Thường xuyên nấu món này để tăng sinh khí nhưng bạn đang nhầm lẫn tai hại mà không biết

Trong đời sống Á Đông, bếp không chỉ là nơi nấu ăn mà còn được xem là "trái tim" của ngôi nhà – nơi giữ lửa, giữ khí và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe lẫn vận khí của gia đình. Vì vậy, chuyện ăn gì, nấu gì, nấu như thế nào từ lâu đã gắn liền với những quan niệm phong thủy được truyền miệng qua nhiều thế hệ.

Trong số đó, các món canh hầm, canh xương ninh lâu thường được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, ấm áp và tích tụ sinh khí. Nhiều gia đình tin rằng càng nấu những món này thường xuyên thì nhà cửa càng có "hơi người", làm ăn thuận lợi, gia đạo yên ấm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy đời sống, chính thói quen tưởng chừng tốt này lại đang bị hiểu sai một cách phổ biến.

Canh hầm từng được xem là món "nuôi khí"

Theo quan niệm dân gian, món hầm hội tụ nhiều yếu tố tích cực: bếp đỏ lửa lâu, nước canh đậm đà, nguyên liệu được ninh mềm và giữ lại nhiều dưỡng chất. Hình ảnh nồi canh sôi lục bục còn gắn với cảm giác sum vầy, chăm sóc và yêu thương.

Chính vì vậy, không ít gia đình có thói quen:

Nhà có người ốm thì nấu canh hầm cho "ấm vía"

Gia đình làm ăn chậm lại thì ninh nồi xương để "tụ khí"

Trời lạnh hoặc cuối năm thì tăng tần suất món hầm với mong muốn giữ sinh khí trong nhà

Vấn đề là, phong thủy không chỉ nhìn vào món ăn mà còn nhìn vào cách nấu và trạng thái năng lượng tạo ra từ gian bếp.

Nhầm lẫn tai hại: sinh khí bị biến thành trọc khí

Trong phong thủy, sinh khí là dòng khí tươi mới, luân chuyển và nhẹ nhàng. Khi một món ăn được ninh quá lâu, bếp luôn trong trạng thái âm ỉ, không gian bếp nặng mùi dầu mỡ và nước hầm đậm đặc, sinh khí ban đầu rất dễ chuyển thành trọc khí.

Biểu hiện thường thấy là:

Gian bếp có mùi nặng, dù đã dọn dẹp

Người trong nhà ăn xong dễ buồn ngủ, nặng bụng

Không khí gia đình thiếu sự thoải mái, dễ cáu gắt

Nhiều người cho rằng đó chỉ là vấn đề tiêu hóa hoặc thời tiết, nhưng trên góc nhìn phong thủy, đây là dấu hiệu khí trong nhà đang bị "ủ" quá mức.

Sai lầm không nằm ở món ăn, mà ở tâm thế nấu

Ảnh minh họa

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là tâm trạng của người đứng bếp. Nhiều người nấu canh hầm trong trạng thái lo lắng, cầu tài, mong đổi vận hoặc sợ gia đình "thiếu sinh khí". Trong khi đó, phong thủy cho rằng năng lượng của người nấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lượng của món ăn.

Khi nấu trong tâm thế nặng nề, món ăn dù bổ dưỡng cũng khó mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tích cực cho người dùng.

Các chuyên gia phong thủy đời sống khuyến nghị:

Chỉ nên nấu món hầm 1–2 lần mỗi tuần

Thời gian ninh vừa phải, không cần kéo dài nhiều giờ

Kết hợp xen kẽ với canh thanh, món hấp, món xào nhanh

Giữ gian bếp thông thoáng, hạn chế mùi ám lâu

Quan trọng hơn cả là nấu ăn trong trạng thái thoải mái, coi đó là việc chăm sóc bản thân và gia đình, thay vì gánh nặng hay kỳ vọng quá lớn về vận mệnh.

Sinh khí đến từ sự cân bằng. Phong thủy bếp núc không khuyên con người kiêng kỵ cực đoan, mà nhấn mạnh sự hài hòa. Một bữa cơm nhẹ nhàng, đủ chất, không khí vui vẻ đôi khi còn mang lại sinh khí nhiều hơn cả một nồi canh hầm ninh suốt nhiều giờ.

Ăn uống, suy cho cùng, là để nuôi thân và nuôi khí. Hiểu đúng để nấu đúng, đó mới là cách để gian bếp thực sự trở thành nơi giữ lửa và giữ vận cho mỗi gia đình.