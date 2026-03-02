Tiến sĩ Phạm Hy Hiếu, sinh năm 1992, đã quyết định kết thúc công việc tại OpenAI để trở về Việt Nam.

Thông qua tài khoản cá nhân trên nền tảng mạng xã hội X, Phạm Hy Hiếu chia sẻ quyết định rời đi của anh xuất phát từ tình trạng kiệt sức do áp lực công việc kéo dài dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần. Do đó, anh đã dừng lại hành trình ở OpenAI, cùng gia đình trở về Việt Nam để điều trị sức khỏe, đồng thời khám phá những hướng đi mới.

Chia sẻ về quá trình làm việc tại xAI, tiến sĩ Phạm Hy Hiếu cho biết anh ký hợp đồng chính thức vào tháng 7/2024, nhưng thực tế đã bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật từ trước đó. Tại đây, anh đã trực tiếp tham gia vào dự án phát triển mô hình Grok-3. Đối với khoảng thời gian tại OpenAI, anh chia sẻ đây là một trải nghiệm nghề nghiệp quý giá nhưng cũng đi kèm với áp lực công việc rất lớn, dẫn đến quyết định dừng lại để ưu tiên cho sức khỏe.

Phạm Hy Hiếu đã đạt được những thành tích toán học ấn tượng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Cựu học sinh Trường Phổ thông Năng Khiếu thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giành được huy chương vàng Olimpiad 30/4, huy chương bạc Singapore Mathematical Olimpiad, giải khuyến khích HN-AMS Olimpiad khi chỉ mới học lớp 10. Năm lớp 11, Phạm Hy Hiếu đạt giải 3 quốc gia môn toán, huy chương bạc toán Olympic quốc tế IMO 2009.

Năm 2011, trong 5 trường đại học nổi tiếng chấp nhận học, Phạm Hy Hiếu quyết định chọn ngành khoa học máy tính của ĐH Stanford với học bổng toàn phần cho cả 4 năm học tại đây và tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2015.

Năm thứ 2 đại học, anh đã vượt qua phỏng vấn thực tập sinh của Google nhưng không được nhận với lý do thiếu kinh nghiệm và không hợp với đề án.

Năm thứ 3, Google quay lại mời anh thực tập nhưng anh từ chối. Một năm sau, anh Hiếu lại được Google mời làm việc chính thức nhưng anh vẫn từ chối vì chính sách của gã khổng lồ tìm kiếm với thực tập sinh vẫn như cũ.

Trong thời gian này, anh được một công ty chuyên làm phần mềm ảo có tên Vmware nhận thực tập và thay đổi quan điểm về khoa học máy tính của anh. Theo đó máy tính và các kỹ thuật lập trình để phục vụ cuộc sống con người thay vì giải quyết những bài toán nặng về đấnh đố. Từ đó Hiếu chọn hướng đi tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Luận văn của anh được giải thược Luận văn khoa học máy tính xuất sắc nhất cả Đại học Stanford.

Hướng đi này mở ra nhiều cơ hội làm việc cho nhiều tập đoàn tại Mỹ đối với Hiếu. Microsoft mời anh về nhóm phát triển phần mềm trợ lý ảo Cortana, Facebook mời làm phân tích các bài đăng của người dùng bằng nhiều ngôn ngữ, Apple mời làm phát triển Siri. Tuy nhiên Hiếu từ chối tất cả và quyết định ứng tuyển chương trình tiến sỹ của đại học Carnegie Mellon và được học bổng 5 năm nghiên cứu tại đây.

Năm 2016, lần thứ 3 Google mời tiến sĩ Phạm Hy Hiếu làm việc với dự án phát triển các ứng dụng của mạng neuron Google Brain. Dự án này đem lại hứng thú cũng như Hiếu nhận ra có sự thay đổi trong chính sách thực tập sinh nên anh đồng ý làm việc cho tập đoàn này.

Anh từng làm việc ở nhiều môi trường nghiên cứu và phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo trên thế giới: Google Brain (2020–2023); Augment Computing (2023–2024); xAI và OpenAI.

Bên cạnh đó, anh từng là Phó Giáo sư kiêm nhiệm tại Khoa Kỹ thuật Điện của Đại học Quốc gia Singapore giai đoạn 2021–2023 và từng được Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi tiêu biểu năm 2019.

Vào giữa năm ngoái, nhận lời mời của Đại học Quốc gia TP.HCM, Phạm Hy Hiếu tham gia chương trình giáo sư thỉnh giảng theo chương trình chuyên gia quốc tế. Tại đây, anh phụ trách giảng dạy và thúc đẩy nghiên cứu AI trong nước.