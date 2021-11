Tiếng Anh của 3 đại diện Việt Nam thi nhan sắc quốc tế: Thùy Tiên đỉnh nhất, Kim Duyên đã thoát mác "about myself" còn Đỗ Hà thì thế nào?

Thời điểm cuối năm, các cuộc thi nhan sắc quốc tế lại nóng trở lại. Ngoài các cuộc thi đã bị hoãn vì tình hình dịch Covid-19, tháng 12 này, Việt Nam sẽ góp mặt ở 3 cuộc thi bao gồm Miss World, Miss Universe và Miss Grand International, những cuộc thi nhan sắc tầm cỡ hàng đầu thế giới.

Một trong những kỹ năng cần thiết để các đại diện này ghi điểm với các thí sinh nước bạn và ban giám khảo trong suốt nhiều ngày tham gia cuộc đua đó là tiếng Anh. Vậy thì hiện tại, sau thời gian dài chuẩn bị, cả 3 đại diện của Việt Nam có vốn ngoại ngữ như thế nào?

Hoa hậu Đỗ Thị Hà - Miss World 2021

Với chiến thắng của mình tại Hoa Hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà là đại diện chính thức của Việt Nam tại Miss World. Cuộc thi đang bị tạm hoãn vì những ảnh hưởng bởi dịch bệnh và dự kiến sẽ tổ chức vào cuối năm nay tại Puerto Rico.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là sinh viên lớp Luật Kinh doanh K61, Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao & POHE, trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Đây là trường ĐH có chất lượng giáo dục nằm trong top đầu của cả nước, nơi sản sinh ra nhiều chính khách và nghệ sĩ nổi tiếng.

Về ngoại ngữ, Đỗ Thị Hà có thể nói được tiếng Anh ở mức độ giao tiếp. Cô chưa thể hiện nhiều khả năng này của mình trước công chúng ở thời điểm đăng quang nhưng khi ấy, không khó để nhận ra cô còn khá ngập ngừng, vấp váp khi nói tiếng Anh.

Tuy nhiên, đến khoảng đầu tháng 10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà gây chú ý khi tự tin lên livestream trổ tài nói chuyện bằng Tiếng Anh với khán giả. Trong clip, nàng Hậu gốc Thanh Hoá đã sử dụng tiếng Anh để giới thiệu về bản thân cũng như quê hương và ngôi trường mà mình đang theo học. Cô xuất hiện với vẻ ngoài tự tin, rạng rỡ, thể hiện trình độ ngoại ngữ liên tiếp trong vòng hơn 2 phút.

Đỗ Thị Hà trổ tài nói Tiếng Anh sau 1 năm đăng quang.

Mới đây nhất, trong đoạn clip intro gửi đến Miss World, nàng Hậu sinh năm 2001 cũng thể hiện trình độ tiếng Anh của mình sau 1 năm đăng quang. Nhận xét chung, Đỗ Hà còn mắc khá nhiều lỗi khi phát âm làm cho ngữ điệu khi nói chưa được tự nhiên và lại còn có sự chuẩn bị trước chứ chưa thực sự thể hiện khả năng giao tiếp nhanh nhiều, song có thể thấy cô đã cải thiện rất nhiều so với những ngày đầu mới lên ngôi Hoa hậu.

Được biết, hiện tại người đẹp xứ Thanh đã đặt chân đến Puerto Rico để bắt đầu hành trình chinh phục vương miện Miss World 2021.

Á hậu Kim Duyên - Miss Universe 2021

Á hậu Kim Duyên là đại diện Việt Nam sẽ thi đấu tại Miss Universe 2021 được tổ chức tại Israel. Với xuất thân là du học sinh Singapore, Kim Duyên được kì vọng sẽ "bung xõa" hết mình với vốn Tiếng Anh tốt. Song thực tế lại gây thất vọng với không ít fan hâm mộ sau khi cô giao lưu với người hâm mộ qua hình thức livestream. Người đẹp Cần Thơ gây khó chịu với cách giao tiếp nửa tây nửa ta kiểu "more nghiêng về about myself".

Sau một thời gian nhận về những góp ý từ khán giả, Kim Duyên đã tích cực trau dồi lại vốn tiếng Anh của mình. Thành quả cho những nỗ lực của cô rất đáng ghi nhận khi trong thời gian ngắn, cô đã có thể tự tin nói chuyện với Hoa hậu Hoàn vũ 2005 người Canada hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Vào cuối tháng 8, Kim Duyên từng nhận về nhiều chỉ trích và khiến người hâm mộ ngán ngẩm khi nói tiếng Anh không rõ ràng, nửa tây nửa ta trong livestream

Mới đây nhất, trước khi lên đường sang Israel dự thi, Kim Duyên đã có buổi phỏng vấn giả định với các khách mời. Trong đó, nữ diễn viên Kathy Uyên nhận xét về khả năng ngoại ngữ của đàn em: "Tiếng Anh của Kim Duyên rất tốt, gần gũi và giàu năng lượng tích cực, rất thật".

Nhược điểm của cô nàng khi giao tiếp là nói nhanh, đôi khi chưa lưu loát, dài dòng. Mong rằng những điểm yếu này sẽ được khắc phục trong thời gian tới như cách mà Kim Duyên đã nhanh chóng cải thiện vốn ngoại ngữ của mình.

Kim Duyên thể hiện sự tự tin, tiến bộ rõ rệt về kỹ năng trong giao tiếp ở chương trình Road to Miss Universe 2021

Top 5 HHVN Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021

Nguyễn Thúc Thùy Tiên - top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 đang "chinh chiến" tại Miss Grand International 2021 tại Thái Lan và có phần thể hiện vô cùng tốt. Trong đó, điều khiến khán giả an tâm nhất về người đẹp này là khả năng ngoại ngữ cực đỉnh.

Xuyên suốt những ngày vừa qua, Thùy Tiên liên tục thể hiện trình tiếng Anh của mình khi giao tiếp cực tự nhiên với các đại diện khác. Cô nàng luôn làm chủ được các câu hỏi phỏng vấn đến từ người hâm mộ và báo chí, mỗi khi nghe được câu hỏi cô đều ứng biến trả lời ngay lại còn giao đãi, "thả miếng" một cách mượt mà với người đối diện bằng vốn tiếng Anh mà mình có. Dù không có lợi thế trong âm sắc vì giọng nói khá mỏng - đặc điểm chung của người Á Đông, song nghe người đẹp gốc Sài thành vẫn rất đã tai.

Clip Thùy Tiên tự tin trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo Miss Grand International 2021

Ngoài phần giao tiếp tiếng Anh nghe sướng rơn lỗ tai, top 5 Hoa hậu Việt Nam còn từng khoe luôn cả trình tiếng Pháp trong một số khoảnh khắc trên trang cá nhân. Ngôn ngữ này cũng được khán giả đánh giá là cô sử dụng rất thoải mái, tự tin, ngữ điệu không hề bị gò bó và vốn từ khá tốt.

Được biết, Thùy Tiên thành thạo tiếng Anh vì đam mê từ nhỏ và đã được tiếp cận với ngoại ngữ này ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sau này vì yêu thích nước Pháp nên cô muốn học thêm tiếng Pháp để có thể khám phá và tìm hiểu nhiều hơn. Cô là sinh viên Pháp văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM.

Người đẹp giao lưu, trò chuyện lưu loát với người hâm mộ bằng tiếng Anh

Clip, ảnh: Sưu tầm