Lần này, "chiếc bóng" của sao Thủy rơi trúng vào chòm sao Song Ngư – nơi mà lý trí dễ dàng bị cảm xúc lấn át, khiến những kế hoạch đứt đoạn, những dòng tin nhắn gửi nhầm hay một người cũ bỗng dưng gõ cửa trở thành chuyện... như cơm bữa. Nhưng bạn biết không, vũ trụ chẳng bao giờ vô cớ tạo ra sóng gió.

Giống như một chiếc lá nhỏ kiên nhẫn đợi mùa xuân, Thủy nghịch hành không phải là mùa giông bão để ta sợ hãi cự tuyệt, mà chính là khoảng lặng cần thiết để ta thu mình lại, dọn dẹp tâm trí, ủ ấm nhựa sống và điều chỉnh nhịp thở trước khi bước vào những ngày rực rỡ. Dưới đây là cẩm nang thiết thực giúp 12 chòm sao thong dong bước qua gần một tháng "ngược dòng" này.

Nửa đầu vòng tròn hoàng đạo: Cởi trói chấp niệm và xây chắc móng nhà

Bạch Dương: Hãy bao dung hơn với những tổn thương cũ

Góc chiếu của đợt nghịch hành này khuấy động sâu vào vùng tiềm thức của Bạch Dương . Bạn sẽ thấy dạo này mình hay trằn trọc, mất ngủ, những ấm ức từ năm cũ thi thoảng lại dội về. Đừng cố chấp đòi hỏi mọi thứ phải có kết quả ngay lập tức. Hãy nới lỏng những kỳ vọng, dành 10 phút trước khi ngủ để viết ra những muộn phiền. Khi bạn biết cách "chậm lại" và gác bớt những quyết định bốc đồng, những cơ hội mới sẽ tự nhiên gõ cửa.

Kim Ngưu: Thanh lọc vòng tròn xã giao

Vài tuần tới, Kim Ngưu rất dễ gặp cảnh "ông nói gà bà nói vịt" trong các nhóm chat, hoặc phát hiện ra những mâu thuẫn ngầm trong hội bạn thân. Đừng quá bận tâm. Những mối quan hệ buộc bạn phải hạ thấp giá trị bản thân để duy trì thì cứ thản nhiên buông tay. Đây là màng lọc tuyệt vời của vũ trụ để giữ lại bên bạn những tình cảm chân thật và đồng điệu nhất.

Song Tử: Chậm một nhịp để vươn xa hơn trong sự nghiệp

Với tư cách là "con cưng" của sao Thủy, Song Tử sẽ thấm thía đợt nghịch hành này nhất ở chốn công sở. Email gửi nhầm, file quên lưu, sếp dời lịch họp liên tục... Thay vì cáu gắt, hãy coi đây là "tuần lễ hoàn thiện". Đọc lại hợp đồng ba lần, kiểm tra lại những dự án cũ, và tạm hoãn các kế hoạch nhảy việc. Việc bạn kiên nhẫn sửa sai lúc này chính là đang đổ lại lớp móng vững chắc cho con đường thăng tiến sắp tới.

Cự Giải: Chuẩn bị kỹ càng cho mọi hành trình

Với Cự Giải , mảng du lịch và học tập đang bị mây mù che khuất. Chuyến đi chơi bị dời ngày, chuyến bay trễ giờ hay thủ tục giấy tờ trục trặc là điều khó tránh. Bí quyết cực đơn giản: hãy luôn đến sớm hơn dự định một tiếng, mua thêm bảo hiểm du lịch để an tâm, và thay vì nhồi nhét kiến thức mới, hãy ôn lại những gì đã học.

Sư Tử: Tỉ mẩn chút thôi để giữ êm ấm ví tiền và tình cảm

Vốn quen hào sảng, Sư Tử giai đoạn này cần phải học cách chi li hơn một chút. Một con số tính sai có thể đền bằng tiền túi, một câu nói vô tâm lúc nóng giận có thể làm tổn thương người thương sâu sắc. Hãy tự tay kiểm tra các hóa đơn, từ chối những lời rủ rê đầu tư "nghe đồn là có lời", và tuyệt đối đừng dùng sự im lặng hay những lời sắc mỏng để thử thách tình yêu.

Xử Nữ: Lấy chân thành để tháo gỡ những nút thắt

Sự "mập mờ" trong giao tiếp sẽ làm Xử Nữ cực kỳ khó chịu. Bạn và nửa kia hoặc đối tác có thể sẽ phải lôi những "tờ giấy nợ" cảm xúc từ quá khứ ra để nói chuyện cho ra nhẽ. Đừng sợ hãi những cuộc đối thoại sâu. Chỉ khi ta dám lật tung những ấm ức cũ và sắp xếp lại giới hạn cho nhau, mối quan hệ mới thực sự có không gian để "thở" và gắn bó bền chặt.

