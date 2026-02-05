Nhân chứng kể lại giây phút cháy khiến 3 mẹ con tử vong ở TPHCM

CLIP: Con hẻm được phong tỏa nghiêm ngặt.

Sáng 5-2, Công an TPHCM đang phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 3 mẹ con tử vong.

Khu vực cháy gần đoạn cầu Chợ Cầu.

Hơn 0 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ căn nhà ở hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận, đoạn gần cầu Chợ Cầu. Lúc này trong nhà có chị P.T.M.L (44 tuổi) và con gái (14 tuổi) và con trai (6 tuổi).

Phát hiện cháy, người dân hô hoán dập lửa nhưng những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Anh Hoàng Chinh, là hàng xóm, kể lại giây phút cháy

Sau khi dập tắt đám cháy, cảnh sát vào bên trong thì thấy thi thể chị L. và con gái trong nhà vệ sinh, bé trai được tìm thấy trong phòng ngủ.

Được biết lúc xảy ra cháy, người chồng đang đi công tác.

Anh Hoàng Chinh cho hay đã sử dụng nhiều bình chữa cháy nhưng lửa quá lớn

Căn nhà xảy ra cháy.

Căn nhà nằm trong hẻm sâu đường Tô Ký.