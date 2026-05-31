Tiếng gào thét giữa đêm kéo theo bi kịch của một gia đình: Khi cha mẹ cứ nhẫn nhịn, cái kết là dạy ra một đứa con "nghịch tử"!

Ngày 30 tháng 11 năm 2015, Tòa án Nhân dân huyện Sư Huyện, thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) mở phiên tòa xét xử công khai một vụ án sát nhân làm đảo lộn luân thường đạo lý: Cha ruột giết chết con trai. Nạn nhân là Mạnh Hồng Tuyết (35 tuổi) và bị cáo không ai khác chính là cha đẻ của anh ta, ông Mạnh Quảng Tuyến (ngoại lục tuần).

Đáng chú ý, trong ngày diễn ra phiên tòa, rất đông đại diện dân làng Tây Thôn, trấn Trường Cảng đã lặn lội đến dự khán. Họ không đến để lên án kẻ thủ ác, mà mang theo một lá đơn thỉnh nguyện có kèm 231 dấu vân tay của người dân trong làng, khẩn thiết xin tòa án khoan hồng, cho ông Mạnh một cơ hội làm lại cuộc đời. Một người dân nghẹn ngào chia sẻ: “Ông ấy là một người tốt, cả làng đều tình nguyện đến làm chứng. Chỉ mong tòa giảm án đến mức tối đa có thể”.

Vì sao một người cha mang tội giết con lại nhận được sự đồng cảm và tha thứ lớn đến vậy từ dư luận? Phía sau vụ án mạng chấn động này là một tấn bi kịch gia đình kéo dài nhiều năm trời mà cái chết của người con trai vừa là dấu chấm hết, vừa là sự giải thoát đau đớn.

Người cha Mạnh Quảng Tuyến

Chân dung hai cha con: Người đàn ông nhân hậu và gã "bám váy mẹ" bạo ngược

Trong mắt người dân làng Tây Thôn, ông Mạnh Quảng Tuyến là một người vô cùng hiền lành và tốt bụng. Làm nghề thợ nề, ông chưa từng xích mích với ai, ai nhờ vả xây sửa bục bếp, bờ tường ông đều giúp đỡ vô điều kiện. Gom góp cả đời, vợ chồng ông xây được 3 ngôi nhà sát nhau trên trục đường lớn để cưới vợ cho 3 cậu con trai.

Nếu như người con cả và con út đều ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn thì người con thứ hai, tên Mạnh Hồng Tuyết lại là một vết chàm lớn. Ở tuổi 35, dù đã lập gia đình và có con gái, Hồng Tuyết vẫn sống như một "em chã", vô công rỗi nghề, quanh năm suốt tháng chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ.

Không chỉ cờ bạc nợ nần, gã còn có tật nghiện rượu. Mỗi lần say khướt, Hồng Tuyết lại xem việc lăng mạ, đánh đập bố mẹ, anh em trai làm thú tiêu khiển. Khi vợ gã vì không chịu nổi đòn roi mà bỏ đi, gã trút giận lên cô con gái nhỏ. Thấy cháu nội bị bạo hành, bà Trần Kim Mai (mẹ gã) can ngăn liền bị gã bóp cổ đến mức suýt ngạt thở, may mắn có cán bộ thôn đến giải cứu kịp thời.

Chỉ tính riêng trong tháng 7 năm 2015, Hồng Tuyết đã hung hãn đánh đập bố mẹ tới 5 lần. Cảnh sát địa phương từng phải can thiệp hơn mười lần, nhưng mỗi lần như vậy, vì lòng thương con mù quáng, vợ chồng ông Mạnh lại xin bãi nại, khiến gã càng ngày càng lún sâu vào sự ngông cuồng.

Người mẹ đau đớn trước bi kịch của gia đình

Đêm định mệnh và màn "phản sát" trong tuyệt vọng

Đêm ngày 30 tháng 7 năm 2015, Mạnh Hồng Tuyết say khướt đá phăng cánh cửa nhà bố mẹ đẻ, gào thét đòi tiền. Khi bà Trần Kim Mai phân trần rằng dạo này công trường không có việc, hai ông bà không còn một đồng dính túi, gã liền nổi điên, túm cổ áo xô ngã mẹ già xuống đất. Tiếp đó, gã vớ lấy một sợi dây điện hỏng, quất tới tấp vào người cha.

Cuộc ẩu đả đẩy hai cha con ra đến giữa sân. Thể lực của người đàn ông ngoài 60 không thể địch lại gã thanh niên 35 tuổi hung hãn. Hồng Tuyết đè chặt cha xuống đất, bóp cổ ông nghẹt thở. Khi bà Mai bò ra cố can ngăn, gã thẳng tay gạt bà ngã rạn xương, rồi vớ lấy một thanh sắt đánh mạnh vào hông ông Mạnh.

