Cha hèn nhát, mẹ oán trách, con cái lụn bại: Biết bao gia đình đang bị hủy hoại bởi 10 TỪ này?

Trong tâm lý học có một khái niệm khá nặng nề gọi là "Cơn đói tình cảm từ cha" (father hunger), dùng để mô tả sự thiếu hụt cảm xúc mà trẻ phải trải qua khi người cha vắng mặt trong quá trình trưởng thành, dù về mặt thể chất vẫn ở đó.

Điều đáng suy ngẫm hơn là: dù chỉ khoảng 20% trẻ vị thành niên sống trong gia đình đơn thân, nhưng có tới 70% thanh thiếu niên phạm pháp xuất thân từ những gia đình như vậy. Một khảo sát khác cho thấy những đứa trẻ bị mẹ phớt lờ hoặc thiếu quan tâm về mặt cảm xúc có nguy cơ trầm cảm lên tới 40,1%.

Đằng sau những con số ấy là vô số tâm hồn đang vật lộn trên vùng đất khô cằn của tình yêu thương, và một bi kịch gia đình âm thầm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Cha hèn nhát, mẹ oán trách, con cái lụn bại là 10 từ khiến bao gia đình bị huỷ hoại.

Ảnh minh hoạ

Người cha im lặng: Khi cha "vắng mặt" trong cảm xúc

Người cha vốn là biểu tượng của sức mạnh, nguyên tắc và trách nhiệm. Với nhiều đứa trẻ, cha là "ngọn núi đầu tiên" giúp chúng nhìn ra thế giới bên ngoài. Nhưng khi ngọn núi ấy trở nên im lặng, gia đình không có được sự bình yên mà bắt đầu mất cân bằng. Sự "hèn nhát" ở đây không phải là nghèo hay thiếu năng lực kiếm tiền, mà là sự rút lui khỏi trách nhiệm và cảm xúc.

Khi con bị bắt nạt, cha chỉ nói: "Thôi nhịn đi rồi sẽ qua". Khi gia đình gặp khó khăn: "Cha cũng không biết làm sao". Những câu nói tưởng như vô hại ấy dần bào mòn niềm tin của các thành viên trong gia đình.

Các nhà tâm lý gọi hiện tượng này là "sự thiếu vắng vai trò người cha". Không phải người cha không có mặt trong nhà, mà là không còn kết nối về mặt cảm xúc.

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc thiếu vai trò của cha có thể ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức, cảm giác an toàn và quá trình hình thành bản sắc giới tính của trẻ.

Đối với con trai, cha là hình mẫu đầu tiên về sự mạnh mẽ và trách nhiệm. Nếu cha luôn né tránh, thiếu bản lĩnh, đứa trẻ rất dễ trở nên nhút nhát, thiếu tự tin và ngại gánh vác. Đối với con gái, cha là cánh cửa đầu tiên giúp con hiểu về nam giới. Một người cha lạnh nhạt, xa cách có thể khiến con gái hình thành những nhận thức méo mó về tình yêu và các mối quan hệ sau này.

Xa hơn nữa, người cha còn là cầu nối giữa đứa trẻ với xã hội bên ngoài. Khi vai trò đó biến mất, trẻ dễ cảm thấy tự ti, thiếu định hướng và gặp khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh. Ngọn núi đã đổ xuống, và đứa trẻ cũng mất đi dũng khí để bước ra thế giới.

Người mẹ oán trách: Khi ngôi nhà trở thành vùng cảnh báo cảm xúc

Không có người phụ nữ nào sinh ra đã muốn trở thành một người luôn than phiền, trách móc. Nhưng khi một người vợ nhận ra chồng không thể dựa vào, mọi việc lớn nhỏ đều đổ lên vai mình, vừa lo cho con vừa chăm sóc cha mẹ già, những cảm xúc tiêu cực sẽ dần tích tụ. Sự tủi thân. Sự thất vọng. Sự giận dữ. Sự bất lực.

Tất cả tràn ra khỏi chiếc cốc đã đầy. Và rồi ngôi nhà trở thành một nơi mà mọi người luôn phải dè chừng.

