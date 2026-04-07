Tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM: Giáo dục thường xuyên 'đắt hàng'

Tranh suất vào học giáo dục thường xuyên

TPHCM đang bước vào mùa tuyển sinh lớp 10 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Theo thống kê, năm nay thành phố có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, tăng gần 43.000 em so với năm trước. Trong đó, riêng khu vực TPHCM tăng hơn 27.000 em, còn Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) lần lượt tăng hơn 8.400 em và 7.200 em.

Trước số lượng thí sinh tăng mạnh, Sở GD&ĐT TPHCM dự kiến khoảng 70% học sinh sẽ trúng tuyển vào các trường công lập, đồng nghĩa với việc gần 51.000 em phải lựa chọn những hướng đi khác. Với nhóm này, các em có thể học trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Trong vài năm gần đây, xu hướng lựa chọn đã có sự thay đổi rõ rệt. Thay vì đổ xô vào trường tư thục như trước, nhiều học sinh chuyển sang đăng ký học tại các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX). Điều này cho thấy hệ GDTX đang dần trở thành một lựa chọn chủ động, khác với trước đây thường bị xem là phương án “bất đắc dĩ”, chỉ dành cho những học sinh không còn con đường nào khác.

Học sinh, phụ huynh xếp hàng chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 tại Trung tâm GDNN-GDTX quận Tân Bình (cũ). Ảnh: Nhàn Lê

Mùa tuyển sinh năm trước, có trung tâm tuyển được gần 2/3 chỉ tiêu từ trước khi có điểm thi lớp 10. Đây là những học sinh lựa chọn không thi lớp 10 mà đăng ký vào thẳng trung tâm GDTX ngay từ đầu để tiếp tục học tập. Trường hợp trớ trêu khác xảy ra sau khi kỳ thi tuyển sinh "căng não" kết thúc. Khi biết con rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 trường công, nhiều phụ huynh chạy đôn chạy đáo nộp hồ sơ cho con vào trung tâm giáo dục thường xuyên nhưng phải ngậm ngùi ra về vì hết chỉ tiêu.

Theo ông Huỳnh Huy Vũ - Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Hóc Môn, nhiều trung tâm hiện rất “đắt hàng”, tuyển sinh nhanh chóng đạt chỉ tiêu. Năm học trước, đơn vị tuyển được 8 lớp và theo dự báo năm nay số lượng hồ sơ đăng ký sẽ tiếp tục tăng. Nhờ bổ sung thêm đội ngũ giáo viên, trung tâm dự kiến mở rộng lên 9 lớp với khoảng 450 học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế.

"Với áp lực dân số và nhu cầu học tập tăng cao, hệ GDTX không còn là lựa chọn bất đắc dĩ như trước. Thay vào đó, ngày càng nhiều học sinh và phụ huynh chủ động lựa chọn nhờ những lợi thế rõ rệt về chi phí và cơ hội sau tốt nghiệp", ông Vũ nói.

Ông Vũ đánh giá, sức hút của hệ GDTX đến từ nhiều yếu tố. Trước hết là chất lượng đào tạo ngày càng được khẳng định, thể hiện qua tỷ lệ tốt nghiệp cao, tiệm cận hệ THPT chính quy. Học hệ GDTX, bằng tốt nghiệp THPT của học sinh vẫn cùng một loại bằng với học sinh trường công lập. Bên cạnh đó, chương trình đào tạo kết hợp học văn hóa với học nghề miễn phí, giúp học sinh có thêm lựa chọn: vừa có thể tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, vừa có thể tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp. Chi phí học tập thấp cũng là yếu tố quan trọng, đặc biệt phù hợp với số đông con em công nhân và người lao động.

Học GDTX vẫn đạt giải học sinh giỏi, đỗ đại học

Không chỉ thu hút về số lượng, hệ GDTX còn ghi nhận những thành tích học tập tích cực. Nhiều trung tâm GDTX tại TPHCM ghi nhận tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp gần như tuyệt đối. Nhiều em đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Trả lời câu hỏi các trung tâm GDNN - GDTX trở nên “đắt hàng” có phải vì nhiều học sinh rớt lớp 10 không còn lựa chọn nào khác, buộc phải học GDTX, Giám đốc một trung tâm GDTX cho rằng, nhận định này không còn phù hợp tại TPHCM trong vài năm trở lại đây.

Học sinh làm bài thi vào lớp 10. Ảnh: Duy Anh

Từ trước khi thi lớp 10, nhiều trung tâm GDTX tại các địa phương đã nhận được phần lớn hồ sơ đăng ký. Điều này chứng tỏ các trung tâm nhận được sự quan tâm từ sớm của người học. Những địa phương có tỷ lệ dân cư đông, tỷ lệ chọi cao, điểm chuẩn, số lượng học sinh không có cơ hội vào lớp 10 công lập nhiều..., nếu không sớm tìm trung tâm GDTX, rất có thể nhiều học sinh sẽ phải học xa nhà hoặc lựa chọn trường nghề, trường tư thục vì hết chỗ học.

Vị này nhận định thêm, để tạo được niềm tin với người học lẫn xã hội, các trung tâm GDNN - GDTX cần tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, từ chương trình giảng dạy, đội ngũ giáo viên đến cơ sở vật chất. Đồng thời, các trung tâm cũng cần đẩy mạnh liên kết đào tạo nghề, tăng cơ hội thực hành và định hướng việc làm rõ ràng cho học sinh sau khi tốt nghiệp.

"Chỉ khi đảm bảo được chất lượng và đầu ra, hệ GDTX mới thực sự trở thành một địa chỉ học tập đáng tin cậy, mang lại cơ hội phát triển bền vững cho người học, thay vì chỉ đóng vai trò giải quyết nhu cầu chỗ học tạm thời", vị giám đốc trung tâm GDTX nhìn nhận.

Học giáo dục thường xuyên trở thành thủ khoa đại học