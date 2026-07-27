Sau những biến động của thị trường kim cương thời gian qua, không khí mua bán tại nhiều khu kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TP.HCM trở nên trầm lắng hơn hẳn. Ghi nhận tại khu vực được xem là "thủ phủ" vàng bạc, đá quý trong chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông, TPHCM), nhiều cửa hàng rơi vào cảnh vắng khách, thậm chí tạm ngừng hoạt động.

Khu vực kinh doanh vàng bạc, đá quý tại chợ An Đông ghi nhận không khí khá trầm lắng trong những ngày gần đây.

Nhiều cửa tiệm kéo cửa kín, tạm ngừng việc kinh doanh thậm chí là treo bảng cho thuê.

Không ít ki-ốt phủ bạt kín quầy trưng bày, không ghi nhận hoạt động mua bán.

Một cửa tiệm kinh doanh trong chợ An Đông dán biển thông báo tạm nghỉ từ ngày 27/7 đến ngày 6/8 do gia đình có việc

Khu vực từng tấp nập người mua bán nay trở nên khá yên ắng vào giờ cao điểm ban ngày

Một cửa tiệm kim cương cũng dán biển thông báo tạm nghỉ 1 tháng để nâng cấp, sửa chữa lại cửa hàng

Những tủ trưng bày trang sức vẫn được sắp xếp gọn gàng nhưng vắng bóng khách mua.

Những tủ trưng bày trang sức vẫn được sắp xếp gọn gàng nhưng vắng bóng khách mua.

Theo ghi nhận, dọc khu vực kinh doanh vàng bạc, đá quý trong chợ, nhiều cửa hàng đóng kín cửa, phía trước phủ bạt hoặc treo biển "Tạm nghỉ". Không gian vốn nhộn nhịp khách ra vào nay trở nên yên ắng, nhiều quầy hàng không có người giao dịch.

Một số cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động nhưng lượng khách khá thưa thớt. Bên trong các quầy, tiểu thương chủ yếu ngồi bấm điện thoại, trò chuyện hoặc sắp xếp lại hàng hóa trong lúc chờ khách. Thỉnh thoảng mới có vài người ghé xem sản phẩm, hỏi giá rồi nhanh chóng rời đi mà không phát sinh giao dịch.

Những quầy trang sức bên ngoài cũng kéo cửa kín hàng loạt hoặc hoạt động cầm chừng.

Hoạt động mua bán tại khu vực được xem là "thủ phủ" vàng bạc, đá quý của TP.HCM ghi nhận nhiều dấu hiệu trầm lắng.

Một tiệm vàng bạc đá quý hiếm hoi còn mở cửa hoạt động nhưng cũng vắng khách giao dịch

Khung cảnh hiện tại khác hẳn với thời điểm thị trường sôi động trước đây, khi khu vực này thường xuyên tấp nập người mua bán, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết hay mùa cưới. Sự vắng vẻ kéo dài khiến nhiều tiểu thương phải thu hẹp hoạt động, trong khi một số cửa hàng lựa chọn tạm ngừng kinh doanh.

Theo nhiều tiểu thương, sức mua giảm mạnh trong thời gian qua khiến hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và kim cương rơi vào tình trạng trầm lắng. Họ kỳ vọng thị trường sớm ổn định trở lại để hoạt động mua bán từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều biến động.

Không còn cảnh người mua, người bán tấp nập, nhiều tiểu thương chỉ lặng lẽ ngồi sau quầy chờ khách.

Một số tiệm trang sức vẫn mở cửa, tủ kính vẫn sáng đèn nhưng nhiều giờ liền không có khách ghé giao dịch.

Theo ghi nhận trong sáng 27/7, nhiều cửa hàng chỉ lác đác vài lượt khách ghé xem sản phẩm rồi nhanh chóng rời đi.