Chồng về muộn vài phút cũng có thể bị trách móc. Con làm sai một bài kiểm tra cũng có thể khiến mẹ khóc cả đêm. Một bữa cơm bình thường cũng có thể biến thành nơi lật lại những chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Người mẹ vô tình trở thành "trung tâm bão tố cảm xúc" của gia đình.

Đứa trẻ mỗi khi bước chân về nhà không còn cảm giác thư giãn, mà phải quan sát sắc mặt mẹ trước tiên.

Trong tâm lý học có một thí nghiệm nổi tiếng gọi là "gương mặt bất động" (Still Face Experiment). Khi người mẹ đột nhiên không phản ứng với con, dù đứa trẻ cố gắng cười, gọi hay tương tác thế nào, nó cũng nhanh chóng chuyển từ vui vẻ sang lo lắng, hoảng sợ rồi bật khóc. Với trẻ nhỏ, cảm xúc của mẹ chính là thời tiết của thế giới. Nếu người mẹ thường xuyên căng thẳng, giận dữ hoặc trầm uất, đứa trẻ sẽ lớn lên trong cảm giác bất an.

Khi những cảm xúc của con liên tục bị phủ nhận hoặc chỉ trích, con sẽ học cách im lặng. Dần dần, con không còn kể chuyện trường lớp. Không còn chia sẻ suy nghĩ. Không còn tâm sự những điều trong lòng. Và cánh cửa giao tiếp giữa cha mẹ với con cái cũng âm thầm đóng lại.

Đứa trẻ "lụn bại": Khi con sao chép kịch bản của cha mẹ

"Lụn bại" ở đây không có nghĩa là học kém hay thất bại trong cuộc sống. Mà là một đứa trẻ không còn ánh sáng trong mắt. Không còn động lực trong lòng. Không còn tin vào khả năng của bản thân. Từ người cha, con không học được trách nhiệm và dũng khí. Từ người mẹ, con không học được sự bình an và niềm vui sống. Một đứa trẻ lớn lên trong sự thiếu an toàn và bầu không khí tiêu cực kéo dài sẽ dần đánh mất động lực nội tại.

Đi làm gặp khó khăn thì muốn bỏ cuộc. Yêu đương gặp mâu thuẫn thì muốn chạy trốn. Chỉ cần cuộc sống hơi bất như ý đã nghĩ rằng: "Mình không làm được đâu". Đó không hẳn là lười biếng. Đó là trạng thái bất lực học được (learned helplessness).

Con không phải không muốn cố gắng mà là chưa từng được dạy cách đối mặt và vượt qua khó khăn. Điều đáng buồn hơn là khi trưởng thành, con thường vô thức lặp lại chính những gì mình đã chứng kiến. Hoặc giống người cha: né tránh trách nhiệm. Hoặc giống người mẹ: luôn than trách và bất mãn.

Đó là hiện tượng truyền tải liên thế hệ trong tâm lý học.

Những vết thương chưa được chữa lành của cha mẹ thường âm thầm đi theo con cái. Nhiều người trưởng thành bỗng nhận ra mình đang trở thành chính người mà ngày nhỏ từng không muốn giống nhất.

Tuy nhiên, điều đáng suy ngẫm là liệu đây có hoàn toàn là lỗi của từng cá nhân?

Khi xã hội vẫn mặc nhiên xem việc nuôi dạy con cái là trách nhiệm chính của người mẹ. Khi nhiều người cha được chấp nhận việc chỉ lo kiếm tiền mà không cần hiện diện về mặt cảm xúc. Khi sự kiệt quệ của người mẹ bị quy thành "tính tình khó chịu". Liệu chúng ta có đang vô tình tiếp tay cho vòng lặp này? Phía sau một người mẹ luôn than trách có thể là hành trình cô đơn kéo dài nhiều năm. Phía sau một đứa trẻ mất động lực có thể là một tâm hồn chưa từng được thực sự lắng nghe và thấu hiểu.

Những gì cha mẹ để lại cho con không chỉ là tài sản. Đó còn là cách yêu thương. Cách đối diện khó khăn. Cách quản lý cảm xúc và cách xây dựng các mối quan hệ. Bởi suy cho cùng, thứ được truyền lại mạnh mẽ nhất trong một gia đình không phải là gen hay tiền bạc mà là bầu không khí mà mỗi người cùng tạo ra mỗi ngày.