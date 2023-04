"Tiên đến đây để huấn luyện team mình giành chiến thắng, chứ không phải để nhìn hào quang của team khác"

Lý do Thủy Tiên quyết định trở thành huấn luyện viên tại Miss International Queen Vietnam 2023?

Khi nhận được cuộc gọi từ anh Bảo Hoàng hỏi về vị trí huấn luyện viên của Miss International Queen Vietnam 2023, phải nói rằng Tiên rất bất ngờ. Bởi vì mình là người chưa có hoạt động showbiz trước khi đăng quang và cũng chỉ vừa đăng quang được 4-5 tháng thôi.

Tự đánh giá nhé, Tiên cảm thấy hoạt động của mình vẫn còn "mỏng", mình muốn tích lũy nhiều hơn. Nhưng khi anh Bảo Hoàng nói rằng đây là một cơ hội lớn, Tiên cảm thấy thế nào thì về phía mình rất muốn nhận, nhưng phải cho thời gian để mình suy nghĩ xem phải làm những gì nếu nhận vị trí này. Cơ hội đến là chắc chắn phải nắm, nhưng mình cũng phải suy nghĩ trước - trong - và sau quá trình đó mình có thể làm gì để bản thân tốt hơn, cũng như truyền đạt được những thứ tốt nhất cho thí sinh của mình.

Tiên nghĩ đây là một cơ hội và cũng là một thử thách để mình trưởng thành hơn. Tiên tin rằng, đến với Miss International Queen Vietnam 2023, mình sẽ có một bước lột xác nhất định.

Sau chặng đường đã trải qua tại Miss International Queen Vietnam 2023, Thủy Tiên nhận xét mình làm tốt và chưa tốt điều gì trong vai trò huấn luyện viên?

Miss International Queen Vietnam 2023 đã đi gần đến chặng cuối cùng, điều Tiên tự hào và thấy mình làm tốt nhất chính là có đến 3/5 thành viên đội Vàng bước vào chung kết bằng tài năng và thực lực. Khoảnh khắc 3 bạn được xướng tên bước vào Top 9 chung cuộc, Tiên phải nói là vỡ òa cảm xúc, sung sướng và hạnh phúc lắm. Mọi người so sánh biểu cảm của mình lúc đó giống như biểu cảm lúc được gọi tên vào Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, khó tả và khó diễn đạt thành lời.

Dĩ nhiên, ở góc độ một huấn luyện viên, Tiên có tham vọng và những tiếc nuối của riêng bản thân. Mình ước ao Hà Đan và Huỳnh My sẽ có thêm những cơ hội tỏa sáng, chinh phục tình cảm của khán giả nhiều hơn nữa.





Trải nghiệm trong chương trình đã mang đến cho Thủy Tiên những gì?

Nhiều người nhận xét Tiên trưởng thành và bản lĩnh hơn sau khi tham gia chương trình. Tiên cũng thấy vậy, mình không tự luyến mà mình đang dành những đánh giá công tâm cho bản thân. Khi ngồi ở chiếc ghế huấn luyện viên, dẫn dắt các thí sinh, sức nặng của trách nhiệm buộc mình phải bản lĩnh trong từng giây, từng phút.

Vì nếu đưa ra một quyết định sai, Tiên sẽ làm vuột mất những cơ quý giá của các thí sinh đội mình. Tiên quan điểm, mình đã lựa chọn các bạn và các bạn đã lựa chọn tin tưởng mình thì mình phải có trách nhiệm đem đến điều tốt nhất cho thí sinh, hỗ trợ các bạn chinh phục khát khao vương miện.

Trong chương trình, Tiên đã nói rất rõ quan điểm của chính mình: "Tiên đến đây để huấn luyện team mình giành chiến thắng, chứ không phải để nhìn hào quang của team khác".

Khó khăn lớn nhất mà bạn gặp phải trong quá trình huấn luyện các thí sinh?

Không có khó khăn nào với Tiên là lớn nhất, chỉ có khó khăn bản thân mình không dám vượt qua. Tiên luôn tâm niệm điều đó khi đến với Miss International Queen Vietnam và khi huấn luyện các thí sinh.

