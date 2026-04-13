Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, sau 3 ngày mở cổng hệ thống đăng ký trực tuyến, đã có 57.000 thí sinh đăng ký, chiếm tỉ lệ 38,9% học sinh sau THCS của năm học này.

Trong đó, các trường “top” đầu có số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tăng cao so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Đứng đầu là Trường THPT Yên Hòa với 1.244 thí sinh trên tổng số 765 chỉ tiêu; thứ hai là Trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với 1.057/765 ; Trường THPT Kim Liên với 972/765.

Tiếp theo là các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Việt Đức, THPT Phan Đình Phùng…

Trong khi đó, các trường có tổng số lượng nguyện vọng cao lại thuộc trường top dưới, hằng năm có điểm chuẩn tuyển sinh đầu vào thấp như: THPT Bắc Lương Sơn hơn 3.400 em; THPT Lưu Hoàng 3.300 em, THPT Tự Lập gần 3.200 em; THPT Ứng Hòa B gần 3.100 em; THPT Đại Cường hơn 3.000 em…

Một điều dễ nhận thấy, ở các trường top dưới, số lượng học sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp, nguyện vọng 2-3 tăng vọt.

Theo lịch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 10-17/4, thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 bằng hình thức trực tuyến. Trong thời gian này, thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng.

Việc cho thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm nay. Với hình thức này, trên hệ thống có biểu đồ cập nhật số liệu thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường.

Khác với các năm trước, thí sinh đăng ký bằng hình thức nộp tờ đơn và chỉ biết số lượng dự tuyển, tỉ lệ chọi sau khi Sở GD&ĐT công bố con số cuối cùng.

Khuyến cáo học sinh lựa chọn trường phù hợp

Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu, các trường học tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn học sinh, phụ huynh trong quá trình đăng ký đảm bảo thuận lợi, lựa chọn nguyện vọng phù hợp với năng lực.

Phụ huynh, học sinh cần bảo mật tài khoản, mật khẩu theo đúng hướng dẫn và quy định, đảm bảo an toàn trong quá trình đăng ký nguyện vọng.

"Về thời hạn, thí sinh đăng ký đến ngày 17/4 nhưng không nên để những ngày cuối mới đăng ký, tránh rủi ro không đáng có. Việc lựa chọn nguyện vọng phải dựa trên năng lực của học sinh, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình và định hướng trong tương lai sau này của học sinh", Sở GD&ĐT khuyến cáo.

Ngành giáo dục và đào tạo cũng khuyến nghị học sinh và phụ huynh cần cân nhắc lựa chọn trường dựa trên năng lực học tập thực tế của học sinh, đồng thời tìm hiểu kỹ về môi trường giáo dục, điều kiện học tập của các trường THPT dự kiến đăng ký.

Sở này nhấn mạnh: việc lựa chọn trường phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh sẽ giúp các em phát huy tốt khả năng của mình và giảm bớt áp lực không cần thiết trong kỳ thi tuyển sinh.

Trường học tốt nhất là trường học phù hợp với năng lực của học sinh và điều kiện của gia đình. Khi học tập phù hợp với năng lực sẽ giúp học sinh tự tin. Và học sinh học ở trường học gần nhà sẽ giúp các em đảm bảo được sức khỏe, tăng thời gian tự học và thư giãn.