Nửa sau vòng tròn hoàng đạo: Sắp xếp lại bộn bề, tìm về sự cân bằng

Thiên Bình: Dọn dẹp không gian sống, dọn cả tâm hồn

Giai đoạn này, những vụn vặt thường nhật bỗng trở thành hòn đá tảng ngáng chân Thiên Bình. Tủ quần áo lộn xộn, mớ email rác chưa xóa, hay những vật dụng chẳng còn dùng đến đang âm thầm bòn rút năng lượng của bạn. Hãy dành trọn một ngày cuối tuần để "Đoạn - Xả - Ly". Bỏ đi thứ không cần thiết, uốn lưỡi bảy lần trước khi chốt hạ một câu chuyện, bạn sẽ thấy lòng nhẹ bẫng đi rất nhiều.

Bọ Cạp: Dũng cảm đối mặt với sự thật

Bọ Cạp sẽ cảm nhận rõ rệt những cơn sóng ngầm của đợt Thủy nghịch hành này. Những bí mật bạn cố giấu, hoặc những tâm tư chưa kịp ngỏ rất dễ bị lộ diện theo những cách trớ trêu. Đừng trốn tránh. Hãy dùng sự chân thành để bù đắp những hiểu lầm do thiếu thốn thông tin. Nếu người cũ bỗng quay về gieo thương nhớ, hãy dùng cái đầu lạnh để phân tích thực tế thay vì để con tim tự biên tự diễn.

Nhân Mã: Bao dung là chiếc chìa khóa của nếp nhà

Nhà cửa, phòng trọ, hoặc chuyện gia đình sẽ là tâm điểm của Nhân Mã . Những cuộc cãi vã nhỏ nhặt về việc ai rửa bát, ai đổ rác cũng có thể khơi mào chiến tranh lạnh. Thay vì phân định thắng thua, một câu "hôm nay ba/mẹ/anh/em vất vả rồi" sẽ dập tắt ngay mọi mồi lửa. Các kế hoạch chuyển nhà hay mua bán bất động sản cứ từ từ hẵng chốt.

Ma Kết: Trật tự sinh ra từ sự cẩn trọng

Đối với những người luôn đặt tính kỷ luật lên hàng đầu như Ma Kết , vài tuần này sẽ hơi phiền toái vì các thiết bị điện tử bỗng giở chứng, xe cộ hỏng vặt, hoặc lịch trình trật nhịp. Đừng quá lo lắng, hãy làm những việc bạn giỏi nhất: Lên danh sách. Back-up lại dữ liệu máy tính, bảo dưỡng xe cộ, và ưu tiên những cuộc gọi trực tiếp thay vì nhắn tin để tránh mọi sự hiểu lầm không đáng có.

Bảo Bình: Chậm lại trước mọi quyết định "xuống tiền"

Tài chính của Bảo Bình đang bước vào đoạn đường xóc nảy. Tiền lương có thể đến trễ đôi chút, vài cơ hội kiếm thêm bỗng dưng bốc hơi, hoặc món đồ order trên mạng về tay lại chẳng như hình. Khuyên thật lòng, hãy siết chặt hầu bao, dừng ngay việc "chốt đơn" vô tội vạ để giải tỏa stress. Giá trị cốt lõi của bạn không nằm ở vài lời tán thưởng xã giao hay những món đồ hào nhoáng.

Song Ngư: Ôm ấp những xáo trộn, cho phép mình nghỉ ngơi

Là tâm bão của đợt Thủy nghịch hành này, Song Ngư sẽ thấy cảm xúc mình như trò chơi tàu lượn siêu tốc. Dù bạn đã cố giải thích, người ta vẫn hiểu sai; lịch trình thì đảo lộn tùng phèo. Đừng cố chống cự. Hãy cho phép bản thân mỗi ngày có 15 phút trốn khỏi thế giới, pha một tách trà, nghe một bản nhạc nhẹ và không đưa ra bất kỳ quyết định sinh tử nào lúc này.

Vào rạng sáng ngày 21/3, sao Thủy sẽ chính thức xuôi dòng. Ngoảnh lại đoạn đường đã qua, bạn sẽ thấy những trục trặc ấy thực chất chỉ là cách vũ trụ kéo rèm, giúp ta nhìn rõ những hạt bụi còn sót lại trong cuộc sống mình. Sống chậm lại, sửa đổi những sai sót và biết trân trọng những gì đang có, 2026 của bạn chắc chắn sẽ vững vàng và rực rỡ hơn rất nhiều.

