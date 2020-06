Thương tâm: Thai phụ 32 tuần tuổi mất con vì bị người say rượu tông trúng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 22 tối 13/6, người dân tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) chứng kiến vụ tai nạn nghiêm trọng do hai chiếc xe máy.

"Tại thời điểm xảy ra tai nạn, người điều khiển xe máy phóng rất nhanh, nhiều người đi đường gọi đây là "quái xế", sau khi loạng choạng, chiếc xe máy tông của người đi đường. Hậu quả làm người phụ nữ mang thai sắp đến ngày sinh đã bị thương", người dân kể.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Công an quận Thanh Xuân đã nhanh chóng có mặt để tiến hành xác minh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn, một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho hay, nguyên nhân ban đầu xác định, vụ tai nạn do một người đàn ông có biểu hiện say rượu tông vào chiếc xe máy khác của cặp vợ chồng.

Người bị thương và phải nhập viện cấp cứu là một phụ nữ (trú trên địa bàn Hà Nội) đang mang thai 32 tuần tuổi. Theo báo cáo ban đầu, thai nhi 32 tuần tuổi sau đó không giữ được.

Được biết, người gây tai nạn đã bị tạm giữ khẩn cấp ngay sau đó.

Hiện Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hò sơ xử lý vụ việc theo pháp luật.