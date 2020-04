Thương vợ mang nặng đẻ đau 2 lần, ông bố trẻ Hà Nội âm thầm đi xăm vết sẹo mổ y hệt vợ để động viên bà xã

Vốn là người đam mê nghệ thuật xăm hình và cũng đang làm công việc liên quan đến tattoo, song chưa bao giờ anh Trần Quyết (32 tuổi) lại nghĩ rằng mình sẽ sở hữu một hình xăm đặc biệt ý nghĩa vào đúng ngày sinh nhật thứ 30 của vợ. 13 năm yêu rồi chung sống với nhau, vợ chồng anh lúc nào cũng hòa thuận, lên chức bố 2 lần rồi nhưng anh Quyết càng ngày càng yêu vợ nhiều hơn.

Vợ con chính là tài sản quý giá nhất của ông bố 32 tuổi.

Bởi thế nên sau 2 lần chứng kiến vợ đau đớn trong phòng sinh, thương vợ đến phát khóc, anh Quyết đã âm thầm tặng bà xã món quà nhỏ vào dịp sinh nhật chị năm ngoái. Đó là hình xăm mô phỏng y hệt vết sẹo mổ đẻ dưới bụng, anh đã rất vất vả mới "lừa" được vợ cho chụp hình mang đi làm mẫu.



"Vợ tặng mình 2 kho báu, bé đầu sinh năm 2013, bé út năm 2017. Lúc chuẩn bị sinh thì vợ mình cũng định đẻ thường, nhưng khi vào viện thì thấy các mẹ khác kêu đau thành ra sợ, rồi chuyển sang đẻ mổ. Vì nhóc đầu nhà mình cũng nặng 3,7kg và nhóc thứ 2 nặng 3,3kg nên mình để vợ quyết định, miễn sao cô ấy thấy thoải mái, an toàn cho cả mẹ lẫn con thôi.

Thật sự cả 2 lần đưa vợ đi đẻ mình đều hồi hộp phát khóc ý. Và 2 lần may mắn toàn được đón tay con đầu tiên, xúc động lắm. Vợ có hơi chút thiệt thòi hơn nhiều mẹ khác, vì bố mẹ đẻ mình ở nước ngoài, còn bố mẹ vợ thì cũng có tuổi nên 2 vợ chồng phải tự chăm con từ khi các cháu mới chào đời. Nhưng nói chung vợ chồng mình cảm thấy may mắn, 2 cháu trộm vía cũng ngoan ít ốm đau, nên tạm gọi là suôn sẻ. Lúc nào 2 vợ chồng cũng ở cạnh nhau, kịp thời an ủi hoặc hỗ trợ nhau trong mọi hoàn cảnh, nên từng giây từng phút mình luôn coi đó là kỉ niệm đáng nhớ, từ lúc kết hôn cho tới bây giờ.

Ý tưởng xăm vết sẹo mổ giống vợ thì có gì đâu. Ban đầu người muốn xăm là vợ mình cơ, cô ấy có ý định xăm để che vết sẹo đi, phụ nữ mà. Nhưng mình vẫn động viên giữ lại, riêng với mình thì nó thật sự đẹp và thiêng liêng lắm. Mình phải giả vờ xin vợ chụp lại, bảo để anh đem đi hỏi xem có hình gì để che đi. Sau đó thì mình đã mang nó trên người, để vợ mình không còn mặc cảm nữa. Mà dịp đó lại đúng sinh nhật vợ nữa, nên cô ấy xúc động phát khóc. Chỉ hỏi han sợ mình đau thôi".

Nếu là người khác, có lẽ họ không nghĩ đến việc an ủi vợ bằng hình xăm trên bụng như anh Quyết, thậm chí nhiều ông chồng còn vô tâm chẳng để ý đến những cơn ngứa, đau nhức vết mổ của vợ khi trở trời. Nhờ vết "sẹo xăm" ấy mà chị Huyền Thanh - bà xã anh Quyết lại càng yêu thương trân trọng chồng hơn, cảm thấy được quan tâm chia sẻ đúng cách. Và hội chị em thì ghen tị với Huyền Thanh vô cùng, bởi chị quá may mắn gặp được người bạn đời tuyệt vời đến thế.

Vì ở nhà chỉ có 2 vợ chồng loanh quanh đỡ đần nhau, anh Quyết không muốn vợ vất vả nên cứ lúc rảnh rỗi xong xuôi công việc, anh lại chủ động giúp vợ làm việc nhà. Từ nấu cơm, rửa bát, đến giặt giũ, cho con ăn, tắm rửa cho con... anh cũng đều xắn tay làm hết, chẳng bao giờ phàn nàn. Ông bố 2 con ngượng nghịu chia sẻ, anh không phải người quá lãng mạn nên chỉ biết dùng những hành động thực tế như thế để khiến vợ cười vui hạnh phúc, mang không khí đầm ấm cho cả nhà.



Nói vui vui như mọi người trêu thì đúng là Quyết "đội vợ lên đầu", cái gì cũng vợ là nhất, nhưng không hề lố hay nịnh nọt, bởi anh luôn thật lòng mong mọi điều tốt đẹp nhất dành cho vợ con. Đến bạn bè người quen cũng phải nể phục tình cảm của vợ chồng anh Quyết, hơn chục năm trời mà vẫn bền chặt, quả là đáng quý.