Go Kyung Pyo tông xe khiến một người đàn ông ngoài 60 tuổi bị thương

Tài tử Go Kyung Pyo (phim Reply 1988) hiện đang trở thành tâm điểm chỉ trích của công chúng xứ Hàn vì bê bối lái xe trong tình trạng say rượu rồi gây tai nạn. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 14/11. Được biết vào thời điểm xảy ra tai nạn, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực phường Donggyo, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) thì bất ngờ va chạm với 1 chiếc xe thu gom rác. Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định việc thu hồi giấy phép lái xe.

Phải tới chiều 15/11, cơ quan chức năng Hàn Quốc mới xác nhận chuyện 1 nhân viên vệ sinh môi trường ngoài 60 tuổi ngồi trên chiếc xe rác nói trên đã bị thương sau cú va chạm. Cụ thể, nạn nhân này bị thương nhẹ, có biểu hiện đau nhức ngay sau cú tông và dự kiến sẽ tới bệnh viện để kiểm tra chi tiết. Bên ngoài không ghi nhận vết thương rõ rệt nào nhưng nạn nhân đã cảm thấy đau nhức sau vụ việc.

Go Kyung Pyo tông trúng xe của công ty vệ sinh môi trường, khiến 1 nạn nhân ngoài 60 tuổi bị thương. Ảnh: Naver

Do lực va chạm, chiếc xe rác cũng bị hư hỏng 1 phần nhưng mức độ thiệt hại được đánh giá là không quá nghiêm trọng. Văn phòng quận Mapo (Seoul) cho biết thêm chiếc xe bị Go Kyung Pyo tông trúng thuộc quyền quản lý của 1 công ty vệ sinh tư nhân có ký hợp đồng dịch vụ với quận này.

Trước đó, trong sáng 15/11, đoạn camera giám sát (CCTV) ghi lại rõ nét toàn bộ diễn biến trong vụ tai nạn giao thông do Go Kyung Pyo gây ra đã được phát qua chương trình News Desk (đài MBC), khiến dư luận càng thêm xôn xao. Theo đó, khi chiếc ô tô màu đen của Go Kyung Pyo va chạm với xe thu gom rác, các nhân viên vệ sinh môi trường đã vô cùng hoảng hốt, có người còn chạy đuổi theo xe của nam diễn viên. Sau khi gây ra tai nạn, tài tử Reply 1988 điều khiển phương tiện chạy thêm 1 đoạn nữa rồi mới dừng lại trên vỉa hè. Anh nhanh chóng bước xuống xe và kiểm tra tình trạng hư hỏng của phương tiện.

Go Kyung Pyo bước xuống xe loạng choạng, cơ thể không thể giữ thăng bằng khi gọi điện thoại cho ai đó. Không lâu sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường và tiến hành làm việc với nam diễn viên. Khi thấy lực lượng chức năng tiến đến gần mình, Go Kyung Pyo vội vàng nhét 1 đồ vật đang cầm trên tay vào trong áo khoác. Hiện tại, truyền thông Hàn vẫn chưa nắm được thông tin chi tiết về vật thể này.

Nam diễn viên say rượu đến mức đi đứng loạng choạng, cơ thể không thể giữ thăng bằng. Ảnh: Nate

Trong khi đó, công ty quản lý Go Kyung Pyo đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi chính thức: "Chúng tôi vô cùng xin lỗi những người bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn. Chúng tôi cũng chân thành xin lỗi tất cả những người đã tin tưởng, ủng hộ vì đã gây ra sự thất vọng và lo lắng. Nam diễn viên Go Kyung Pyo thừa nhận hành vi sai trái của mình và vô cùng hối hận. Anh ấy sẽ khiêm tốn chấp nhận bất kỳ hình thức kỷ luật nào trong tương lai và hoàn thành trách nhiệm của mình, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại".

Vụ bê bối khiến Go Kyung Pyo gánh chịu hậu quả nặng nề. Trong diễn biến mới nhất, show giải trí Hangout with Yoo của đài MBC, Sixth Sense: B-Side của tvN thông báo "xóa sổ" Go Kyung Pyo khỏi chương trình khi phát sóng để không gây khó chịu cho khán giả. Trong khi đó, phía chương trình truyền hình thực tế The Great Escape: Urban Legends (bản gốc của TVING), dự kiến lên sóng tập đầu tiên vào ngày 2/12 tới đây, cũng đưa ra thông báo sẽ tiến hành chỉnh sửa lại nội dung, đồng thời hạn chế tối đa thời lượng xuất hiện của Go Kyung Pyo.

Chương trình chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong scandal lần này của Go Kyung Pyo có lẽ là Bogum’s Magic Curling 2 của tvN, dự kiến phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29/11. Nguyên nhân là bởi dàn cast của chương trình chỉ có 3 thành viên gồm Park Bo Gum, Lee Sang Yi và Go Kyung Pyo. Đến thời điểm hiện tại, ekip sản xuất Bogum’s Magic Curling 2 vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào liên quan đến việc xử lý các phân cảnh của nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 hiện đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Nhiều nhà đài lớn thông báo cắt sóng Go Kyung Pyo. Ảnh: X

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, chính thức bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp. Thế nhưng hình tượng mà anh dày công gây dựng đã hoàn toàn sụp đổ sau vụ bê bối say rượu lái xe mới đây.