Thường xuyên phẫu thuật thẩm mỹ để điều hành đường dây ma tuý

Thành công của chuyên án là bắt trọn vẹn các đối tượng trong đường dây do Nguyễn Thị Kim Hương - thường được gọi là Hương “mẩu” (SN 1985, ở Chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), cầm đầu- đường dây có sự cấu kết chặt chẽ, hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức về hành vi mua bán trái phép chất ma túy hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi.

1. Qua công tác nghiệp vụ, Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP Hà Nội đã phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức, hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng có tên là Hương “mẩu” trú tại địa bàn quận Long Biên, Hà Nội cầm đầu.

Thực hiện sự phân công của Thượng tá Nguyễn Quang Hiền, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý; Thiếu tá Hoàng Việt Tùng, Đội trưởng Đội 7, Đại uý Đỗ Văn Kiểm cùng cán bộ Đội 7 đã bắt tay vào nhiệm vụ. Thời điểm đó, có những ngày, anh và đồng đội đi liền cả đêm lẫn ngày không kể mưa gió để thu thập tài liệu, xác minh nhân thân; nắm bắt phương thức, thủ đoạn hoạt động của băng nhóm đối tượng Hương “Mẩu”.

Hương “mẩu” và tang vật.

Quá trình thu thập tài liệu, Đội 7 đã dựng được chân dung của đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Kim Hương - thường được gọi là Hương “mẩu”, đối tượng có 1 tiền án về tội ma túy. Đồng thời, xác định được các mắt xích có liên quan gồm Phạm Kim Anh (SN 1991, ở Đức Giang, Long Biên) là em họ của Hương); Ngô Duy Dương (SN 1990, chỗ ở thứ nhất tổ 20 Thượng Thanh; chỗ ở thứ hai số 2 là Đức Giang, Long Biên), cháu của Hương; Nguyễn Mạnh Cường (SN 1985, ở tại phường Thượng Thanh); Nguyễn Thành Đức (SN 1989, có hai chỗ ở là Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ và phường Đức Giang, Long Biên).

“Thủ đoạn tinh vi của các đối tượng tượng thể hiện ở chỗ, tại mỗi địa chỉ trên, bọn chúng đều hình thành “kho hàng” và giao cho các đối tượng đều là người nhà, họ hàng thân thích ở tại đó trông nom. Các “kho hàng” đồng thời đều được nằm trong khu vực dân cư của Hương “mẩu” - người làng, hàng xóm, họ hàng đều có quen biết với các đối tượng trên để dễ dàng thiết lập vòng “cảnh giới”, dễ dàng thông tin khi có vấn đề bất thường”- Đại uý Đỗ Văn Kiểm cho biết.

Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an Hà Nội, một mũi trinh sát của Đội 7 tiếp tục bám sát di biến động của Hương. Việc tiếp cận khó khăn không khác gì “mò kim đáy bể”.

Hương “mẩu” sống trong căn nhà tại Chung cư Mipec, phường Ngọc Lâm - đây là căn hộ chung cư cao cấp được kiểm soát nghiêm ngặt bởi hệ thống an ninh. Căn hộ tại tầng 34, cửa căn hộ có mã khóa và cần có thẻ cư dân mới ra vào được dễ dàng cho việc tẩu tán, phi tang vật chứng là ma túy nếu thấy động tĩnh bất thường) còn Hương “mẩu” chỉ đi lại “kho” tại địa chỉ ở Đức Giang, phường Đức Giang và ngõ 52 Gia Quất, phường Thượng Thanh, quận Long Biên (được giao cho Kim Anh quản lý) - đây là 2 tòa nhà 4 tầng kiên cố được lắp đặt hệ thống camera giám sát vô cùng chặt chẽ.

Mỗi “kho” đều có két sắt cài đặt mật mã để cất giấu ma túy. Đáng chú ý, Hương “mẩu” thường xuyên phẫu thuật thẩm mỹ nhằm mục đích làm đẹp nhưng đây cũng là thủ đoạn đặc biệt của đối tượng nhằm thay đổi nhận diện để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan Công an. Với các căn cứ thu thập được, các trinh sát Đội 7 xác định định nhóm Hương “mẩu” là “tổng đại lý” cung cấp ma tuý tổng hợp (MTTH) trên địa bàn thành phố Hà Nội, có liên kết trao đổi mua bán ma túy với các băng nhóm cộm cán khác. Đây là băng nhóm tội phạm hoạt động khép kín có quan hệ “làm ăn” rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sau khi rà, dựng mô hình tổ chức của băng nhóm, xác định các mối quan hệ và đường dây cung cấp ma túy của băng nhóm và được đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an TP, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP phê duyệt, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá băng nhóm, yêu cầu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các lực lượng tham gia; đồng thời, xác định yếu tố đảm bảo “tuyệt đối bí mật” có ý nghĩa quyết định trong việc bắt giữ trọn vẹn băng nhóm tội phạm có tổ chức nêu trên.

Khoảng 18h00’ ngày 30/3, mũi tấn công của Đội 7 đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng, gồm: Hoàng Thị Thúy Nga (SN 1975, ở tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm); Phạm Kim Anh; Bùi Hữu Huy (SN 1984, HKTT và chỗ ở: Hàng Chuối, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Huy Đông (SN 1977, ở tại tổ 13, phường Thượng Thanh); Nguyễn Trọng Tường (SN 1972) và Đỗ Doãn Cường (SN 1976, ở tại quận Long Biên, Hà Nội) đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà ở Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Tiến hành khám xét tại địa chỉ nêu trên phát hiện, thu giữ gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong bình thủy tinh để tại phòng ngủ tầng 2 của Hương “mẩu” và một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận tinh thể màu trắng là MTTH có khối lượng 25,09 gam.

Qua đấu tranh, bước đầu của các đối tượng thì ma túy trên do Hương “mẩu” cung cấp để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp đó, hồi 21h00’ cùng ngày, mũi trinh sát thứ 2 của Đội 7 đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương, tại địa chỉ Chung cư Mipec Long Biên, phường Ngọc Lâm cùng hai đàn em là Ngô Duy Dương và Nguyễn Thành Đức, khi đang chuẩn bị bỏ trốn.

Mở rộng đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã tiến hành khám xét tại Phòng ở chung cư Mipec Long Biên, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên đã thu giữ: 166,231 gam MTTH các loại; 1 cân điện tử cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, 1 tổ công tác thuộc phòng PC04 thi hành lệnh khám xét khẩn cấp tại địa chỉ 19-21 ngách Đức Giang, tổ 20 phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội (đây được coi là một trong các “kho” của nhóm Hương “mẩu”) kết quả: phát hiện thu giữ 29,743 gam MTTH các loại.

Nguyễn Như Lý và tang vật.

2. Bố, mẹ từng có tiền án về ma tuý; chồng cũng đang thụ án về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý nhưng những tấm gương tày liếp đó không làm Hương “mẩu” lo sợ. Vì cần tiền tiêu xài, đối tượng tiếp tục hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma tuý với quy mô lớn.

Khoảng cuối năm 2020, trong một lần đi lễ tại Lạng Sơn, Hương “mẩu” gặp người đàn ông tên là “Mèo” còn có tên gọi khác là “Chen”, nói giọng Nghệ An, cả hai đã cho nhau số điện thoại để liên lạc. Đầu năm 2021, Hương liên hệ với “Mèo” hỏi về nguồn ma tuý để bán, “Mèo” đồng ý. Khoảng đầu tháng 3/2021, Hương hỏi mua 5kg ma tuý đá của “Mèo”, đối tượng đồng ý, sau đó “Mèo” cử người mang ma tuý cho Hương, địa điểm giao hàng ở tại chung cư Mipec. Sau khi Hương bán cho khách thì biết hàng chất lượng xấu đã trả lại hàng cho “Mèo”.

Cùng thời điểm này, Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội tiêu thụ do Đinh Văn Thành (SN 1994, thường trú tại xã Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cầm đầu. Mở rộng đấu tranh, đến 14h00 ngày 26/3, tại khu vực tầng hầm B1 tòa C1 chung cư D’CAPITALE Tân Hoàng Minh, phố Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), tổ công tác của Đội 3 đã bắt quả tang Dương Minh Quang (SN 1984, thường trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Quá trình khám xét đã thu giữ 2 ba lô vải và 1 bao tải dứa bên trong đựng 32 túi tinh thể màu trắng nghi là ma túy được cất giấu trong cốp xe ô tô do Quang điều khiển. Kết quả giám định của kết luận tinh thể màu trắng thu giữ là ma túy Methamphetamin có tổng khối lượng hơn 31kg.

Mở rộng đấu tranh, tổ công tác cũng đồng loạt triển khai bắt giữ các đối tượng Đinh Văn Thành và Trần Đăng Tiến (SN 1966, thường trú tại xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam). Quá trình khám xét đã thu giữ 5 viên ma túy loại Methamphetamin (khối lượng 0,502 gam), 1 cân điện tử màu trắng có dính ma túy loại Methamphetamin, 4 điện thoại di động và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội.

Quá trình đấu tranh với 3 đối tượng trọng vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã xác định đối tượng cung cấp ma túy cho đường dây của Đinh Văn Thành là đối tượng người Nghệ An có biệt danh là “Mèo”, “Chen”. Từ lời khai này, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội Thông tin này trùng với đối tượng cung cấp ma tuý ma tuý của Hương “mẩu” và “Mèo” là một. Quá trình điều ra, đã xác định tên đầy đủ của “Mèo”, “Chen” là Nguyễn Như Lý tại Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Từ đó, các đơn vị tổ chức lực lượng ráo riết truy bắt đối tượng “Mèo” hay “Chen”

Về phần “Mèo” “Chen”, khi biết các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, đối tượng đã liên hệ với Hương “mẩu” nhờ giúp đỡ. Hương “mẩu” đã đưa Lý đến nhà của Trương Tuấn Dũng (SN 1976, trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Dũng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự. Vào ngày 8/3/2021, Dũng đã mang xăng đe dọa nhân viên văn phòng ban quản lý chung cư đòi đền bù thiệt hại cho căn nhà bị cháy, với hành vi này đối tượng đã bị Công an quận Hoàng Mai khởi tố về tội “Đe dọa giết người”.

Khám xét chỗ ở của Nguyễn Như Lý tại Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ 26,8 kg Methamphetamin; 8 điện thoại di động. Lý là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy theo Quyết định số 2 ngày 30/5/2016. Tổng kết chuyên án, đã thu giữ của băng ổ nhóm này lên tới 58,66kg ma túy tổng hợp cùng nhiều dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy và các tài liệu đồ vật có liên quan.