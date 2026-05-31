Màn "đòi quà" thầy giáo của hai mẹ con ở Hà Nội gây tranh cãi nhất lúc này: 100 nghìn đồng có đáng đánh đổi không?

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng "bóc phốt" với hàng chục bức ảnh chụp màn hình tin nhắn của một phụ huynh Hà Nội. Câu chuyện xoay quanh lời hứa thưởng trị giá từ 100.000 đến 200.000 đồng khi học sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi học kỳ II của một thầy giáo Toán.

Lời hứa khuyến khích học tập và sự nóng lòng của con trẻ

Theo nội dung bài đăng được bà mẹ chia sẻ, sự việc diễn ra tại một trung tâm Toán học ở khu vực Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Trước kỳ thi học kỳ II, thầy giáo có viết bảng thông báo các mức thưởng bằng tiền mặt nhằm khích lệ tinh thần học tập của học sinh. Cụ thể, học sinh đạt điểm 9,5 sẽ nhận 50.000 đồng, 9,75 nhận 100.000 đồng và điểm 10 tuyệt đối sẽ nhận 200.000 đồng.

Sau khi biết tin mình đạt điểm 10 môn Toán, 1 học sinh đã chủ động nhắn tin đòi quà thầy giáo từ rất sớm. Phía thầy giáo phản hồi rằng sẽ có phần thưởng và tổ chức liên hoan chung cho các con, đồng thời ngỏ ý muốn dời phần thưởng này sang đầu năm học lớp 7 để kết hợp tuyên dương trong buổi khai giảng.

Tuy nhiên, do mong muốn nhận được tiền ngay lập tức, học sinh này liên tục nhắn tin giục giã với tần suất dày đặc. Thầy giáo sau đó đã giải thích rằng số tiền 100.000 đồng đã được chi vào bữa tiệc liên hoan chung của lớp và có bạn từ chối nhận nhưng học sinh không đồng tình và cho rằng: "Bạn nào từ chối nhận thì thôi chứ con là con phải lĩnh thưởng đầy đủ ạ".

Đỉnh điểm, học sinh này còn dùng những câu từ có phần đao to búa lớn như "Nam nhi đại trượng phu nói 1 là 1, 2 là 2" hay thẳng thừng tuyên bố "Con không học nữa, thầy không uy tín". Học sinh này liên tục nhắn tin ép thầy giáo phải chuyển khoản ngay lập tức số tiền thưởng vào tài khoản ngân hàng của mẹ mình, kèm theo những câu mỉa mai gay gắt: "Mẹ con ghét nhất loại người nói không làm".

Thế nhưng, câu chuyện đẩy đi xa hơn khi người mẹ bắt đầu dùng tài khoản của con để vào cuộc "đòi quyền lợi". Chị cho rằng người thầy "hứa hẹn với trẻ con không đàng hoàng" và cho rằng tốt nhất là không nói nữa, để cho "toàn xã hội vào xem xem thế nào là đúng". Đồng thời, người này cũng liên tục có những từ ngữ nặng nề.

Sự việc sau đó được phụ huynh đăng tải lên các hội nhóm lớn nhằm chỉ trích sự "thiếu uy tín" của giáo viên.

Cái lý của chữ "Tín" và cái tình của đạo "Thầy trò"

Ngay sau khi bài viết cùng các hình ảnh tin nhắn được chia sẻ, một làn sóng tranh luận mạnh mẽ đã nổ ra. Xét về bản chất, nhiều ý kiến trung lập cho rằng người thầy giáo có phần sai sót khi chưa thực hiện việc trao thưởng một cách dứt khoát, rõ ràng ngay từ đầu, dẫn đến việc học sinh hiểu lầm rằng thầy đang "lươn lẹo" hay "bánh vẽ". Trong giáo dục, việc giữ chữ tín với trẻ con là vô cùng quan trọng, bởi mỗi lời nói của người lớn đều là bài học trực quan cho con trẻ.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bất bình không kém chính là thái độ của gia đình học sinh. Nhiều bình luận của cộng đồng mạng thẳng thắn để lại: "Thầy giáo sai vì quên hoặc trì hoãn, nhưng cách nói chuyện của học sinh và phụ huynh thì thật sự không chấp nhận nổi".

Theo họ, phần thưởng suy cho cùng chỉ là một công cụ mang tính hình thức nhằm kích thích niềm vui học tập nhất thời. Giá trị cốt lõi mà đứa trẻ nhận được sau một khóa học là tri thức, là điểm số thực lực và sự tiến bộ của bản thân.

Câu chuyện tranh chấp 100.000 đồng tiền thưởng ở Hà Nội không đơn thuần là một vụ va chạm nhỏ giữa phụ huynh và giáo viên mà còn để lại một bài học đắt giá cho cả hai phía.

Đối với người làm giáo dục, một khi đã đưa ra lời hứa, dù là phần thưởng nhỏ nhất để khích lệ thì việc thực hiện đúng hẹn, sòng phẳng chính là cách tôn trọng học trò và bảo vệ uy tín của người thầy. Sẽ không thể có một bài học hoàn hảo về sự trung thực nếu người lớn không làm gương từ những điều nhỏ nhất.

Bên cạnh đó, thầy giáo có thể chưa đúng, nhưng việc một học sinh 12 tuổi sẵn sàng tranh thua đủ, dùng những từ ngữ bề trên để phán xét một người thầy đang dạy dỗ mình cũng không thể được đồng tình.

Nếu cha mẹ chỉ dạy con học cách đòi hỏi vật chất mà quên đi cách học làm người, biết kính trọng thầy cô, thì dù đứa trẻ ấy có đạt bao nhiêu điểm 10 đi chăng nữa, hành trang bước vào đời của con vẫn là một khoảng trống lớn về nhân cách.