Thương vụ ly hôn xôn xao cõi mạng: "Chồng có bồ, tôi lấy 5 tỷ để con lại cho chồng nuôi"

Thời gian gần đây, cộng đồng mạng tranh cãi nảy lửa trước bài đăng của 1 tài khoản trên MXH Threads xoay quanh một quyết định ly hôn gây sốc.

Từ chối nuôi con để lấy 5 tỷ

Thay vì cảnh ghen tuông lồng lộn hay giành giật quyền nuôi con bằng mọi giá thường thấy, người vợ này đưa ra một "thỏa thuận" hoàn toàn ngược dòng:

"Chồng có bồ, tôi đồng ý ly hôn, lấy 5 tỷ để con lại cho chồng nuôi. Tôi nói thẳng: 'Anh cứ chuyển đủ 5 tỷ, còn con ở lại với anh'. Ai cũng nói tôi tham tiền, bỏ con. Nhưng thử hỏi con trai tôi là cháu đích tôn, ông bà nội có nhà mặt phố, 2 thổ đất đang cho thuê tháng thu về 50 triệu. Ông bà cưng cháu như trứng. Nó ở với bố thì được đưa đón đi học, ăn uống đầy đủ, học trường tốt".

Không dừng lại ở đó, người vợ tiếp tục lý giải về quyết định "buông tay" nhưng đầy tính toán thực tế của mình. Cô thẳng thắn đặt vấn đề: Nếu cố giành giật con để tỏ ra là một người mẹ đắm đuối, thương con rồi hai mẹ con ra ngoài vật lộn với cuộc sống sau ly hôn thì có thực sự là thương con hay không?

Cô chia sẻ thỏa thuận sau khi ra tòa: cuối tuần vẫn đón con đi chơi, ăn uống tẹt ga, xem phim, tối chủ nhật lại đưa về; còn bố nó chịu trách nhiệm lo học phí, cơm nước, họp phụ huynh, sáng tối đưa đón. Cô đúc kết: "Ngày trước tôi làm hết mà chẳng ai nhắc đến, giờ cứ để họ trải nghiệm". Đồng thời, cô cũng nhìn nhận rõ quyền lợi kinh tế và tình cảm gắn kết: "Con tôi vừa được hưởng tài sản bên nội, tình cảm mẹ con tôi vẫn tốt đẹp, sau có khi mình còn được hưởng ké ấy chứ".

Ngay lập tức, quan điểm này vấp phải luồng ý kiến trái chiều dữ dội. Trái với những lời chỉ trích cho rằng người mẹ này thực dụng, vô cảm, 1 tài khoản lên tiếng bênh vực: "Chị tỉnh quá, mỗi người hoàn cảnh khác nhau không phán xét ai được, chỉ có cha mẹ mới biết con mình như thế nào mới là tốt nhất".

Thực dụng đáng trách hay nước đi thông minh của người phụ nữ từng trải?

Dưới lăng kính khách quan, câu chuyện này chạm đúng vào những định kiến xã hội muôn thuở về thiên chức làm mẹ và bài toán kinh tế sau hôn nhân đổ vỡ.

Luồng ý kiến chỉ trích (Góc nhìn đạo đức truyền thống):

Nhiều người cho rằng việc thỏa thuận nhận 5 tỷ đồng để "giao" con cho chồng là sự đánh đổi tình cảm thiêng liêng bằng tiền bạc. Trong quan niệm truyền thống, một người mẹ tốt phải luôn kề cạnh chăm sóc con cái, việc để con sống với nhà nội dù điều kiện vật chất tốt đến đâu cũng không thể bù đắp hoàn toàn sự thiếu vắng bàn tay chăm sóc trực tiếp của người mẹ hằng ngày.

Luồng ý kiến ủng hộ (Góc nhìn thực tế hiện đại):

Ở một góc độ khác, không ít người bày tỏ sự thán phục trước sự tỉnh táo đến lạnh lùng của người vợ. Khi cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì người chồng phản bội, việc bấu víu vào một cuộc sống mẹ đơn thân nghèo khó, chật vật lo từng bữa cơm áo gạo tiền chưa chắc đã mang lại môi trường phát triển tốt nhất cho đứa trẻ. Ở lại nhà nội với tư cách cháu đích tôn, đứa trẻ được bảo đảm toàn diện về mặt vật chất, giáo dục đẳng cấp và sự cưng chiều từ ông bà. Trong khi đó, người mẹ vừa có một khoản tài chính vững chắc để tái thiết lập cuộc sống cá nhân, vừa không cắt đứt tình mẫu tử khi cuối tuần vẫn đón con đi chơi, vun đắp tình cảm mà không bị bào mòn bởi áp lực mưu sinh nặng nhọc.

Tóm lại: Hôn nhân khi đã cạn tình thì sự sòng phẳng và thực tế đôi khi lại là phương án giảm thiểu tổn thương nhất. Dù vấp phải nhiều tranh cãi về mặt cảm xúc, không thể phủ nhận rằng đây là một "nước cờ" thể hiện tư duy lý trí, đặt thực tế lên trên sĩ diện hão huyền của người phụ nữ hiện đại trước ngã rẽ cuộc đời.