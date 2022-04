Tích lũy tiền mua nhà cùng ngân hàng thời 4.0

Có thể bỏ ra một lúc vài tỷ đồng để mua một căn hộ đối với những người kinh tế vững vàng là việc không quá khó, nhưng với nhiều người, đặc biệt là những người đang lập nghiệp tại các thành phố lớn, mua nhà là một quyết định trọng đại cần có một lộ trình dài hơi. Ước mơ sở hữu một căn nhà của chính mình thì ai cũng có, tuy nhiên, người thì chỉ mất vài năm nhưng có người mất cả chục năm cho giấc mơ an cư, tùy vào nền tảng tài chính và khả năng tích lũy.

"Tích tiểu thành đại" là một giải pháp được số đông lựa chọn khi chưa có nền tảng tài chính vững chắc. Hiểu được tâm lý đó, BIDV là ngân hàng triển khai sản phẩm gửi tiền tích lũy để mua nhà với tên gọi "Tích lũy An Phú Gia" để giúp khách hàng, đặc biệt là những người trẻ có thêm một lựa chọn tích lũy tài chính và có kế hoạch bài bản hơn cho bài toán an cư.

Anh Nguyễn Minh Hoàng (30 tuổi), quản lý cấp trung của một công ty truyền thông ở TP HCM, chia sẻ: "Dù thu nhập cũng khá, nhưng trước đây tiền làm ra tôi đều dành cho các sở thích cá nhân như mua sắm, đi du lịch… Tiền để dành cũng không có bao nhiêu. Hết tháng có khi cũng hết sạch tiền. Năm ngoái, khi dịch Covid xuất hiện, tôi đã sử dụng sản phẩm "Tiền gửi tích lũy" của BIDV thì kết quả thật bất ngờ, tháng 2 vừa rồi tôi có thể mua tặng bố mẹ xe máy mà vẫn còn một số tiền kha khá. Đây là điều khiến tôi thay đổi tư duy: việc tích lũy tài chính có kỷ luật sẽ giúp đạt được những mục tiêu lớn hơn và với sản phẩm tiền gửi tích lũy của BIDV đã giúp tôi chi tiêu và tiết kiệm hợp lý để đạt được những dự định. Bây giờ, khi BIDV ra mắt sản phẩm mới "Tích lũy An Phú Gia", tôi đã tham gia để bắt đầu thực hiện mục tiêu mua nhà trong vòng 2-5 năm tới."

Khi tham gia sản phẩm Tích lũy An Phú Gia, khách hàng sẽ gửi tiền từ 10 triệu đồng/lần nếu gửi online trên BIDV SmartBanking (khách hàng có thể nộp thêm tiền vào tài khoản tích lũy bất cứ khi nào, không giới hạn số lần gửi thêm) hoặc tối thiểu 100 triệu đồng/lần nếu gửi tại quầy, khách hàng có thể lựa chọn gửi kỳ hạn 12 tháng hoặc 24 tháng. Sau tối thiểu 1/2 thời gian gửi tích lũy (6 tháng đối với gửi kỳ hạn 12 tháng hoặc sau 12 tháng đối với gửi kỳ hạn 24 tháng) khách hàng sẽ được vay vốn mua nhà với số tiền vay gấp 5 lần số tiền gửi tích lũy bình quân tính đến thời điểm vay, tối đa 20 tỷ đồng/khách hàng cùng mức lãi suất vô cùng ưu đãi chỉ từ 6.7%-7%/năm.

Việc tích lũy tài chính đúng cách sẽ giúp chúng ta đến gần mục tiêu hơn

Để dễ hình dung hơn, nếu khách hàng gửi tiền tích lũy An Phú Gia trên BIDV SmartBanking với số tiền 10 triệu đồng/lần, kỳ hạn 24 tháng. Sau 24 tháng tích lũy, giả sử số tiền tích lũy bình quân tính đến thời điểm vay vốn là 200 triệu đồng, khách hàng sẽ được vay vốn mua nhà với số tiền bằng 5 lần số tiền tích lũy bình quân tương đương 1 tỷ đồng với lãi suất cực kỳ cạnh tranh chỉ từ 6,7%/năm. Như vậy, với số tiền tích lũy cộng với số tiền BIDV cho vay, khách hàng đã có một khoản tiền kha khá để sở hữu tổ ấm cho riêng mình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú – Phó Giám đốc Ban Phát triển Ngân hàng Bán lẻ - BIDV cho biết: "Thông qua sản phẩm Tích lũy An Phú Gia, BIDV mong muốn truyền tải thông điệp tới khách hàng: Mục tiêu lớn ngày mai có thể đến từ những hành động nhỏ của ngày hôm nay, BIDV luôn sẵn sàng là người bạn đồng hành cùng khách hàng chinh phục những mục tiêu với sản phẩm Tích lũy An Phú Gia cho một tương lai như ý.

Cùng ra mắt đợt này, ngoài Tích lũy An Phú Gia, BIDV cũng tung ra sản phẩm Tích lũy Ước mơ dành cho học sinh sinh viên và phụ huynh muốn tích lũy tiền để phục vụ mục đích du học trong tương lai với số tiền gửi chỉ 10 triệu đồng/lần trên ứng dụng BIDV SmartBanking, hình thức này khách hàng còn được hưởng lãi suất cao hơn 0.1% so với tiền gửi tích lũy online thông thường ở cùng kỳ hạn. Đặc biệt, số tiền tích lũy đạt 100 triệu đồng, khách hàng sẽ nhận được Chứng nhận An sinh xã hội đồng hành cùng BIDV tặng quà Tết ấm cho người nghèo – đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa không chỉ với cộng đồng mà còn với khách hàng và BIDV.

Thao tác tiền tích lũy An Phú Gia và tích lũy Ước mơ trên ứng dụng BIDV SmartBanking: Bước 1: Đăng nhập BIDV SmartBanking, chọn "Tiết kiệm online" Bước 2: Chọn "Gửi tích lũy online", chọn "Mở tài khoản tích lũy" Bước 3: Nhập thông tin số tiền gửi, tài khoản nhận gốc lãi, hình thức tích lũy định kỳ/chủ động… Lưu ý: Tại phần kỳ hạn gửi, khách hàng chọn đúng kỳ hạn "Tích lũy ước mơ" hoặc "Tích lũy An Phú Gia" để tham gia. Để được tư vấn về sản phẩm, khách hàng có thể liên hệ Tổng đài CSKH 24/7: 1900 9247 hoặc Chi nhánh BIDV gần nhất để được hỗ trợ.





https://afamily.vn/tich-luy-tien-mua-nha-cung-ngan-hang-thoi-40-20220418171434428.chn