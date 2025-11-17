Đức Phạm tiếp tục tố Diệp Lâm Anh cố tình hạ bệ, tung bằng chứng chu cấp cho con gái 50 triệu/tháng

Trải qua vài tháng im hơi lặng tiếng, cứ ngỡ Diệp Lâm Anh và doanh nhân Đức Phạm đã có cuộc sống riêng, khép lại những ồn ào ly hôn thì mới đây cả hai lại đối diện với "biến căng". Theo đó, vào đúng ngày Đức Phạm công khai có bạn gái mới là Á hậu Vũ Thuý Quỳnh, Diệp Lâm Anh lên tiếng công khai vụ bị đập điện thoại, cãi nhau ngay trước cửa nhà chồng cũ.

Nguyên nhân được Diệp Lâm Anh chia sẻ xuất phát từ việc gia đình nội đón cháu gái về chơi, thế nhưng sau đó đến giờ con phải về với cô để học thêm thì Đức Phạm cố tình không cho bé về. Mọi chuyện chưa dừng lại tại đó, trong bài đăng mới nhất vào hôm 13/11, Diệp Lâm Anh còn nhắc đến chuyện Đức Phạm không hoàn thành nghĩa vụ chu cấp tiền cho con như quyết định tại phiên toà ly hôn.

Đức Phạm làm rõ việc chặn xe Diệp Lâm Anh, tố bị ngăn cản gặp con gái

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp, ngày 16/11, doanh nhân Đức Phạm đã có bài chia sẻ dài trên trang cá nhân chính chủ. Theo đó, Đức Phạm cho rằng Diệp Lâm Anh cố tình bịa đặt thông tin, điều hướng dư luận để hạ bệ hình ảnh của anh trong mắt công chúng. Đức Phạm lần đầu nói rõ lý do từng chặn xe, khiến Diệp Lâm Anh phải livestream khóc lóc là do bị vợ cũ cố tình khó dễ, không cho anh gặp con.

Vào tháng 11/2022, Diệp Lâm Anh từng livestream cảnh Đức Phạm ngồi lên đầu xe ô tô, ngăn không cho cô đưa con gái về nhà

Trong bài đăng của mình, Đức Phạm cho rằng anh luôn thực hiện đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của việc là bố. Anh từng trao đổi về việc đổi cho con gái sang trường học với học phí đắt đỏ hơn, mong muốn để 2 con được gặp nhau trưởng thì ban đầu Diệp Lâm Anh đồng ý, sau đó lại từ chối vì lý do bà ngoại và gia đình không muốn thay đổi môi trường cho con. Đức Phạm cho hay anh đã làm hồ sơ, đưa con gái đi thăm trường, mua đồng phục... nhưng cuối cùng đành thất hẹn với con. Nam doanh nhân đính kèm bằng chứng đã trao đổi qua email của trường, tin nhắn từ mẹ Diệp Lâm Anh khẳng định bà không can dự vào việc học của cháu ngoại...

Đức Phạm gọi Diệp Lâm Anh là "chị" và bày tỏ: "Chị có thể coi việc nói dối là chuyện bình thường, nhưng với tôi, sự thật phải được tôn trọng và nói ra đúng như vậy. Không cần thiết phải hạ thấp người khác để nâng tầm bản thân – đó là một cách tiếp cận thiếu đạo đức, chỉ làm tổn hại đến tất cả mọi người liên quan, đặc biệt là con cái chúng ta. Tôi sẵn sàng nhận hết những lời chỉ trích không đúng về mình, chỉ để bảo vệ con khỏi những tổn thương không đáng có. Tôi có thể tự nhận mình là người xấu, và vẫn cố gắng giữ im lặng, không nói ra hay chứng minh chị thực sự là người như thế nào: một người mẹ yêu con vô bờ, coi con là tất cả, hay chỉ lợi dụng con cái như công cụ để đạt được mục đích cá nhân?".

Đức Phạm tung tin nhắn tố Diệp Lâm Anh đồng ý cho con chuyển trường để học cùng em trai nhưng sau đó thất hứa

Về vấn đề chu cấp cho con gái 50 triệu/tháng và bằng chứng từ phía Đức Phạm

Liên quan đến việc chu cấp cho con gái, trong bài đăng ngày 13/11, Diệp Lâm Anh cho hay: "Song song với đơn trình báo thì tôi cũng đã nộp đơn thi hành án vì theo bản án ly hôn 2023, anh Đức có trách nhiệm cấp dưỡng cho con. Nhưng suốt khoảng thời gian bản án có hiệu lực anh chưa từng cấp dưỡng cho con 1 lần nào. Tôi cũng chưa từng yêu cầu anh về số tiền cấp dưỡng - vốn là trách nhiệm của anh với con. Tuy nhiên cho đến nay anh có cách cư xử quá đáng, luôn cho rằng mình đang làm đúng, thì tôi cũng đề nghị anh làm đúng theo pháp luật".

