Giá như Go Kyung Pyo học theo Heechul thì đã chẳng mất sự nghiệp

Go Kyung Pyo là ngôi sao mới nhất tại showbiz Hàn "ngã ngựa" vì say rượu lái xe. Anh bị các chương trình vội cắt sóng, đối diện mức án tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng). Nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định việc thu hồi giấy phép lái xe. Sự việc càng trở nên nghiêm trọng khi 1 nhân viên vệ sinh trong độ tuổi 60 đã bị thương nhẹ sau vụ việc.

Giữa lúc này, phương pháp "uống rượu mà vẫn bảo vệ sự nghiệp" của Heechul (Super Junior) đã được nhiều người nhắc lại. Vào tháng 3 năm ngoái, Heechul xuất hiện trên kênh YouTube của Hong Jin Kyung và thẳng thắn nói về vấn đề này. Anh cho biết: "Tôi uống rất nhiều. Tôi không thể bỏ rượu. Nếu không bỏ được rượu, thì thà bỏ lái xe còn hơn". Nam idol đã bán xe cá nhân từ hơn 10 năm trước, duy trì việc đi taxi hoặc để quản lý chở. Điều này giúp anh tránh tuyệt đối việc gây ra scandal say rượu lái xe - "trọng tội" ở showbiz, hoàn toàn có khả năng thổi bay sự nghiệp của 1 nghệ sĩ.

Heechul không lái xe từ hơn 10 năm nay vì không muốn bỏ rượu. Ảnh: Sports Kyunghang

Trên thực tế, Super Junior lẫn Heechul đã từng phải chịu nhiều tổn thất trong quá khứ vì tai nạn giao thông. Vào năm 2006, Heechul gặp tai nạn giao thông trên đường cao tốc. Anh bị chấn thương nghiêm trọng, phải đóng nẹp kim loại ở chân, bị xếp hạng người khuyết tật nhẹ và không thể biểu diễn trên sân khấu trong thời gian dài.

Năm 2007, chiếc xe chở 4 thành viên Super Junior bị lật trên đường trở về sau khi tham gia chương trình radio do nổ lốp và tài xế không kiểm soát được tốc độ. Em út Kyuhyun thập tử nhất sinh, hôn mê 4 ngày, chỉ có 20% sống sót. Leeteuk bị thương nặng, phải khâu 150 mũi khắp cơ thể. May mắn là tất cả đã qua khỏi. Chính vì vậy, các thành viên trong nhóm rất cẩn thận khi tham gia giao thông.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự khâm phục quyết định khôn ngoan của Heechul. Họ cho rằng nếu Go Kyung Pyo - người cũng rất mê uống rượu - học hỏi theo đàn anh thì mọi chuyện vẫn suôn sẻ thay vì đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp như hiện tại.

Giá như Go Kyung Pyo học theo Heechul thì đã chẳng mất sự nghiệp. Ảnh: MHN Sports

Nam diễn viên Reply 1988 gây ra tai nạn vào khoảng 3h30 rạng sáng ngày 14/11. Được biết, Go Kyung Pyo điều khiển ô tô cá nhân tại khu vực phường Donggyo, quận Mapo, Seoul (Hàn Quốc) thì bất ngờ va chạm với một chiếc xe thu gom rác. Theo cảnh sát, nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên được xác định ở mức đủ để bị tước giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của nam diễn viên là 0,150%, gần gấp đôi ngưỡng 0,08% quy định việc thu hồi giấy phép lái xe.

Cảnh sát xác nhận không có hành khách nào trong xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Nam diễn viên được cho về nhà sau khi hoàn thành xét nghiệm nồng độ cồn trong hơi thở. Cảnh sát dự định sẽ triệu tập Go Kyung Pyo sau để điều tra chi tiết vụ tai nạn. Theo Luật Giao thông đường bộ hiện hành, lái xe trong tình trạng say rượu với nồng độ cồn trong máu từ 0,08% trở lên nhưng dưới 0,2% sẽ bị phạt tù từ 1 đến 2 năm, hoặc phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu won (96-192 triệu đồng).

Ảnh: Yonhap

Công bố CCTV vụ tai nạn. Ảnh: Yonhap

Công ty quản lý CLN Company đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi chính thức tới công chúng, nói rằng Go Kyung Pyo đang kiểm điểm và sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Nam diễn viên nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay trên diện rộng. Tại showbiz Hàn Quốc, say rượu lái xe là "tội tày đình" có thể làm sụp đổ sự nghiệp của 1 ngôi sao. Hàng loạt chương trình như Hangout With Yoo, The Sixth Sense: B-Side... tuyên bố điều chỉnh giảm thời lượng, cắt sóng nam diễn viên. Fan meeting Đêm Go Kyung Pyo ngày 21/11 cũng đã bị hủy bỏ, đơn vị tổ chức thông báo sẽ sớm có thủ tục hoàn tiền vé trong thời gian tới.

Hậu quả càng thêm nghiêm trọng khi nam diễn viên có bộ phim Urban Legends dự kiến phát sóng ngày 2/12 và chương trình Bo Gum Magical 2 dự kiến lên sóng ngày 29/11. Những chương trình này đã hoàn thành khâu hậu kỳ, khiến ekip chịu áp lực lớn trong việc dựng lại, thay đổi cấu trúc phát sóng, hàng loạt đồng nghiệp nổi tiếng làm việc cùng anh trong những dự án này cũng bị vạ lây.

Nam diễn viên bị cắt sóng hàng loạt. Ảnh: X

Go Kyung Pyo sinh năm 1990, bước chân vào giới giải trí khi vừa tròn 20 tuổi. Anh bắt đầu gây chú ý tại Hàn khi xuất hiện trong dàn cast của show truyền hình ăn khách SNL Korea trong giai đoạn 2011-2012. Nhưng phải tới năm 2016, tên tuổi mỹ nam họ Go mới vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Hàn Quốc nhờ thành công vang dội của vai diễn Sun Woo trong hiện tượng truyền hình Reply 1988.

Trong vài năm trở lại đây, nam diễn viên tiếp tục tỏa sáng trên bầu trời nghệ thuật với bom tấn phòng vé mang tên Bỗng Dưng Trúng Số. Không đi theo hình tượng nam thần lạnh lùng, Go Kyung Pyo xây dựng tên tuổi bằng nét duyên hài hước và hình ảnh thân thiện. Mỗi lần xuất hiện trên màn ảnh, nam diễn viên đều khiến khán giả bật cười với lối diễn tự nhiên cùng những vai diễn vừa lầy lội vừa ấm áp. Nhưng giờ đây, sự nghiệp của Go Kyung Pyo đang lâm cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", khi anh phạm phải "tội tày đình" ở showbiz Hàn Quốc.

Go Kyung Pyo là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến trước khi scandal xảy ra. Ảnh: X

Nguồn: Sports Kyunghang