Do Miss International Queen Vietnam 2023 quay truyền hình thực tế, khoảng cách giữa các tập quay không quá dài nên dàn thí sinh trong chương trình buộc phải tiến bộ từng phút, từng giây để giành quyền đi tiếp vào vòng trong. Với Tiên, thời gian chính là điều khó khăn nhất khi huấn luyện các thí sinh. Tuy nhiên, mình đã giải bài toán đó cùng với cả ekip, dốc lòng và dốc lực để mang tới điều tốt nhất cho các thí sinh.

Song song đó, các thí sinh đội Tiên không mạnh về phần trình diễn. Hầu hết, các bạn không tham gia lĩnh vực giải trí trước đó nên khi bước lên sân khấu, các bạn lúng túng rất nhiều. Sau quá trình cải thiện và nỗ lực, các bạn làm Tiên bất ngờ vì đã lột xác hẳn, rất bản lĩnh và tỏa sáng trên sân khấu bán kết cuộc thi.

"Mình phải thừa nhận đôi lúc có bực"

Một trong những thí sinh gây tranh cãi nhất của chương trình là Huỳnh My của đội Thủy Tiên. Là người trực tiếp làm việc, tiếp xúc cùng Huỳnh My trong cuộc thi lẫn bên ngoài, Thủy Tiên nhận xét như thế nào về cô gái này?

Tiên không bênh vực những lỗi sai mà bạn gây ra. Đứng ở góc độ huấn luyện viên, Tiên có bực nhọc khi bạn không nghe lời và gây ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của đội nhưng vẫn phải lắng nghe, chia sẻ để giải quyết những khó khăn của bạn.

Khi biết những điều bạn gặp phải và trải qua, Tiên thấu hiểu và yêu thương bạn hơn. Mình cũng không ngại khen gợi những điều dễ thương, điều tốt bạn thể hiện với thí sinh trong đội và trong chương trình. Thật sự, ở ngoài đời, My là một cô gái vô cùng dễ thương.

Vậy sự thể hiện có phần bướng bỉnh của Huỳnh My liệu có phải là tính cách thật sự, hay là do có yếu tố tác động nào đó từ bên ngoài?

Điều đầu tiên, Tiên muốn khẳng định, My sai và khán giả đã nhìn nhận, đánh giá bạn. Mình không bênh vực điều đó. Nhiều người hỏi Tiên, huấn luyện cho My có khó không, có bực không? Mình phải thừa nhận đôi lúc mình có bực nhưng khi tiếp xúc nhiều với bạn, mình nhận ra, với My cần nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn các thí sinh khác. Đó sẽ là một bài học đắt giá cho My. Hy vọng My sẽ rút kinh nghiệm từ đó và hoàn thiện, phát triển bản thân hơn trong tương lai.





Nhiều khán giả cũng thắc mắc vì sao Huỳnh My ít khi xuất hiện trong các clip vui của team Thủy Tiên trên mạng xã hội?

My tham gia đều các buổi huấn luyện cùng Tiên và các thi sinh khác. Bạn mang còn mang đến một nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ cho mọi người nữa.

Lần nào, Tiên cũng rủ bạn đi chơi chung hoặc tham gia các sự kiện cùng team hết. Mình chia đều những cơ hội cho các bạn. Nhưng vì lý do cá nhân nên My vắng mặt thôi chứ tình cảm của đội Vàng vẫn rất khăng khít. My còn nợ Tiên và đội một chầu ốc đó (cười).

Trong đội hình còn lại của team mình, Tiên đánh giá ai là người có khả năng giành vương miện nhất?

Đây là một câu hỏi khó và căng não với Tiên. Cả 3 bạn đều đặc biệt, có đẹp, tài năng và bản lĩnh. Các bạn phải thật sự tỉnh táo, chăm chỉ, nỗ lực 200% cho chặng đua nước rút này. Tiên sẽ hỗ trợ các bạn hết mình, còn việc chạm đến vương miện hay không tùy thuộc vào khả năng của các bạn. Đôi khi, yếu tố may mắn cũng góp một phần nhỏ, nên Tiên xin chúc An Nhi, Tường San, Thiên Hân sẽ thật may mắn, tỏa sáng trên sân khấu đêm chung kết.

