Phòng tập tại Lumi Fitness & Yoga. Ảnh: Lumi Fitness.

Chuỗi phòng tập Lumi Fitness & Yoga mới đây thông báo sẽ chính thức ngừng hoạt động và đóng cửa vĩnh viễn cơ sở Lumi Fitness Times City từ ngày 1/8/2026.

Theo doanh nghiệp, toàn bộ quyền lợi của hội viên sẽ được bảo đảm, bao gồm các gói thẻ hội viên còn thời hạn và các gói huấn luyện viên cá nhân (PT) còn buổi hoặc còn hiệu lực.

Đối với hội viên của cơ sở này, Lumi Fitness đưa ra 2 phương án hỗ trợ.

Ở phương án thứ nhất, hội viên được chuyển đổi miễn phí sang Lumi Fitness The Terra An Hưng hoặc Lumi Fitness Roman Plaza. Khi chuyển đổi, hội viên được bảo lưu 100% thời hạn còn lại của thẻ, giữ nguyên toàn bộ quyền lợi và các gói PT còn hiệu lực, đồng thời có thể chuyển quyền sử dụng thẻ miễn phí cho người thân theo chính sách xác minh của doanh nghiệp. Ngoài ra, hội viên còn dưới 12 tháng sử dụng sẽ được tặng thêm 3 tháng, trong khi những người còn từ 12 tháng trở lên được cộng thêm 6 tháng sử dụng.

Với phương án thứ hai, các hội viên có nhu cầu tiếp tục tập luyện tại khu vực Times City sẽ được hỗ trợ chuyển sang cơ sở đối tác gần khu vực này theo chính sách của công ty. Hội viên được bảo lưu thời hạn thẻ theo quy định chuyển đổi và được tặng thêm 3 tháng sử dụng nếu thời hạn thẻ còn từ 12 tháng trở lên. Thông tin về cơ sở đối tác cũng như quy trình chuyển đổi sẽ được bộ phận chăm sóc khách hàng tư vấn trực tiếp.

Lumi Fitness cho biết sẽ tiếp nhận đăng ký lựa chọn phương án hỗ trợ từ ngày 1/8 đến hết ngày 20/8/2026 tại quầy lễ tân Lumi Fitness Times City. Doanh nghiệp cũng sẽ chủ động liên hệ từng hội viên để hướng dẫn và hoàn tất các thủ tục chuyển đổi trong thời gian sớm nhất.

Vào đầu tháng 7, chuỗi cũng đóng vĩnh viễn cơ sở Lumi Fitness tại SmartCity. Với cơ sở này, Lumi Fitness cũng cho biết hỗ trợ hội viên chuyển đổi miễn phí sang Lumi Fitness The Terra An Hưng hoặc Lumi Fitness Roman Plaza, đồng thời bảo lưu 100% thời hạn còn lại của thẻ, toàn bộ quyền lợi theo gói hội viên và thực hiện chuyển đổi nhanh chóng, không phát sinh chi phí.

Ngoài ra, hội viên được lựa chọn một trong hai quyền lợi tri ân gồm nâng hạng miễn phí từ thẻ Fitness lên thẻ Full Dịch vụ (bao gồm quyền sử dụng bể bơi và các tiện ích theo chính sách của cơ sở chuyển đến) hoặc được tặng thêm 6 tháng sử dụng nếu thời hạn thẻ còn lại từ 12 tháng trở lên tại thời điểm chuyển đổi. Thời gian tiếp nhận chuyển đổi từ ngày 5- 31/7/2026.

Thông báo của Lumi Fitness về việc đóng cửa 2 cơ sở.

Lumi Fitness & Yoga là chuỗi phòng gym do CTCP Thể thao LM Việt Nam vận hành, được thành lập vào tháng 3/2021 với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Trương Tùng. Thương hiệu này có tiền thân là Lucifer Fitness, thuộc CTCP Lucifer Fitness.

Đến tháng 4/2025, Lucifer Fitness chính thức đổi tên thành Lumi Fitness. Khi đó, doanh nghiệp cho biết việc đổi tên không chỉ mang ý nghĩa thay đổi nhận diện thương hiệu mà còn là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, chuẩn hóa trải nghiệm cao cấp và lan tỏa các giá trị về sức khỏe bền vững tới cộng đồng.

Theo thông tin giới thiệu, Lumi Fitness & Yoga từng sở hữu hệ thống 4 phòng tập 5 sao tại Hà Nội, cung cấp nhiều bộ môn như Gym, Yoga, Zumba, Kickfit, Pilates, Yoga bay, Lesmills cùng bể bơi muối khoáng.

Như vậy, với thông báo đóng cửa 2 cơ sở nêu trên, hệ thống Lumi Fitness hiện chỉ còn 2 cơ sở đang hoạt động.