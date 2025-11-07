Sau gần một thập kỷ ấp ủ, “Lời ca còn mãi” thắp sáng ký ức về NSND Trung Kiên

Tối 16/11 tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Lời ca còn mãi” – đêm nhạc tri ân cố Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên, người thầy mẫu mực đã dành cả cuộc đời cống hiến cho âm nhạc cách mạng và sự nghiệp đào tạo.

Chương trình do Công ty Vàng Son Một Thuở thực hiện, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của NSND Đỗ Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cùng NSƯT Tân Nhàn đảm nhận vai trò tổng đạo diễn.

Tại họp báo ngày 7/11, NSND Quốc Hưng chia sẻ rằng kế hoạch thực hiện một đêm nhạc tri ân thầy Trung Kiên đã được Khoa Thanh nhạc ấp ủ suốt gần 10 năm.

“Nhiều lần chúng tôi chuẩn bị gần như hoàn chỉnh, nhưng thầy phải nhập viện cấp cứu nên chương trình hoãn lại. Sau này, khi thầy qua đời, tập thể Khoa Thanh nhạc đều day dứt. Đến nay, khi mọi thứ đã sẵn sàng, chúng tôi muốn thực hiện ước nguyện ấy bằng cả tấm lòng.”

Với các học trò, NSND Trung Kiên là một tượng đài trong lòng nghệ sĩ. NSƯT Tân Nhàn, hiện là Trưởng khoa Thanh nhạc, xúc động nói:

“Thầy Trung Kiên là người đặt nền móng cho sự phát triển của thanh nhạc Việt Nam hiện đại. Được tiếp nối tâm huyết của thầy và các thế hệ đi trước để thực hiện đêm nhạc này là niềm vinh dự lớn của chúng tôi.”

Còn với NSND Quang Thọ, người bạn và đồng nghiệp nhiều năm của cố nghệ sĩ, ông nhớ lại:

“Tôi gặp thầy từ những năm 1960 và sau này cùng công tác tại Học viện. Thầy là giọng tenor đầy cảm xúc, là người thầy của hầu hết các nghệ sĩ thanh nhạc hàng đầu hiện nay.”