Thủy Tiên đánh giá thí sinh nào của các đội khác là đối thủ nặng ký nhất trong cuộc đua giành vương miện?

Top 9 năm nay quá mạnh, mỗi bạn đều có một màu sắc, một câu chuyện làm nên thương hiệu riêng của chính mình. Nếu để được chọn một thí sinh xứng đáng cho ngôi vị Hoa hậu, Tiên nghĩ đó sẽ là cô gái chinh phục được trái tim của khán giả trong đêm chung kết.

"Tiên không có ý muốn hạ bệ hay công kích cá nhân, tổ chức nào"

Mối quan hệ của các huấn luyện viên sau cuộc thi cũng là điều khán giả rất quan tâm, Thủy Tiên có thế bật mí?

Các huấn luyện viên luôn đặt công việc chung và chuyện cá nhân thành 2 chuyện rõ ràng. Vì vậy, Tiên vẫn vui vẻ chào hỏi và trò chuyện với các chị khi có cơ hội gặp gỡ, tụ họp.

Riêng với Quỳnh Châu, sau màn loại trừ gây tranh cãi thì hai bạn có sự thay đổi nào trong cách ứng xử với nhau không?

Hôm trước khi gặp nhau ở sự kiện, Tiên và chị Châu có gặp gỡ và chụp hình chung với nhau. Mối quan hệ giữa Tiên và chị Châu vẫn bình thường và vui vẻ.

Cho đến thời điểm hiện tại, Thủy Tiên đánh giá huấn luyện viên nào là người trainning thí sinh "đỉnh" nhất?

Tiên xin phép để khán giả đánh giá và nhìn nhận. Vì Tiên không trực tiếp tham gia vào quá trình huấn luyện các thí sinh của đội khác. Trong chương trình, người duy nhất mà mình hợp tác cùng huấn luyện cho các thí sinh là chị Mai Ngô.

Tiên có buồn không khi phát ngôn "cây nhà lá vườn" của mình đôi lúc bị đưa ra chế giễu trên mạng xã hội?

Tiên không buồn vì lời nói của mình không mang nghĩa tiêu cực. Khi nhắc đến cụm từ “cây nhà lá vườn” trong chương trình, Tiên không có ý muốn hạ bệ hay công kích cá nhân, tổ chức nào hết. Mọi người cũng biết, quê gốc của Tiên là Đồng Tháp nên mình quen với nếp sống, cách ăn nói giản dị, dân dã vốn có của người miền Tây.

Câu “cây nhà lá vườn” mà Tiên nói nghĩa là nhà mình trồng được cái gì, sản xuất ra giá trị gì thì mình tận dụng và khai thác điều đó. Với công ty quản lý, dĩ nhiên họ sẽ cố gắng giúp đỡ và khai thác những tiềm năng phát triển của nghệ sĩ ở những chương trình phù hợp.

Đó hoàn toàn là một điều tốt và tích cực thôi. Điều cốt lõi Tiên truyền đạt để thu hút thí sinh về đội của mình chính là tinh thần tự lập, tự chủ và khả năng xây dựng bản lĩnh cá nhân. Khi sở hữu những giá trị đó, các bạn sẽ vững vàng trên hành trình phát triển sự nghiệp, tạo dựng được thương hiệu cá nhân và khách hàng đối tác sẽ chọn lựa bạn cho những dự án quan trọng của họ.





Hiện tại, team Thủy Tiên đã chuẩn bị những gì để bước vào đêm chung kết?

Tập luyện, liên tục tập luyện và giữ vững tinh thần là điều Tiên luôn nhắn nhủ 3 thí sinh Tường San, An Nhi và Thiên Hân. Ở giây phút nước rút này, các bạn không thể nào “đi bộ” nữa, các bạn phải “chạy”, “chạy” thật nhanh để tiến gần với chiến vương miện Miss International Queen Vietnam 2023.

Xin cảm ơn những chia sẻ của Thủy Tiên!