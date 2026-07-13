Ngày 12/7, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh chủ trì phối hợp với Công an xã Long Hải và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã tiến hành bắt giữ Trần Vũ Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 15h ngày 10/7, tàu cá SG 66208-TS neo đậu tại toạ độ 07017'N-109026'E (cách bờ biển Long Hải khoảng 226 hải lý về huớng Đông Nam) do mâu thuẫn lúc làm việc giữa thuyền viền Trần Vũ Hải với thuyền viên Nguyễn Văn Bé Ba (SN 1979, ngụ ấp Hải Phong 2, xã Long Hải) bị Trần Vũ Hải đã dùng dao đâm tử vong ngay trên tàu cá.

Nhận tin, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh đã hướng dẫn chủ tàu liên hệ với thuyền trưởng phân công người canh giữ đối tượng Trần Vũ Hải 24/24 giờ đảm bảo an toàn, giữ nguyên hiện trường, tang vật; Đồng thời thường xuyên liên lạc với thuyền trưởng nắm mọi diễn biến tình hình trên tàu cá.

Lúc 8h45 ngày 12/7 tàu cá SG 66208-TS nhập bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Phước Tỉnh, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Công an xã Long Hải và Phòng PC02 bắt Trần Vũ Hải, tiến hành bảo vệ hiện trường vụ án, đưa đối tượng và các nhân chứng về làm việc, điều tra, xác minh, làm rõ.

Sau đó, đơn vị đã bàn giao thi thể nạn nhân Nguyễn Văn Bé Ba và hồ sơ vụ án cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý theo thầm quyền.