Bị cường giáp cứ uống hết thuốc lại bị, nữ bệnh nhân đi khám lại phát hiện thêm ung thư tuyến giáp
Rối loạn nội tiết không được điều trị đúng cách, kịp thời, bệnh nhân cùng lúc mắc 2 bệnh ở tuyến giáp.
BS Nguyễn Văn Thái (Chuyên ngành Ung bướu và Phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) cho biết, thời gian gần đây anh gặp nhiều trường hợp bị cường giáp nhưng trước đó đi khám tuyến giáp ở nhiều nơi không phát hiện đúng bệnh, cũng như không có biện pháp điều trị đúng. Có người bị cường giáp, đến khám còn phát hiện thêm ung thư tuyến giáp.
Mới đây nhất là trường hợp một nữ bệnh nhân 54 tuổi. Chị chạy khắp nơi, uống hết thuốc này đến thuốc khác, nhưng cứ dừng là bệnh cường giáp lại quay lại. Mệt mỏi, nản chí, hoang mang…
"Người ta không nói cụ thể là bệnh gì, cho thuốc uống rồi hẹn 1 tháng sau khám lại", nữ bệnh nhân chia sẻ với bác sĩ.
Cho đến khi gặp BS Nguyễn Văn Thái, chị được giải thích rõ bệnh mình mắc phải là gì, đâu là nguyên nhân gây bệnh cũng như hướng điều trị cụ thể và cách kiểm soát bệnh lâu dài. Đồng thời, BS Thái còn phát hiện bệnh nhân bị ung thư tuyến giáp.
BS Thái nhận định, việc phân tích đầy đủ tình trạng bệnh cho bệnh nhân hiểu rất quan trọng. "Mình không làm trầm trọng hóa vấn đề người bệnh mắc nhưng cần giải thích đầy đủ tình trạng bệnh nhân gặp phải, tránh tình trạng bệnh nhân không hiểu mình mắc bệnh gì, dẫn đến khám chữa lung tung khắp nơi khiến bệnh nhân tốn kém, không thể khỏi bệnh", BS Thái cho hay.
Cùng lúc mắc 2 bệnh ở tuyến giáp nhưng bệnh nhân cảm thấy được an ủi vì tìm được đúng nơi điều trị được chỉ dẫn tận tình, giải thích rõ ràng. Không còn cảnh "chạy chữa trong vô vọng", chị tìm thấy hy vọng và sự an tâm. Cùng xem video chia sẻ cụ thể dưới đây về trường hợp này:
BS Thái tư vấn cho bệnh nhân 54 tuổi cường giáp đi khám phát hiện thêm ung thư tuyến giáp.
Cường giáp là gì ?
Theo Mayo Clinic, cường giáp xảy ra khi tạo ra quá nhiều hormone tuyến giáp. Tình trạng này còn được gọi là tuyến giáp hoạt động quá mức. Cường giáp làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Điều đó có thể gây ra nhiều triệu chứng như giảm cân, run tay và nhịp tim nhanh hoặc không đều.
Hiện nay cường giáp có nhiều phương pháp điều trị.
Thuốc kháng giáp và i-ốt phóng xạ có thể được sử dụng để làm chậm lượng hormone mà tuyến giáp tạo ra.
Cường giáp còn có thể điều trị bằng phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần tuyến giáp.
Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra, có thể cải thiện tình trạng cường giáp mà không cần dùng thuốc hoặc các phương pháp điều trị khác.
Triệu chứng của cường giáp
Biểu hiện của cường giáp thường khá giống với nhiều bệnh lý khác làm nó khó chẩn đoán. Nó có thể gây ra nhiều triệu chứng, bao gồm:
- Giảm cân không chủ đích.
- Nhịp tim nhanh, rối loạn nhịp tim nhanh.
- Nhịp tim không đều hay còn gọi là rối loạn nhịp tim.
- Đánh trống ngực
- Tăng cảm giác đói.
- Căng thẳng, lo lắng và khó chịu.
- Run, thường là run nhẹ ở bàn tay và các ngón tay.
- Đổ mồ hôi.
- Thay đổi trong chu kỳ kinh nguyệt.
- Tăng độ nhạy cảm với nhiệt.
- Thay đổi thói quen đại tiện, đặc biệt là nhu động ruột thường xuyên hơn.
- Tuyến giáp phì đại, thường được gọi là bướu cổ.
- Yếu cơ.
- Các vấn đề về giấc ngủ.
- Da ấm, ẩm.
- Làm mỏng da.
- Tóc mỏng, dễ gãy rụng.
Người lớn tuổi thì nhiều khả năng có các triệu chứng khó nhận thấy. Những triệu chứng này có thể bao gồm nhịp tim không đều, sụt cân, trầm cảm, cảm thấy yếu hoặc mệt mỏi trong các hoạt động bình thường.
Khi nào bệnh nhân cần đi khám bác sĩ?
Nếu bạn giảm cân mà không có chủ đích, hoặc nếu nhận thấy nhịp tim nhanh, đổ mồ hôi bất thường, sưng ở cổ hoặc các triệu chứng khác của bệnh cường giáp, hãy đến bệnh viện hoặc các phòng khám chuyên khoa ung bướu để khám và được tư vấn chính xác nhất. Hãy trình bày với các bác sĩ về tất cả các triệu chứng bạn nhận thấy ngay cả khi là triệu chứng nhỏ.
Sau khi được chẩn đoán cường giáp, bệnh nhân cần tái khám theo hẹn để theo dõi tình trạng sức khỏe một cách tốt nhất.