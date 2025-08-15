BS Nguyễn Văn Thái (Chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây anh gặp nhiều trường hợp bị cường giáp nhưng trước đó đi khám tuyến giáp ở nhiều nơi không phát hiện đúng bệnh, cũng như không có biện pháp điều trị đúng. Có người bị cường giáp, đến khám còn phát hiện thêm ung thư tuyến giáp.

Mới đây nhất là trường hợp một nữ bệnh nhân 54 tuổi. Chị chạy khắp nơi, uống hết thuốc này đến thuốc khác, nhưng cứ dừng là bệnh cường giáp lại quay lại. Mệt mỏi, nản chí, hoang mang…

"Người ta không nói cụ thể là bệnh gì, cho thuốc uống rồi hẹn 1 tháng sau khám lại", nữ bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ.

Cho đến khi gặp BS Nguyễn Văn Thái, chị được giải thích rõ bệnh mình mắc phải là gì, đâu là nguyên nhân gây bệnh cũng như hướng điều trị cụ thể và cách kiểm soát bệnh lâu dài. Đồng thời, BS Thái còn phát hiện bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp.

BS Thái nhận định, việc phân tích đầy đủ tình trạng bệnh cho bệnh nhân hiểu rất quan trọng. "Mình không làm trầm trọng hóa vấn đề người bệnh mắc nhưng cần giải thích đầy đủ tình trạng bệnh nhân gặp phải, tránh tình trạng bệnh nhân không hiểu mình mắc bệnh gì, dẫn đến khám chữa lung tung khắp nơi khiến bệnh nhân tốn kém, không thể khỏi bệnh", BS Thái cho hay.

Cùng lúc mắc 2 bệnh ở tuyến giáp nhưng bệnh nhân cảm thấy được an ủi vì tìm được đúng nơi điều trị được chỉ dẫn tận tình, giải thích rõ ràng. Không còn cảnh "chạy chữa trong vô vọng", chị tìm thấy hy vọng và sự an tâm. Cùng xem video chia sẻ cụ thể dưới đây về trường hợp này:

BS Thái tư vấn cho bệnh nhân 54 tuổi cường giáp đi khám phát hiện thêm ung thư tuyến giáp.