Trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Asian Golden Player 2026, bên cạnh Xuân Son là những cái tên lẫy lừng như Son Heung-min, Daichi Kamada, Abdukodir Khusanov...

Đây không đơn thuần là danh sách tổng hợp những cầu thủ nổi tiếng. 30 ứng viên có mặt ở Asian Golden Player 2026 được lựa chọn dựa trên đóng góp cá nhân cho CLB chủ quản và ĐTQG trong một giai đoạn xác định.

Giải thưởng cao quý với lịch sử hơn một thập kỷ

Asian Golden Player được Titan Sports sáng lập năm 2013, ban đầu mang tên Best Footballer in Asia. Sau hơn một thập kỷ, giải thưởng đã trở thành một trong những cuộc bình chọn đáng chú ý của truyền thông thể thao châu Á. Từ năm 2026, Titan Sports phối hợp với Hiệp hội Nhà báo Thể thao Thế giới (AIPS) và chi hội châu Á của tổ chức này (AIPS Asia) để tổ chức giải, đồng thời mở rộng hệ thống bỏ phiếu tới các thành viên đủ điều kiện của AIPS trong khu vực.

Đây là giải thưởng do các tổ chức truyền thông thể thao phối hợp tổ chức, khác hoàn toàn với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á thường niên của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Dù vậy, việc có sự tham gia của AIPS và AIPS Asia giúp cuộc bình chọn năm nay mở rộng góc nhìn ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Một thay đổi đáng chú ý khác nằm ở điều kiện ứng viên. Từ kỳ bình chọn 2026, giải thưởng chỉ dành cho những cầu thủ đủ tư cách đại diện ĐTQG thuộc một liên đoàn thành viên AFC. Điều này đồng nghĩa, những cầu thủ châu Á chơi bóng tại châu Âu, châu Mỹ,... vẫn có thể được đề cử, trong khi các ngoại binh không đủ điều kiện khoác áo một đội tuyển thuộc AFC sẽ không còn nằm trong diện xét chọn.

Akram Afif đoạt giải Asian Golden Player năm 2024, chấm dứt chuỗi 7 năm liên tiếp Son Heung-min được vinh danh (Ảnh: AIPS)

Cách thức bình chọn năm nay cũng có những quy định cụ thể. Mỗi thành viên AIPS đủ điều kiện tại khu vực châu Á lựa chọn 3 cầu thủ trong danh sách 30 người và xếp theo thứ tự ưu tiên, tương ứng 5, 3 và 1 điểm. Các tiêu chí đánh giá được sắp xếp theo mức độ quan trọng gồm: màn trình diễn cá nhân, thành tích của CLB chủ quản và đội tuyển, tư cách cầu thủ và cuối cùng là tinh thần fair-play.

Những con số làm nên đề cử của Xuân Son

Điểm đáng chú ý trong hồ sơ của Xuân Son là khả năng tìm lại hiệu suất ghi bàn sau quãng thời gian dài rời xa sân cỏ. Chấn thương gãy xương chày và xương mác trong trận chung kết ASEAN Cup hồi đầu tháng 1/2025 đặt tiền đạo sinh năm 1997 trước thử thách lớn nhất sự nghiệp. Sau khoảng 10 tháng hồi phục, anh trở lại mạnh mẽ trong màu áo CLB Nam Định và nhanh chóng tạo ra khác biệt.

Tại ASEAN Club Championship 2025/26, Xuân Son ghi 7 bàn sau 5 lần ra sân, cùng chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với tiền đạo Bergson da Silva của Johor Darul Ta'zim. Theo thống kê, chân sút nhập tịch thực hiện tổng cộng 23 cú sút, có 13 lần đưa bóng trúng đích và đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/64 phút thi đấu.

Ở đấu trường quốc nội, Xuân Son ghi 6 bàn sau 13 lần ra sân tại V.League 2025/26 và có thêm 2 pha lập công tại Cúp Quốc gia. Những con số này cho thấy, anh vẫn duy trì vai trò quan trọng trong hệ thống tấn công của Nam Định, dù phải trở lại từ một chấn thương nặng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận động.

Đóng góp ở cấp độ đội tuyển cũng là phần quan trọng trong hồ sơ ứng viên. Tại ASEAN Championship 2026, Xuân Son ghi 5 bàn sau 8 trận, chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Nguyễn Đình Bắc và góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Ở vòng loại Asian Cup 2027, anh có 3 bàn thắng sau 2 lần ra sân trong giai đoạn xét thành tích từ ngày 1/9/2025 đến 31/8/2026.

Xuân Son chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới cùng Đình Bắc tại ASEAN Championship 2026. (Ảnh: Minh Quân)

Sánh vai cùng các chân sút hàng đầu châu Á

Để hình dung vị trí của Xuân Son trong danh sách, có thể đặt thành tích của anh bên cạnh một số tiền đạo đáng chú ý khác. Ayase Ueda của Nhật Bản giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan 2025/26 với 25 bàn sau 31 trận. Eldor Shomurodov của Uzbekistan có 22 bàn sau 34 lần ra sân tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Tính đến kỳ bình chọn năm 2025, Son Heung-min là cầu thủ thành công nhất với 10 lần chiến thắng. Những chủ nhân khác từng được vinh danh gồm: Keisuke Honda năm 2013, Shinji Okazaki năm 2016 và Akram Afif năm 2024. Việt Nam từng có các đại diện xuất hiện trong cuộc bình chọn như Nguyễn Quang Hải năm 2018 và 2019, Nguyễn Tiến Linh năm 2021 và 2022. Sự xuất hiện của Xuân Son không chỉ tiếp nối những dấu mốc trước đó mà còn đem tới khác biệt nhờ hiệu suất ghi bàn.

Tất nhiên, những con số trên không thể được đặt cạnh nhau như một phép so sánh trực tiếp. Mức độ cạnh tranh của các giải đấu, số phút ra sân và đóng góp ngoài bàn thắng đều cần được tính đến. Dù vậy, việc Xuân Son có tên trong cùng danh sách với những chân sút nổi bật đang thi đấu tại châu Âu cho thấy những đóng góp của anh ở cấp CLB và đội tuyển đã được ghi nhận ở phạm vi rộng hơn Đông Nam Á.

Bên cạnh các tiền đạo kể trên, danh sách 30 ứng viên năm nay còn có những tên tuổi như: Son Heung-min, Lee Kang-in, Salem Al-Dawsari, Akram Afif và Abdukodir Khusanov. Họ đại diện cho nhiều nền bóng đá khác nhau, đang thi đấu tại những môi trường có tính cạnh tranh cao và sở hữu thành tích cá nhân đáng chú ý. Dù chưa có kết quả cuối cùng nhưng, sự hiện diện của Xuân Son đã tạo thêm dấu mốc trong hành trình khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên khu vực và châu lục.