Tiền gửi bị "bốc hơi", ngân hàng phải chịu trách nhiệm

Các giao dịch gửi tiền đều có xác nhận ngân hàng

Như Tiền Phong đã đưa tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Chi nhánh Thanh Xuân (Hà Nội). Theo thông tin ban đầu, bà Bùi Thị Hoài Anh có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại là những người gửi tiền tại MSB, với tổng số tiền 338 tỷ đồng.

Trao đổi thêm với PV Tiền Phong, hai trong số 8 nạn nhân vụ việc này - là bà Nguyễn Thị Lân và bà V.T.K.O. (cùng trú tại Hà Nội) cho biết, cả hai cùng được cán bộ MSB mời mở tài khoản tại MSB vào tháng 3/2021. Khách hàng không được quản lý tài khoản trên app điện thoại, không được cài tin nhắn thông báo số dư tài khoản qua điện thoại.

Sau khi mở tài khoản tại MSB, các bà Lân và bà O. đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản và nhận giấy xác nhận có đóng dấu đỏ chữ ký của lãnh đạo ngân hàng. Đến đầu tháng 10/2023, số dư (theo xác nhận của ngân hàng) trong tài khoản của bà Lân là 58,65 tỷ đồng (tại ngày 7/10) và tài khoản bà O. là 27,7 tỷ đồng (tại ngày 5/10).

Tuy nhiên, cùng trong ngày 12/10/2023, bà Lân và bà O. yêu cầu sao kê tài khoản, và cả hai phát hiện số tiền trong tài khoản của cả hai “ bốc hơi ” gần hết, chỉ còn dưới 100.000 đồng. Cả hai nữ khách hàng này đều khẳng định không có bất kỳ giao dịch rút tiền hay chuyển khoản nào sau thời điểm MSB xác nhận số dư tài khoản vào đầu tháng 10.

Hệ thống có lỗ hổng

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho biết: “Việc khách hàng gửi tiền tại ngân hàng MSB bị mất tiền chứng tỏ hệ thống có lỗ hổng. Lỗ hổng này có thể là quy trình ngân hàng, có thể là việc thực hiện các quy định và quy trình nội bộ, cũng có thể là do đạo đức kinh doanh của cán bộ ngân hàng và cuối cùng là quy định của Ngân hàng Nhà nước”.

Giấy xác nhận một lần gửi tiền của khách hàng V.T.K.O. tại MSB có dấu đỏ và chữ ký lãnh đạo ngân hàng Ảnh: Ngọc Mai

Theo ông Hiếu, vụ việc này hoàn toàn lỗi trong hệ thống ngân hàng. “Cán bộ ngân hàng làm sai, phía ngân hàng phải chịu trách nhiệm”- Ông Hiếu nói đồng thời cảnh báo người gửi tiền cần phải đăng kí dịch vụ sms theo dõi biến động số dư tài khoản mỗi khi có giao dịch.

Cũng ông Hiếu cho biết, tại ngân hàng nước ngoài như ở Mỹ, trường hợp người gửi tiền trong ngân hàng bị mất do lỗi của cán bộ ngân hàng, lập tức ngân hàng có trách nhiệm trả tiền cho khách. Và chỉ cần 3 ngày, phía ngân hàng có phương án xử lý với khách hàng.

“Qua vụ việc mất hàng trăm tỷ đồng trên, Ngân hàng Nhà nước cũng nên xem lại quy trình. Khi vay tiền ngân hàng luôn có hợp đồng bảo vệ chặt chẽ, nhưng ngược lại khi gửi tiền không có điều khoản nào bảo vệ quyền lợi. Khi tranh chấp, người gửi ở thế yếu, không có thông tin gì. Cơ quan quản lý có giải pháp để tăng cường quyền lợi người gửi tiền, qua đó củng cố niềm tin của công chúng với hệ thống ngân hàng”, ông Hiếu nói.

Theo các chuyên gia ngân hàng, những vụ mất tiền thời gian qua không chỉ với MSB mà với nhiều ngân hàng khác nữa đa phần đều chung đặc điểm: Xảy ra với các khách VIP. Và họ, do có chế độ được các ngân hàng chăm sóc đặc biệt từ các công đoạn gửi tiền, rút tiền cho đến nhận quà tặng, lãi suất nên họ đã chủ quan.