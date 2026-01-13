Vừa qua, nữ bệnh nhân 28 tuổi trú tại Tp.Hải Phòng nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương trong tình trạng ngứa dữ dội toàn thân kéo dài hơn một năm, tái phát nhiều lần và không đáp ứng với điều trị da liễu thông thường.

Tại viện nữ bệnh nhân cho biết đang điều trị định kỳ 1-2 tháng/lần tại chuyên khoa da liễu, song các triệu chứng chỉ thuyên giảm tạm thời khi dùng thuốc và nhanh chóng tái phát sau khi ngưng điều trị.

Tổn thương da do nhiễm ký sinh trùng ở người bệnh. Ảnh: BVCC.

Qua khai thác bệnh sử và thăm khám chuyên sâu, các bác sĩ nghi ngờ nguyên nhân không đơn thuần là bệnh da liễu. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân nhiễm đồng thời 4 loại ký sinh trùng, gồm sán máng, sán lá gan lớn, sán lá gan nhỏ và giun lươn.

Đây là trường hợp nhiễm sán máng đầu tiên được ghi nhận tại bệnh viện. Đây là bệnh ký sinh trùng hiếm gặp, dễ bị bỏ sót nếu không được chẩn đoán đúng hướng.

Qua khai thác tiền sử bệnh, nữ bệnh nhân cho biết bản thân có thói quen ăn thực phẩm tái, sống trong thời gian dài, thường xuyên dùng gỏi sống, sashimi cá hồi, rau sống, nem chua, ốc và lươn. Đây đều là những thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ nhiễm ký sinh trùng nếu không được chế biến chín và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sau 5 ngày điều trị nội trú với phác đồ cá nhân hóa cho trường hợp nhiễm đa ký sinh trùng, tình trạng ngứa của bệnh nhân giảm rõ rệt, không xuất hiện thêm tổn thương da mới, các vùng ngứa nhiều trước đó cải thiện đáng kể. Bệnh nhân được đánh giá có tiên lượng tốt nếu tiếp tục tuân thủ điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Bác sĩ chuyên khoa I Vũ Tiến Vượng, Trưởng khoa Khám bệnh, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương, cho biết sán máng là bệnh ký sinh trùng lây qua nước ngọt ô nhiễm, có thể xâm nhập trực tiếp qua da khi con người tắm, bơi lội hoặc lao động tại ao hồ, sông suối.

Khác với nhiều loại sán ký sinh ở đường tiêu hóa, sán máng thường cư trú trong mạch máu, gây tổn thương mạn tính tại nhiều cơ quan như gan, ruột, hệ tiết niệu, tim - phổi và hệ thần kinh nếu không được phát hiện sớm.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân không ăn thực phẩm tái, sống; hạn chế tiếp xúc với nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sử dụng nước sạch trong sinh hoạt; giữ vệ sinh cá nhân, đồng thời chủ động đi khám và xét nghiệm ký sinh trùng khi có các biểu hiện nghi ngờ kéo dài. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng được nhấn mạnh là yếu tố then chốt để tránh biến chứng và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Những ai nên hạn chế ăn rau sống? Mặc dù rau sống được khá nhiều người yêu thích nhưng theo chuyên gia dinh dưỡng những nhóm người sau đây không nên ăn: - Bà bầu: Trong thực phẩm sống luôn chứa một lượng lớn vi khuẩn và ký sinh trùng, có thể gây nguy hiểm cho mẹ và thai nhi. - Bệnh nhân suy thận: Những người mắc bệnh thận nên tránh các loại rau chứa nhiều kali và phốt pho, vì thận không thể loại bỏ chúng theo đường tiểu (nhất là khi người bệnh có kali máu tăng). - Người bị rối loạn tiêu hóa: Chất xơ trong rau sống có thể gây khó chịu cho đường tiêu hóa như làm đầy hơi, chuột rút, co thắt dạ dày, tiêu chảy, giảm hấp thụ một số chất dinh dưỡng quan trọng. - Người bị hội chứng ruột kích thích, viêm loét dạ dày: Không nên ăn nhiều rau sống vì có thể bị đầy hơi, đau dạ dày, có cảm giác muốn đi đại tiện ngay. - Người bị viêm đại tràng: Một số loại rau sống có chất xơ dạng không tan như cellulose, vì thế người bệnh viêm đại tràng không nên ăn để tránh thành ruột bị tổn thương.

Trúc Chi (t/h Tri Thức, Vietnamnet)