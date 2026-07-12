Chiều 11/7, Tỉnh ủy An Giang có báo cáo về vụ chìm ca nô chở khách xảy ra trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc. Theo đó, khoảng 10h30 ngày 11/7, canô Ocean Pearl Island mang biển kiểm soát AG-26751 (tải trọng 34 người; 2,89 tấn), do Công ty TNHH Du lịch Minh Huy Phú Quốc quản lý, chở đoàn khách tham quan từ cảng quốc tế An Thới ra Hòn Mây Rút Ngoài.

Đến khoảng 13h cùng ngày, khi phương tiện chở 32 hành khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên và 1 hướng dẫn viên từ Hòn Mây Rút Ngoài trở về cảng quốc tế An Thới, cách bờ khoảng 400 m, canô gặp gió lớn và bị lật .

Ngay sau khi nhận tin báo, Thường trực Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo UBND tỉnh cùng các lực lượng chức năng, đơn vị quân đội và lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Đến 15h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được 36 người lên bờ, trong đó 21 người còn sống và 15 người tử vong (gồm 13 nam, 2 nữ , đều là du khách quốc tịch Ấn Độ).

Tỉnh An Giang yêu cầu ngành y tế tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân bị thương; phối hợp xác định danh tính, nguyên nhân tử vong và thực hiện các thủ tục bảo quản thi thể. Hiện 5 nạn nhân được đưa về Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, 10 nạn nhân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh được giao chủ trì khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh vận tải khách đường thủy và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Du lịch phối hợp các cơ quan ngoại giao triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, hỗ trợ gia đình các nạn nhân theo quy định.

Chiều cùng ngày, ghi nhận tại Cảng biển quốc tế An Thới, lực lượng chức năng tăng cường bảo vệ hiện trường, siết chặt an ninh, hạn chế người không có nhiệm vụ ra vào khu vực cảng. Ngay sau khi nhận tin báo vụ chìm canô chở khách trên vùng biển gần Hòn Mây Rút, Công an đặc khu Phú Quốc đã khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang, Đồn Biên phòng Cảng biển quốc tế An Thới cùng các lực lượng liên quan triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Ngay sau vụ tai nạn, Thủ tướng có công điện yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên.