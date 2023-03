Thường xuyên uống món sinh tố này làn da chị em sẽ mịn màng và trắng hồng

Lựu là loại trái cây giàu vitamin như vitamin A, C, E rất tốt cho da, có tác dụng chống lại quá trình lão hóa da. Nước ép lựu ngoài dùng uống còn được dùng để đắp mặt, giúp điều trị các vết thâm trên da. Quả lựu giàu vitamin C, chất xơ và kali giúp cơ thể chống lại cảm cúm và giữ cho hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Bổ sung nước lựu và hạt lựu vào chế độ ăn uống có thể giúp cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nước quả lựu cũng giàu chất chống ôxy hóa polyphenol. Chất này rất quan trọng giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do gây lão hóa, các bệnh tim mạch, bệnh Azheimer và cả ung thư…