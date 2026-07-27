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Cảnh tượng khó tin tại "thủ phủ" vàng bạc, đá quý TP.HCM: Hàng loạt cửa tiệm đóng cửa, treo biển tạm nghỉ vì "nhà có việc", "để sửa chữa"

Nam An - Ảnh: Viết Thanh,
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Ghi nhận tại chợ An Đông (TP.HCM) cho thấy nhiều cửa hàng vàng bạc, đá quý đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, trong khi các tiệm còn mở cũng rơi vào cảnh vắng khách, không khí mua bán trầm lắng sau những biến động của thị trường kim cương.

Sau những biến động của thị trường kim cương thời gian qua, không khí mua bán tại nhiều khu kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TP.HCM trở nên trầm lắng hơn hẳn. Ghi nhận tại khu vực được xem là "thủ phủ" vàng bạc, đá quý trong chợ An Đông và Trung tâm thương mại An Đông Plaza (phường An Đông, TPHCM), nhiều cửa hàng rơi vào cảnh vắng khách, thậm chí tạm ngừng hoạt động.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 1.

Khu vực kinh doanh vàng bạc, đá quý tại chợ An Đông ghi nhận không khí khá trầm lắng trong những ngày gần đây.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 2.

Nhiều cửa tiệm kéo cửa kín, tạm ngừng việc kinh doanh thậm chí là treo bảng cho thuê.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 3.

Không ít ki-ốt phủ bạt kín quầy trưng bày, không ghi nhận hoạt động mua bán.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 4.

Một cửa tiệm kinh doanh trong chợ An Đông dán biển thông báo tạm nghỉ từ ngày 27/7 đến ngày 6/8 do gia đình có việc

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 5.

Khu vực từng tấp nập người mua bán nay trở nên khá yên ắng vào giờ cao điểm ban ngày

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 6.

Một cửa tiệm kim cương cũng dán biển thông báo tạm nghỉ 1 tháng để nâng cấp, sửa chữa lại cửa hàng

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 7.

Những tủ trưng bày trang sức vẫn được sắp xếp gọn gàng nhưng vắng bóng khách mua.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 8.

Những tủ trưng bày trang sức vẫn được sắp xếp gọn gàng nhưng vắng bóng khách mua.

Theo ghi nhận, dọc khu vực kinh doanh vàng bạc, đá quý trong chợ, nhiều cửa hàng đóng kín cửa, phía trước phủ bạt hoặc treo biển "Tạm nghỉ". Không gian vốn nhộn nhịp khách ra vào nay trở nên yên ắng, nhiều quầy hàng không có người giao dịch.

Một số cửa hàng vẫn mở cửa hoạt động nhưng lượng khách khá thưa thớt. Bên trong các quầy, tiểu thương chủ yếu ngồi bấm điện thoại, trò chuyện hoặc sắp xếp lại hàng hóa trong lúc chờ khách. Thỉnh thoảng mới có vài người ghé xem sản phẩm, hỏi giá rồi nhanh chóng rời đi mà không phát sinh giao dịch.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 9.
Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 10.

Những quầy trang sức bên ngoài cũng kéo cửa kín hàng loạt hoặc hoạt động cầm chừng.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 11.

Hoạt động mua bán tại khu vực được xem là "thủ phủ" vàng bạc, đá quý của TP.HCM ghi nhận nhiều dấu hiệu trầm lắng.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 12.
Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 13.
Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 14.

Một tiệm vàng bạc đá quý hiếm hoi còn mở cửa hoạt động nhưng cũng vắng khách giao dịch

Khung cảnh hiện tại khác hẳn với thời điểm thị trường sôi động trước đây, khi khu vực này thường xuyên tấp nập người mua bán, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết hay mùa cưới. Sự vắng vẻ kéo dài khiến nhiều tiểu thương phải thu hẹp hoạt động, trong khi một số cửa hàng lựa chọn tạm ngừng kinh doanh.

Theo nhiều tiểu thương, sức mua giảm mạnh trong thời gian qua khiến hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý và kim cương rơi vào tình trạng trầm lắng. Họ kỳ vọng thị trường sớm ổn định trở lại để hoạt động mua bán từng bước phục hồi sau giai đoạn nhiều biến động.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 15.

Không còn cảnh người mua, người bán tấp nập, nhiều tiểu thương chỉ lặng lẽ ngồi sau quầy chờ khách.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 16.

Một số tiệm trang sức vẫn mở cửa, tủ kính vẫn sáng đèn nhưng nhiều giờ liền không có khách ghé giao dịch.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 17.

Theo ghi nhận trong sáng 27/7, nhiều cửa hàng chỉ lác đác vài lượt khách ghé xem sản phẩm rồi nhanh chóng rời đi.

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 18.

Một vài cửa hàng vẫn duy trì hoạt động, song lượng khách đến mua bán khá thưa thớt trong sáng 27/7

Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 19.
Cảnh tượng vàng bạc , đá qúy tp . Hcm: Cửa tiệm đóng cửa , không khí mua bán trầm lắng - Ảnh 20.
Theo Đời sống và Pháp luậtđ Copy link 07/27/2026 14:28 (GMT +7)
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