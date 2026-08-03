



Những tiệm kim cương dù thông báo sẽ mở lại nhưng đến giờ vẫn "án binh bất động"

Đã qua ngày hẹn mở cửa trở lại, nhiều tiệm kim cương tại TPHCM vẫn chìm trong im lặng. Những cánh cửa cuốn đóng kín, bảng hiệu không bật đèn, bên trong tối om... Thi thoảng, có vài khách hàng dừng xe trước cửa tiệm nhìn vào rồi lặng lẽ rời đi.

Thông báo mở cửa trở lại vào đầu tháng 8 nhưng tiệm kinh doanh kim cương này vẫn chưa có dấu hiệu hoạt động trở lại

Trưa 3/8, ghi nhận của phóng viên Tiền Phong tại nhiều cửa hàng kim cương từng thông báo sẽ hoạt động trở lại vào đầu tháng 8 cho thấy, tất cả vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài”, không tuân thủ đúng nội dung thông báo đã dán trước đó.

Tại tiệm kim cương Thành Lợi Luxury trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Ông Lãnh), tờ thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 23/7 đến hết 1/8 vẫn còn nguyên trên cửa kính. Theo thông báo, cửa hàng chỉ tạm dừng 10 ngày để xử lý công việc nội bộ. Tuy nhiên, đến ngày 3/8, tiệm này chưa có dấu hiệu mở cửa trở lại.

Một tiệm kim cương trên đường Nguyễn Văn Cừ vẫn còn dán thông báo sẽ mở cửa trở lại vào ngày 1/8

Khách đến vào ngày 3/8 hụt hẫng khi tiệm vẫn cửa đóng then cài

Người dân sống gần cửa hàng cho biết tiệm đã đóng cửa gần hai tuần. Những ngày đầu còn có bảo vệ túc trực phía trước, vài ngày gần đây lực lượng bảo vệ cũng đã rời đi.

Tiệm kim cương Ngọc Châu Âu (NCA Luxury Jewelry) trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) cũng rơi vào tình trạng tương tự. Trước đó, cửa hàng thông báo tạm ngưng hoạt động từ ngày 11-24/7 và sẽ giải quyết các vấn đề phát sinh từ ngày 25/7. Tuy nhiên, đến nay, cửa tiệm vẫn đóng kín.

Tiệm kim cương Ngọc Châu Âu chưa có dấu hiệu trở lại hoạt động.

Người bảo vệ ngồi phía trước tiệm cho biết chủ cửa hàng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ nên không rõ khi nào hoạt động kinh doanh mới được nối lại.

Trong khi đó, tiệm Kim Châu tại phường An Đông cũng không thực hiện đúng thời gian mở cửa như thông báo. Dù thông báo ghi sẽ hoạt động trở lại từ ngày 30/7 sau thời gian tạm nghỉ nhưng đến nay cửa hàng vẫn “án binh bất động”.

Ngay bên cạnh, tiệm kim cương Ngọc Tâm treo thông báo tạm ngưng hoạt động trong hai tuần nhưng phần ghi thời gian bắt đầu và kết thúc lại để trống. Sự mập mờ này càng khiến nhiều khách hàng thêm sốt ruột khi không biết phải chờ đến bao giờ.

Tiệm Kim Châu trước đó thông báo sẽ mở cửa lại vào cuối tháng 7...

... nhưng đến đầu tháng 8 vẫn đóng cửa kín mít

Tại tiệm kim cương Hoàng Thứ ở phường Bến Thành, thông báo trước cửa chỉ ghi “tạm nghỉ hôm nay”. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, cửa hàng đã đóng cửa gần nửa tháng và chưa hề có dấu hiệu hoạt động trở lại.

Tiệm Thực Lan Diamond trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) cũng trong tình cảnh tương tự. Tấm biển thông báo “sẽ trở lại trong thời gian gần nhất” vẫn còn treo trước cửa nhưng theo người dân xung quanh, chủ cửa hàng đã chuyển đồ đi từ khá lâu và không ai biết thời điểm nào quay lại.

Tiệm Hoàng Thứ hẹn nghỉ 1 ngày, nhưng nhiều ngày qua vẫn đóng cửa.

Điều khiến nhiều khách hàng lo lắng không chỉ do các cửa tiệm đóng cửa kéo dài, mà còn bởi hẹn mở cửa rồi tiếp tục lặng im.

Chị Hoàng Hoa (ngụ phường Chợ Lớn) cho biết đã mua nhiều sản phẩm kim cương tại một trong những cửa hàng vẫn đóng cửa, những ngày qua chị luôn sống trong tâm trạng bất an.

Tiệm kim cương Thực Lan hứa "sẽ quay trở lại ngày gần nhất" nhưng người dân cho biết nơi này đã dọn đồ đi đâu không rõ

“Hầu như ngày nào tôi cũng chạy ngang qua để xem tiệm đã mở cửa chưa. Mỗi lần thấy cửa vẫn khóa là lại thêm lo. Đến ngày họ thông báo mở cửa lại nhưng vẫn không thấy hoạt động thì càng sốt ruột hơn. Tôi chỉ mong cửa hàng sớm mở cửa để khách hàng giải quyết quyền lợi chính đáng của mình”, chị Hoa nói.