kiên vang lên giữa sân khấu, khán giả nghẹn ngào trong đêm tri ân

Tối 16/11, Phòng Hòa nhạc Lớn của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trở thành không gian của những ký ức và lòng biết ơn khi đêm nghệ thuật Lời ca còn mãi diễn ra, tưởng nhớ cố GS.NSND Trung Kiên – một trong những giọng nam cao tiêu biểu của nền thanh nhạc Việt Nam. Khoảnh khắc giọng hát của ông bất ngờ vang lên, hòa với tiếng ca học trò, đã khiến toàn bộ khán phòng lặng đi vì xúc động.

Không khí trang trọng được tạo nên ngay từ những phút đầu. TS.NSND Quốc Hưng và TS.NSƯT Tân Nhàn – hai trong số những học trò gắn bó nhất với cố nghệ sĩ – mang bó hoa và cuốn sách do thầy biên soạn đặt lên chiếc ghế danh dự hàng đầu. Hành động giản dị ấy khơi dậy cảm giác như người thầy vẫn còn đâu đây, dõi theo con đường nghệ thuật của các thế hệ sau. Ở hàng ghế bên cạnh, GS.NGND Trần Thu Hà cùng con trai – nhạc sĩ Quốc Trung – lặng lẽ theo dõi chương trình với ánh mắt đầy xúc động.

TS.NSND Quốc Hưng

Trên sân khấu, NSƯT Tân Nhàn thay mặt các học trò chia sẻ về tầm vóc đặc biệt của người thầy: “Giọng hát của thầy là linh hồn của nhiều thế hệ khán giả. Nhưng lớn hơn cả giọng ca lẫy lừng, thầy để lại cho chúng tôi tinh thần làm nghề nghiêm cẩn và một nền tảng thanh nhạc mà ai theo nghề cũng phải học hỏi”.

NSND Quang Thọ

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm diễn là phần mở đầu với ca khúc Chiều hải cảng . Khi tiếng hát của cố NSND Trung Kiên cất lên qua tư liệu âm thanh, hòa cùng giọng hát của NSND Quang Thọ và NSND Quốc Hưng, cảm xúc trong khán phòng như vỡ òa. Âm hưởng của ba thế hệ nghệ sĩ cùng hòa chung trong một tác phẩm khiến nhiều khán giả rưng rưng, cảm giác như người nghệ sĩ tài hoa đã trở lại sân khấu thêm một lần nữa.

Sao Mai Thu Hằng

GS.NGND Trần Thu Hà cũng bày tỏ sự biết ơn trước đêm tri ân đầy ý nghĩa: “Tôi xúc động khi thấy hình ảnh và giọng hát của thầy được nâng niu bởi chính những học trò mà thầy từng dìu dắt. Đó là món quà lớn đối với gia đình”.

Ca sĩ Trọng Tấn

Xen kẽ giữa các tiết mục là những thước phim tư liệu ghi lại hành trình nghệ thuật của cố GS.NSND Trung Kiên: Từ những ngày học tập tại Nga, những buổi biểu diễn giữa chiến trường, cho đến khi ông trở thành người thầy tận tụy của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Với nhiều khán giả, đặc biệt là những học trò cũ, từng khoảnh khắc được chiếu lại đều mang theo một phần ký ức sâu đậm.

NSƯT Tân Nhàn

Giọng hát của cố nghệ sĩ tiếp tục xuất hiện trong nhiều tiết mục khác như Bài ca Trường Sơn , Gửi nắng cho em …, được lồng ghép tinh tế để tạo nên sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. Ba phần của chương trình tái hiện rõ nét sự nghiệp rộng lớn của ông: dòng nhạc cách mạng, nền tảng thanh nhạc bác học, và những tác phẩm giàu chất trữ tình – đương đại.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Người thầy , với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ. Trong ánh sáng của những ngọn nến tri ân, vợ và con trai cố GS.NSND Trung Kiên bước lên sân khấu, gửi những cái ôm và lời cảm ơn đến từng nghệ sĩ tham dự. Khoảnh khắc ấy đã đưa cảm xúc của khán phòng lên đến cao trào.

Lời ca còn mãi không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà là hành trình cảm xúc, nơi âm nhạc giúp tái hiện hình bóng của một người thầy lớn. Và qua những giọng hát tiếp nối, di sản của cố NSND Trung Kiên vẫn tiếp tục sống cùng thời gian, lặng lẽ mà bền bỉ trong trái tim nhiều thế hệ nghệ sĩ và khán giả.