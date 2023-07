Thùy Anh - Băng Di chia sẻ bí kíp khám phá tổ hợp du lịch cuối tuần "tất cả trong một" tại Hồ Tràm

Trong chuyến đi này, Thùy Anh và Băng Di lựa chọn The Grand Ho Tram Strip, khu tổ hợp nghỉ dưỡng - giải trí phức hợp trải dài trên cung đường ven biển huyện Xuyên Mộc. Từng có suy nghĩ như bao người rằng khi nhắc đến Bà Rịa - Vũng Tàu, "chẳng có gì chơi ngoài tắm biển", nhưng suy nghĩ này đã thay đổi khi hai bóng hồng biết đến The Grand Ho Tram Strip.



Vốn bận rộn với công việc kinh doanh, Băng Di lại rất tận hưởng những phút giây được rời xa cuộc sống bộn bề, thư giãn bên hồ bơi hay thưởng thức hải sản tươi ngon tại nhà hàng Khói BBQ.

"Giữa guồng quay tấp nập của cuộc sống đô thị, một điểm đến chỉ cách TP. Hồ Chí Minh 2 tiếng đi xe như The Grand Ho Tram Strip thật sự đã mang lại cho mình cảm giác được ‘đi trốn’ đích thực, vừa đúng chuẩn nghỉ dưỡng 5 sao, vừa đầy đủ mọi dịch vụ mà không cần đi đâu khác.", Băng Di hào hứng cho biết.

Đối với Thùy Anh, hoạt động được yêu thích nhất của nữ diễn viên lại là dạo chơi khám phá khuôn viên xanh mát quanh khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là khu Parkland. Nép mình phía sau Holiday Inn Resort, công viên Parkland là điểm đến "bí mật" chờ đón các du khách tới mở ra những điều tuyệt diệu.

"Với không gian rộng lớn bao gồm sân chơi, sân cầu lông, mê cung vườn và đặc biệt là bàn cờ khổng lồ, đây thật sự là một không gian thư giãn và khám phá thú vị cho chuyến đi của mình!", Thùy Anh chia sẻ.

Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, hai "đối thủ" của vòng đấu chung kết The Champion 2021 cũng đã có dịp tái ngộ tại sự kiện boxing WBO Global Prelude diễn ra The Grand Ho Tram Strip. Cả Băng Di và Thùy Anh đều phấn khích khi được xem trực tiếp 1 giải boxing tầm cỡ quốc tế.



Mùa hè là thời điểm lý tưởng nhất để đi biển và khám phá những vùng đất mới. Chuyến đi không chỉ mang đến cho Thuỳ Anh và Băng Di cảm xúc thư giãn tuyệt vời, mà còn lan tỏa nguồn cảm hứng cho các tín đồ xê dịch tới khám phá Hồ Tràm.

Trong thời gian sắp tới, du khách đến với tổ hợp giải trí phức hợp The Grand Ho Tram Strip sẽ còn có thêm nhiều trải nghiệm phong phú hơn nữa khi khu nghỉ dưỡng mới nhất Ixora Ho Tram by Fusion chính thức được mở cửa từ 6/8. Bên cạnh những hoạt động giải trí sôi động hiện có tại The Grand Ho Tram Strip, mảnh ghép mới Ixora Ho Tram by Fusion sẽ nâng niu tâm hồn yêu khám phá trong những căn biệt thự và căn hộ hướng biển. Đây chắc hẳn sẽ là điểm đến mới không thể bỏ qua cho du khách và những người thân yêu để cùng kết nối và tạo nên những hành trình khó quên.