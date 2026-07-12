Công điện gửi Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố về việc khẩn trương tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải.

Theo công điện, vào khoảng 13h ngày 11/7, tại vùng biển cách Hòn Mây Rút, An Thới (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) khoảng 200 m đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng. Ca nô chở khách mang số hiệu AG-26751 chở 32 du khách quốc tịch Ấn Độ cùng 3 thuyền viên trên hành trình từ Hòn Mây Rút về cảng An Thới đã bị lật. Vụ tai nạn khiến 15 người tử vong .

Để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các vụ tai nạn tương tự, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam và Sở Xây dựng tỉnh An Giang tiếp tục phối hợp với bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, công an và chính quyền địa phương khẩn trương xác định nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý hậu quả, rà soát những bất cập trong công tác quản lý nhà nước (nếu có), tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân và thường xuyên báo cáo kết quả xử lý.

Các đơn vị được yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải tại khu vực xảy ra tai nạn cũng như các khu vực có điều kiện tương tự; tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách bằng đường thủy, đặc biệt là các tuyến vận chuyển khách từ đất liền ra đảo.

Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung kiểm tra các tuyến vận tải khách đến Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Cát Bà và Vịnh Hạ Long.

Các cơ quan chức năng phải phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải hành khách, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan; kịp thời chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm.

Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm tra toàn diện điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, điều kiện của người điều khiển phương tiện, công tác tổ chức đưa đón khách; rà soát việc đăng ký, đăng kiểm, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện; việc duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật trong quá trình khai thác; trang bị áo phao, dụng cụ cứu sinh; thiết bị nhận dạng tự động của tàu thuyền; định biên và danh bạ thuyền viên.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng để thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm, tái lấn chiếm phạm vi bảo vệ luồng tàu, hành lang bảo vệ luồng trên các tuyến vận tải đã được công bố.

Song song với đó, các địa phương phải rà soát công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến thủy, đặc biệt là bến hành khách, bến khách ngang sông và các bến tàu phục vụ du lịch, lễ hội nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách.

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian tới.