Trong cơn sinh tử, ông Mạnh Quảng Tuyến giật được thanh sắt từ tay con trai. Để tự vệ và bảo vệ người vợ đang rên rỉ bên cạnh, ông vung gậy đập mạnh vào đầu Hồng Tuyết. Gã gục xuống. Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột độ rằng con trai tỉnh dậy sẽ giết chết cả hai vợ chồng, ông Mạnh tiếp tục vung gậy đánh thêm nhiều nhát trước khi kiệt sức và ngất lịm đi.

Khoảng 20 phút sau, ông Mạnh tỉnh lại. Nhìn đứa con trai bất động trên vũng máu, ông biết mình đã gây ra họa lớn. Với giọng khàn đặc, ông bảo vợ: “Gọi thằng lớn đến bảo nó báo cảnh sát đi” . Khi cảnh sát đến nơi, hình ảnh đập vào mắt họ là một ngôi nhà hoang tàn, hai ông cụ bà cụ thân hình bầm tím, cổ họng ông Mạnh sưng tấy không nói thành lời. Mạnh Hồng Tuyết đã tử vong.

Bản án thấu tình đạt lý của Tòa án

Tại phiên tòa ngày 30 tháng 11 năm 2015, vụ án đặt ra một bài toán pháp lý phức tạp giữa lý và tình.

Kết quả pháp y cho thấy, nhát đập đầu tiên của ông Mạnh chỉ khiến nạn nhân ngất xỉu. Tuy nhiên, sau đó ông đã đánh tiếp 6 nhát, trong đó có 4 nhát chí mạng dẫn đến cái chết của Hồng Tuyết. Do đó, hành vi này không thể cấu thành "phòng vệ chính đáng" hay "phòng vệ quá mức" mà bị định tính là "Cố ý giết người", bởi bị cáo tiếp tục tấn công khi nạn nhân đã mất khả năng kháng cự.

Dẫu vậy, luật pháp Trung Quốc luôn có sự cân nhắc thấu đáo giữa pháp lý và nhân văn. Hội đồng xét xử nhận định ông Mạnh Quảng Tuyến được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ đặc biệt:

Hành vi giết người do bức xúc tinh thần kéo dài (nghĩa phẫn sát nhân): Bị cáo mất kiểm soát trong quá trình tự vệ trước sự bạo hành tàn nhẫn của nạn nhân.

Tự thú: Sau khi gây án, bị cáo không bỏ trốn mà chủ động yêu cầu con trưởng báo án và thành khẩn khai báo.

Lỗi nghiêm trọng từ phía nạn nhân: Nạn nhân có hành vi bất hiếu, bạo lực gia đình nghiêm trọng kéo dài, được toàn thể dân làng xác nhận.

Sự khoan hồng của xã hội và gia đình: Vợ và hai con trai của bị cáo (đồng thời là đại diện hợp pháp của người bị hại) đều có đơn xin tha thứ; 231 người dân làng ký đơn thỉnh nguyện xin giảm án.

Căn cứ vào các điều khoản của Bộ luật Hình sự Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Mạnh Quảng Tuyến 3 năm tù giam về tội Cố ý giết người. Đứng ở hàng ghế dự khán, bà Trần Kim Mai cúi đầu lặng lẽ, không vui cũng không buồn. Đây có lẽ là kết quả trọn vẹn và nhẹ nhàng nhất cho một bi kịch gia đình. Ông Mạnh cũng chấp nhận phán quyết và tuyên bố không kháng cáo.

Bài học đắt giá về giáo dục gia đình

Mạnh Hồng Tuyết chết đi, khép lại chuỗi ngày sống tăm tối, bạo lực của chính mình, nhưng nỗi đau để lại cho những người ở lại là không thể chữa lành. Sự hình thành nên một kẻ ích kỷ, độc ác như Hồng Tuyết, ngoài bản tính ngỗ ngược của gã, còn có phần trách nhiệm không nhỏ từ sự dung túng mang tên "tình mẫu tử/phụ tử".

Vì thấy con cả và con út đều ngoan ngoãn, ông bà Mạnh từng chủ quan nghĩ rằng bản chất con thứ không xấu, chỉ cần thời gian sẽ trưởng thành. Sự nhẫn nhịn, đáp ứng vô điều kiện mọi yêu sách tiền bạc, thậm chí che giấu hành vi bạo lực của con trước pháp luật dưới danh nghĩa "việc nhà" vô tình trở thành dung dịch nuôi dưỡng lòng tham và sự tàn bạo của gã.

Cổ nhân có câu: "Nuông chiều quá sinh mù quáng, tham lam quá hóa vô ơn" . Bi kịch của nhà họ Mạnh là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho các bậc làm cha làm mẹ: Tình yêu thương không đi kèm với kỷ luật và ranh giới pháp luật, đôi khi chính là lưỡi dao găm định mệnh phá nát một gia đình.