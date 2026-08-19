Thường xuyên ăn 4 món khoái khẩu, người đàn ông 58 tuổi bị suy thận chỉ sau 6 tháng

Theo China Times, trong vòng 6 tháng, người này tăng tới 8 kg, chỉ số creatinine tăng nhanh, chức năng thận suy giảm rõ rệt, hai chân phù nề nghiêm trọng, trên mặt còn xuất hiện các nốt ngứa dữ dội do hội chứng urê huyết.

Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết khoảng nửa năm trước, gia đình ông đã chuyển đến sống gần một khu chợ đêm. Từ đó, họ gần như ngày nào cũng mua ăn đồ ăn sẵn cho bữa tối.

Thực đơn hàng ngày liên tục thay đổi giữa các món như mì thịt viên, mì bò, cơm thịt kho. Đến tối muộn, cả hai còn uống thêm trà sữa trân châu và ăn gà rán. Việc tiêu thụ lượng lớn muối, đường cùng các chất phụ gia chứa phốt pho có nhiều trong thực phẩm chế biến sẵn mỗi ngày đã khiến gánh nặng lên thận ngày càng tăng, đẩy cơ quan này đến sát ngưỡng nguy hiểm.

Theo bác sĩ, sau khi bệnh nhân ngừng ăn đồ chợ đêm, chuyển sang tự nấu ăn tại nhà và kiểm soát chế độ dinh dưỡng, chỉ sau 3 tháng, chức năng thận của ông đã cải thiện đáng kể.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Hồng Vĩnh Tường khuyến cáo người mắc bệnh thận nên ưu tiên chế độ ăn ít muối, ít đường, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, không uống nhiều nước dùng và kiểm soát khẩu phần ăn.

Dưới đây là những món ăn phổ biến có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Các món kho, hầm

Nước kho của các món ăn này thường được hầm trong thời gian dài với rất nhiều loại gia vị. Quá trình ngâm lâu khiến thực phẩm hấp thụ lượng natri lớn hơn đáng kể.

Đáng lo ngại hơn, nhiều người còn lựa chọn các loại thực phẩm chế biến sẵn ăn kèm như chả cá, thanh cua, viên bò, xúc xích, đậu phụ bách diệp (đậu phụ nhiều lớp)... Những thực phẩm này thường chứa nhiều phụ gia phốt phát. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến huyết áp khó kiểm soát, gây phù nề và làm tăng nguy cơ vôi hóa mạch máu, đặc biệt bất lợi đối với người mắc bệnh thận.

Các món đậm vị

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường cho biết dù là mì bò, ramen với nước dùng hầm đậm đà hay súp thịt sệt, các món này thường được nêm rất nhiều muối và gia vị để tạo vị ngọt, thơm và đậm đà.

Chỉ cần uống hết một bát nước dùng cũng có thể khiến lượng natri nạp vào cơ thể vượt quá mức khuyến nghị cho cả một ngày. Vì vậy, đối với người mắc bệnh thận, bác sĩ khuyên vẫn có thể ăn phần mì và các nguyên liệu trong bát, nhưng nên hạn chế hoặc tốt nhất là không uống nước dùng để giảm gánh nặng cho thận.

Các món chiên rán

Ảnh minh họa.

Gà chiên giòn và gà rán là sự kết hợp của nhiều dầu mỡ, nhiều muối và nhiều calo. Lớp bột áo dày bên ngoài hút rất nhiều dầu trong quá trình chiên, sau đó còn được rắc thêm muối tiêu hoặc các loại bột gia vị, khiến hàm lượng natri tăng vọt.

Việc ăn các món này thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tăng huyết áp và xơ cứng động mạch. Đặc biệt, cầu thận - bộ phận đảm nhiệm chức năng lọc máu của thận - được cấu tạo từ vô số mao mạch nhỏ. Khi các mạch máu này bị tổn thương do huyết áp cao hoặc xơ vữa, chức năng lọc của thận cũng sẽ suy giảm theo, làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn.

Các loại đồ uống có đường

Ảnh minh họa.

Việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường trong thời gian dài làm tăng nguy cơ béo phì, gây kháng insulin và làm tăng khả năng mắc bệnh đái tháo đường. Trong đó, bệnh thận do đái tháo đường hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều bệnh nhân phải điều trị bằng chạy thận nhân tạo. Vì vậy, hạn chế trà sữa và các loại nước ngọt có đường là một trong những cách giúp bảo vệ sức khỏe thận lâu dài.

Thực phẩm tốt cho thận, nên đưa vào khẩu phần hàng ngày

Thực phẩm tốt cho thận là nhóm thực phẩm giúp giảm gánh nặng lọc máu, hỗ trợ thận hoạt động ổn định và ngăn ngừa sỏi, viêm. Bao gồm quả mọng, táo, ớt chuông, cá hồi, đậu, dưa chuột, cần tây, bí xanh và nước chanh loãng....

Quả mọng (như việt quất, dâu tây, mâm xôi) rất giàu chất chống oxy hóa, góp phần giảm viêm và bảo vệ tế bào thận khỏi tổn thương do oxi hóa. Ớt chuông đỏ, táo và nho có ít kali nhưng lại chứa nhiều vitamin C và chất xơ, giúp giảm lượng cholesterol trong máu cũng như hỗ trợ việc kiểm soát huyết áp – điều cực kỳ quan trọng để duy trì sức khỏe thận.

Ảnh minh họa.

Cá béo (như cá hồi, cá thu và cá trích) là nguồn cung cấp omega-3 phong phú, những loại cá này có khả năng chống viêm và bảo vệ hệ thống mạch máu. Lưu ý: Chỉ nên tiêu thụ từ 2 đến 3 bữa cá mỗi tuần để tránh tình trạng tăng ure trong máu.

Các loại đậu và họ đậu (như đậu lăng, đậu nành, và đậu đỏ) chứa đạm thực vật rất dễ hấp thụ, giúp giảm áp lực cho quá trình lọc máu và duy trì cơ bắp luôn khỏe mạnh. Đây là những thực phẩm hỗ trợ thận, thực phẩm tốt cho thận mà bạn nên xem xét dùng thay thế một phần thịt đỏ.

Dưa chuột, cần tây và bí xanh,...có tác dụng lợi tiểu tự nhiên, giúp cơ thể thải nước thừa và các độc tố một cách nhẹ nhàng. Đây là những thực phẩm lợi tiểu cho thận dễ dàng bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để hỗ trợ chức năng thận.

Nước chanh pha loãng, trà gừng, trà hibiscus,... đều có khả năng kháng viêm, hỗ trợ tuần hoàn máu và giúp giảm hình thành tinh thể khoáng, từ đó phòng ngừa sỏi thận hiệu quả.

Cách giải độc thận tự nhiên an toàn và hiệu quả

Cách giải độc thận tự nhiên là điều chỉnh ăn uống và sinh hoạt để thận tự loại bỏ chất độc. Đây là biện pháp khoa học, an toàn, có thể duy trì lâu dài mà không cần sản phẩm "thải độc" cấp tốc.

-Uống đủ nước: Cung cấp từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày giúp duy trì lưu lượng nước tiểu và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

-Giảm muối: Lượng natri cao có thể làm tăng huyết áp và khiến thận phải làm việc nhiều hơn. Nên nấu với lượng gia vị nhẹ, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nước chấm và đồ hộp.

-Giảm bớt thịt đỏ và tăng cường rau củ quả: Thịt động vật có thể tạo ra nhiều ure. Thay vào đó, bạn nên sử dụng cá, đậu và hạt - những nguồn protein tốt cho thận hơn.

-Vận động và quản lý trọng lượng cơ thể: Thực hiện các hoạt động thể chất trong ít nhất 30 phút mỗi ngày có lợi cho tuần hoàn máu, điều chỉnh huyết áp và giảm mỡ nội tạng, những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chức năng thận.

-Tránh xa các tác nhân gây hại cho thận: Hạn chế việc sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, cũng như tiêu thụ rượu bia hay cà phê đậm đặc. Đó là những yếu tố có thể gây hại cho tế bào thận khi sử dụng trong một thời gian dài.