Về vấn đề này, Đức Phạm tung bằng chứng là sao kê, sổ tiết kiệm thể hiện việc anh vẫn đều đặn nạp 50 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng có tên con gái từ tháng 11/2023 đến hiện tại, ngày nộp tiền gần nhất là 7/11/2025, số tiền các sổ tiết kiệm này tầm hơn 1 tỷ đồng.

Đức Phạm cho biết từ tháng 11/2023, nghĩa là sau khi chính thức ly hôn, anh đã lập sổ tiết kiệm dưới tên của con gái là chủ sở hữu còn anh làm người đại diện pháp luật do bé chưa đủ tuổi trưởng thành

Đến tháng 4/2025, Đức Phạm mở thêm tài khoản ở ngân hàng khác, anh cho biết để tiện việc nộp tiền, số tiền 2 sổ tính đến thời điểm tháng 11/2025 là hơn 1 tỷ đồng

Đức Phạm cho hay: "Tất cả những gì liên quan đến việc đưa đón con, học phí hay sinh hoạt hàng ngày, tôi đều sẵn sàng đáp ứng đầy đủ, chỉ xin chị cho phép hai đứa học cùng nhau để tiện lợi và gắn kết. Tôi vẫn nhớ tại tòa, cả chị và tôi đều không yêu cầu đối phương chu cấp. Tôi tự nguyện cấp dưỡng cho con 50 triệu đồng mỗi tháng, và đã liên hệ chị để thỏa thuận về việc con học chung. Chị đáp rằng chị sẽ lo cho con theo khả năng của mình và không cần gì từ tôi – một lời nói nghe có vẻ độc lập, nhưng thực chất che giấu ý đồ khác.

Tôi thậm chí đến tòa để hỏi về khoản 50 triệu đồng/tháng này, vì là tự nguyện nên cần thỏa thuận cách chi tiêu, sau đó mới thi hành án. Nhưng chị im lặng, không đề cập gì đến. Với trách nhiệm làm cha, sau quyết định của tòa và vì bị bịa đặt quá nhiều lần, tôi đã đều đặn nộp tiền hàng tháng vào tài khoản tiết kiệm mà tôi mở riêng cho Boorin tại ngân hàng, từ tháng 11/2023 đến nay. Tôi bất lực trước sự im lặng và những hiểu lầm ấy, vì dù có cố gắng chứng minh trách nhiệm của mình đến đâu, chị vẫn chọn cách khác, khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn mà không mang lại lợi ích gì cho con".

Đức Phạm cho rằng anh vẫn hoàn thành trách nhiệm với con suốt những năm qua

Sau cùng, Đức Phạm nhắn nhủ đến vợ cũ: "Mấy năm qua tôi đã quá nhẫn nhịn chị, vì dù gì tôi cũng là người có lỗi trong chuyện của chúng ta, nhưng trên tất cả tôi mong muốn các con được một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc, để mọi thứ không tốt đẹp của chúng ta phai mờ dần cho đến khi các con có nhận thức với xã hội. Nhưng với chị có lẽ không bao giờ là đủ. Sau bài viết này nếu chị muốn tiếp tục đối chất, tôi mong câu chuyện của chúng ta sẽ tiếp tục với các cơ quan chức năng, chứ không phải vén áo trước xã hội thị phi này nữa".

Hiện tại, đây là chia sẻ mới nhất từ phía cá nhân Đức Phạm, Diệp Lâm Anh chưa lên tiếng thêm.

Song song đó, nhiều cư dân mạng cũng mong Diệp Lâm Anh và Đức Phạm giải quyết sự việc trong riêng tư, phạm vị gia đình thay vì "vạch áo cho người xem lưng" trên mạng xã hội. Công chúng cũng đã bắt đầu ngán ngẩm với những bài đấu tố dài thòng của cả hai. Hiện tại dù chưa xác định được ai đúng - ai sai trong sự việc này nhưng những ồn ào mấy ngày qua làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cả hai trong mắt công chúng. Chưa kể, nhiều người cho rằng nếu drama này vẫn tiếp tục căng thẳng leo thang thì người bị tổn thương nhiều nhất sau này là 2 con nhỏ của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm.