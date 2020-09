Tiêm botox làm đẹp, người phụ nữ 30 tuổi phải nhập viện

Bác sĩ Nguyễn Quang Minh, Phó trưởng Khoa Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tế bào gốc, Bệnh viện Da liễu Trung ương, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân 30 tuổi bị biến chứng sau tiêm botox (Botulinum toxin) để thon gọn mặt cách đây ít ngày.

Kết quả siêu âm sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ phát hiện tổ chức dưới da có ổ dịch, xung quanh có thâm nhiễm viêm rộng. Bệnh nhân thuật lại chị tiêm botox nhưng không biết chính xác tên, nguồn gốc của sản phẩm mà chị tiêm tại 1 tiệm spa.

Ổ áp xe sau khi tiêm botox không rõ nguồn gốc trên mặt nữ bệnh nhân - Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Sau khi thăm khám, bác sĩ đã phải rạch vùng da để thoát mủ xanh, vàng và kê thuốc kháng sinh dài ngày để kiểm soát nhiễm khuẩn vì bệnh nhân bị áp xe vùng má. Nữ bệnh nhân này phải uống thuốc kháng sinh trong nhiều tháng.

"Đây là trường hợp điển hình khi làm đẹp thiếu an toàn dẫn đến hậu quả nặng nề. Hiện nay chỉ có một số nước trên thế giới sản xuất botox như Mỹ, Pháp, Đức, Hàn Quốc... với nhiều công nghệ khác nhau. Việt Nam hoàn toàn nhập botox từ nước ngoài, mỗi loại botox có điều kiện bảo quản riêng, có loại phải để trong nhiệt độ thấp, do vậy khi nhập về phải đảm bảo được yếu tố an toàn. Vì vậy, với hàng xách tay trôi nổi, thậm chí nhập chính hãng nhưng không được bảo quản đúng cách có thể làm botox biến đổi, khi tiêm vào người có thể bị ảnh hưởng" - bác sĩ Minh nói.



Cũng theo bác sĩ Minh, thời gian gần đây, số lượng bệnh nhân có nhu cầu tiêm Botulinum toxin làm đẹp ngày càng nhiều, trong 2 tháng nay có hơn 60 bệnh nhân đến tiêm botox để làm đẹp. "Dù Botulinum tuýp A an toàn trong làm đẹp nhưng tuyệt đối không được lạm dụng và dùng quá liều khuyến cáo" - bác sĩ Minh nói.

Các biến chứng nhỏ hay gặp khi tiêm botox làm đẹp có thể gặp như vết bầm tím, phù nề hoặc đau tại chỗ tiêm, áp xe, mắt mờ, sưng nề, đau đầu, buồn nôn... Biến chứng nguy hiểm song ít gặp hơn, bao gồm sa mí mắt và chân mày, có thể kéo dài từ hai đến ba tháng, hay ngộ độc lan sang các cơ quan lân cận khu vực thẩm mỹ.

Không lạm dụng tiêm botox làm đẹp- Ảnh minh hoạ

Nói về Botulinum, các bác sĩ Minh cho biết có 7 tuýp Botulinum toxin (A, B, C, D, E, F và G), tuy nhiên chỉ hai tuýp A và B được ứng dụng trong y học. Botulinum là độc tố thần kinh cực mạnh, có thể khiến cơ bị tê liệt và tử vong nếu không điều trị kịp thời. Chỉ cần một liều độc 0,09 mcg tiêm tĩnh mạch có thể giết chết một người nặng 70 kg. Đây là chất khiến nhiều bệnh nhân nhập viện điều trị gần đây sau khi ăn pate Minh Chay có chứa độc tố.



Tuy nhiên, theo bác sĩ Minh, tình trạng ngộ độc mà các bệnh nhân gặp phải sau khi ăn Pate Minh Chay mới đây là do vi khuẩn Clostridium Botulinum tuýp B gây ra, còn Botulinum dùng trong làm đẹp ở Việt Nam là tuýp A - loại có độc lực thấp nhất, chỉ gây yếu cơ nơi tiêm và đảm bảo an toàn trong làm đẹp.

Độc tố tuýp A ứng dụng nhiều trong thẩm mỹ, đã được bào chế tinh khiết, hàm lượng đo đếm được, đảm bảo an toàn, thường được tiêm vào các vùng da có nếp nhăn động như trán, quanh mắt, thon gọn góc hàm, bắp chân. Ngoài ra, vài năm gần đây, Botulinum toxin được ứng dụng phổ biến tại các bệnh viện chuyên ngành da liễu từ thẩm mỹ đến điều trị các bệnh lý như tăng tiết mồ hôi bàn tay, vùng nách...